警惕互联网上的消费陷阱

消费者转发优惠微信却被非法地搜集了个人信息、想省钱选择优惠互联网家装却遭卷款跑路、网购商品出问题被拒绝退换……7月25日，中国消费者协会发布《上半年投诉报告》，提示新兴经济在方便消费者的同时，也带来了新的消费陷阱，需要消费者警惕，更需要主管部门加强监管。

“转发此信息到微信朋友圈即可送礼物，是真的我领到了”“点赞68次，可获得本店××优惠”……类似的点赞转发消息几乎天天都有。但这些常见的信息里却隐藏着附加消费、非法套取用户个人信息等诸多陷阱。

2018年6月20日，一个名为莲都旅行社的微信公众号发布了一则贵州省贵阳市某酒店邀请免费试住信息称，消费者填写电话号码并分享到朋友圈后就有机会免费入住该酒店。很多消费者填写自己的电话号码并分享到朋友圈希望获得试住机会。然而，该酒店当天回应表示，莲都旅行社微信公众号为私人账号，发布的消息是虚假信息，酒店没有接到微信中所说的免费10间房以及餐点的预定。目前，贵州省消费者协会已经向腾讯科技有限公司发出查询函，调查莲都旅行社公众号的注册登记情况。

房屋装修服务也成为广大消费者投诉的热点和难点。成都消费者宋女士就遭遇了这种烦心事。今年3月，她在四川泥巴公社装饰设计有限公司组织的活动上，与该公司达成协议并交预付款1.4万余元和材料款1.9万余元，合同约定5月20日工人进场施工。然而，5月19日晚上，设计师突然告诉宋女士，因公司资金链断裂，不能按期施工。第二天，宋女士发现该公司万年场门店已被警方查封。据了解，在成都地区至少有300多人被骗走大量装修款。

中消协统计显示，2018年上半年房屋装修类投诉共5591件，同比增加了114.0%。尤其是互联网装修服务公司卷款跑路现象多发，成为新的投诉热点。“跟传统装修公司相比，互联网装修公司借助新型技术手段，往往给消费者更便捷、更先进、更优惠的假象，在短时间聚集大量装修预付款后携款跑路，给消费者带来重大财产损失。”中消协投诉部主任张德志说。由于“跑路”现象频发，消费者的经济损失很难挽回，成都市消协已发出消费警示，提醒消费者高度警惕此类消费陷阱。

网购业务相关投诉量也同比涨幅较大。2018年上半年，全国消协组织共受理销售服务投诉38583件，与去年同期相比下降10.2%，但网络购物投诉24417件，反而同比增长49.2%。

2018年1月，天津市消费者张先生通过淘宝平台在安徽省滁州市天长市的某店铺网购了一款电动车充电器。卖家网店的页面上承诺一年出现问题免费换新，可使用不到两个月电动车充电器就无法充电。张先生与商家售后沟通，售后置之不理并将张先生拉黑。

无奈之下，张先生投诉到天长市消费者权益保护委员会。在消保委监督和调解下，最终商家同意当天给张先生邮寄一款新的同型号充电器。

在互联网上，各种利用新技术、新平台的消费“坑”层出不穷，而消费者无论是在技术还是在时间、精力、经济成本方面，都处于相对弱势地位，维权乏力。中消协方面表示，除了提醒消费者警惕消费陷阱、保留维权证据，也会加大公益诉讼力度，维护消费者权益。(记者 佘 颖)

消费者转发优惠微信却被非法地搜集了个人信息、想省钱选择优惠互联网家装却遭卷款跑路、网购商品出问题被拒绝退换……7月25日，中国消费者协会发布《上半年投诉报告》，提示新兴经济在方便消费者的同时，也带来了新的消费陷阱，需要消费者警惕，更需要主管部门加强监管。

“转发此信息到微信朋友圈即可送礼物，是真的我领到了”“点赞68次，可获得本店××优惠”……类似的点赞转发消息几乎天天都有。但这些常见的信息里却隐藏着附加消费、非法套取用户个人信息等诸多陷阱。

2018年6月20日，一个名为莲都旅行社的微信公众号发布了一则贵州省贵阳市某酒店邀请免费试住信息称，消费者填写电话号码并分享到朋友圈后就有机会免费入住该酒店。很多消费者填写自己的电话号码并分享到朋友圈希望获得试住机会。然而，该酒店当天回应表示，莲都旅行社微信公众号为私人账号，发布的消息是虚假信息，酒店没有接到微信中所说的免费10间房以及餐点的预定。目前，贵州省消费者协会已经向腾讯科技有限公司发出查询函，调查莲都旅行社公众号的注册登记情况。

房屋装修服务也成为广大消费者投诉的热点和难点。成都消费者宋女士就遭遇了这种烦心事。今年3月，她在四川泥巴公社装饰设计有限公司组织的活动上，与该公司达成协议并交预付款1.4万余元和材料款1.9万余元，合同约定5月20日工人进场施工。然而，5月19日晚上，设计师突然告诉宋女士，因公司资金链断裂，不能按期施工。第二天，宋女士发现该公司万年场门店已被警方查封。据了解，在成都地区至少有300多人被骗走大量装修款。

中消协统计显示，2018年上半年房屋装修类投诉共5591件，同比增加了114.0%。尤其是互联网装修服务公司卷款跑路现象多发，成为新的投诉热点。“跟传统装修公司相比，互联网装修公司借助新型技术手段，往往给消费者更便捷、更先进、更优惠的假象，在短时间聚集大量装修预付款后携款跑路，给消费者带来重大财产损失。”中消协投诉部主任张德志说。由于“跑路”现象频发，消费者的经济损失很难挽回，成都市消协已发出消费警示，提醒消费者高度警惕此类消费陷阱。

网购业务相关投诉量也同比涨幅较大。2018年上半年，全国消协组织共受理销售服务投诉38583件，与去年同期相比下降10.2%，但网络购物投诉24417件，反而同比增长49.2%。

2018年1月，天津市消费者张先生通过淘宝平台在安徽省滁州市天长市的某店铺网购了一款电动车充电器。卖家网店的页面上承诺一年出现问题免费换新，可使用不到两个月电动车充电器就无法充电。张先生与商家售后沟通，售后置之不理并将张先生拉黑。

无奈之下，张先生投诉到天长市消费者权益保护委员会。在消保委监督和调解下，最终商家同意当天给张先生邮寄一款新的同型号充电器。

在互联网上，各种利用新技术、新平台的消费“坑”层出不穷，而消费者无论是在技术还是在时间、精力、经济成本方面，都处于相对弱势地位，维权乏力。中消协方面表示，除了提醒消费者警惕消费陷阱、保留维权证据，也会加大公益诉讼力度，维护消费者权益。(记者 佘 颖)