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小鹏汽车欲再融资 量产交付待考

小鹏汽车欲再融资 量产交付待考
2018年07月26日 01:47 新京报
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　　小鹏汽车欲再融资 量产交付待考

　　日前有消息称，造车新势力小鹏汽车正计划寻求6亿-7亿美元的新一轮融资。

　　成立4年来，小鹏汽车已经完成了6轮融资，目前市值超过50亿元。此前，小鹏汽车官方曾向媒体透露，2018年公司融资目标为10亿美元。业内人士认为，小鹏汽车宣布新一轮融资只是时间问题。

　　与此同时，小鹏汽车正处在量产交付的关键期。根据此前官方透露的交付时间表，小鹏汽车计划在今年年底开始量产交付，明年完成第一个3万辆的交付目标。但有媒体日前探访小鹏汽车肇庆自建工厂时，基地依然荒芜。

　　小鹏汽车对融资消息不做评价

　　7月9日，据外媒报道，小鹏汽车计划从阿里巴巴和其他投资者那里寻求6亿-7亿美元融资，估值接近40亿美元。该消息还称，小鹏汽车此次募资将通过美元和人民币两种货币完成。

　　不过对于这一消息，截至目前小鹏汽车仍不予置评。小鹏汽车方面在接受新京报记者采访时表示：“有关公司融资的消息，我们不做评价。”

　　4月26日时小鹏汽车累计融资近60亿元人民币，何小鹏说今年打算融资超过100亿元。

　　今年4月初，在博鳌亚洲论坛上，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏曾透露，公司今年打算融资超过100多亿元人民币。据了解，截至今年4月26日，小鹏汽车已累计融资近60亿元人民币。何小鹏表示，未来的融资金额将主要用于三个方面：一是整个的团队建设和研发投入，小鹏汽车计划在2019年达到3000名员工的规模；二是用于生产基地的建设以及跟供应商的合作；三是用于品牌、市场、销售和售后体系。

　　而就在一个月前，小鹏汽车总裁顾宏地在接受媒体采访时还透露，除第三轮融资外，小鹏汽车今年还有望实现逾10亿美元的新一轮融资。

　　相关资料显示，小鹏汽车成立于2014年，从成立至今，小鹏汽车已经完成了6轮融资，累计融资近60亿元，公司股东包括阿里巴巴、IDG资本、经纬中国、晨兴资本、富士康、小米雷军等。

　　今年1月29日，小鹏汽车在香港宣布完成22亿元B轮融资，在完成B轮融资后，小鹏汽车在资本市场的资金超过50亿元。目前，小鹏汽车在新能源汽车创业公司中融资额排名第二，低于蔚来汽车接近150亿元的规模。

　　年底能否量产交付仍是未知数

　　融资的同时，小鹏汽车今年下半年将迎来真正的交付考验。

　　今年1月，小鹏汽车在美国CES上发布量产车G3，小鹏G3定位为纯电动紧凑型SUV，售价区间为20万-28万元，新车于4月26日正式开启预订。由于没有汽车生产资质，目前小鹏的量产车辆仍由郑州海马代工生产，协议年产能为5万辆。按照何小鹏的说法，小鹏G3将在2018年广州车展前正式上市，并在年底前开始批量交付，首批接近6000辆车。

　　“希望在明年能完成第一个3万辆的交付，小鹏汽车可能不是最早针对终端用户交付的，但我有信心做到最终大批量交付，超过几万辆才真的算是（大批量交付）。”小鹏汽车联合创始人兼总裁夏珩曾公开表示。

　　今年5月初，小鹏在广东肇庆开始自建工厂。根据规划，小鹏的自建工厂总投资100亿元，分两期进行，其中一期工程将于2019年竣工，规划年产能20万辆。不过需要注意的是，今年7月初，有媒体在探访该工厂时发现，工地上尚未有任何相关工厂建筑处于施工状态，现场施工人员数量寥寥无几。

　　目前，小鹏汽车是否会步入蔚来汽车再三延期交付的老路还无从判断，但毋庸置疑，新造车企业想在市场上站稳脚跟，必须先解决产能问题以及市场的诸多痛点。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，“即便量产车顺利上市，若产品不被消费者接受、后续资金难以支撑，部分企业也将难以生存。”

　　新京报记者 蔡妍霏

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