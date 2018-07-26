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Facebook发布二季度财报 盘后股价暴跌逾20%

Facebook发布二季度财报 盘后股价暴跌逾20%
2018年07月26日 05:45 新浪科技
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Facebook发布二季度财报 盘后股价暴跌逾20%
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　　新浪科技讯 北京时间7月26日凌晨消息，Facebook股价今日在纳斯达克常规交易中上涨2.83美元，报收于217.50美元，涨幅为1.32%。在随后截至美国东部时间17：42（北京时间26日5：42）为止的盘后交易中，Facebook股价大跌42.8美元，至174.7美元，跌幅达19.68%。过去52周，Facebook的最高价为218.62美元，最低价为149.02美元。

　　Facebook今天发布了截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，Facebook第二季度营收为132.31亿美元，比去年同期的93.21亿美元增长42%，不计入汇率变动的影响为同比增长38%；净利润为51.06亿美元，比去年同期的净利润38.94亿美元增长31%。

　　Facebook第二季度营收为132.31亿美元，不及华尔街分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期Facebook第二季度营收为133.4亿美元。Facebook第二季度每股收益为1.74美元，超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期Facebook第二季度每股收益为1.71美元。

　　另外，财报显示2018年6月Facebook每日活跃用户人数平均值为14.7亿人，不及接受FactSet调查的分析师的平均预期的14.9亿人；月度活跃用户人数为22.3亿人，不及接受FactSet调查的分析师此前平均预期的22.5亿人。（科峰）

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