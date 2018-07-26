Facebook第二季度营收132亿美元 净利润同比增31%

新浪科技讯 北京时间7月26日凌晨消息，Facebook今天发布了截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，Facebook第二季度营收为132.31亿美元，比去年同期的93.21亿美元增长42%，不计入汇率变动的影响为同比增长38%；净利润为51.06亿美元，比去年同期的净利润38.94亿美元增长31%。Facebook第二季度营收以及每日活跃用户人数和月度活跃用户人数均未能达到华尔街分析师预期，导致其盘后股价大跌逾9%。

第二季度主要业绩：

——Facebook第二季度营收为132.31亿美元，比去年同期的93.21亿美元增长42%，不计入汇率变动的影响为同比增长38%；

——Facebook第二季度运营利润为58.63亿美元，比去年同期的44.01亿美元增长33%；

——Facebook第二季度运营利润率为44%，去年同期运营利润率为47%；

——Facebook第二季度净利润为51.06亿美元，比去年同期的净利润38.94亿美元增长31%；

——Facebook第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为1.74美元，比去年同期1.32美元的每股美国存托凭证摊薄收益增长32%。

第二季度运营要点：

——2018年6月，Facebook每日活跃用户人数平均值为14.7亿人，比去年同期增长11%；

——截至2018年6月30日，Facebook月度活跃用户人数为22.3亿人，比去年同期增长11%；

——2018年第二季度，Facebook移动广告营收在总广告营收中所占比例约为91%，与2017年第二季度约87%的占比相比有所上升；

——Facebook第二季度资本支出为34.6亿美元；

——截至2018年第二季度末，Facebook所持现金、现金等价物和有价证券总额为423.1亿美元；

——截至2018年6月30日，Facebook的员工总数为30275人，比去年同期增长47%。

Facebook创始人及首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“我们的社区和业务继续迅速增长。我们正致力于投资以便保证人们的安全，并致力于继续开发有意义的新方式来帮助人们联系沟通。”

财务分析：

营收：

Facebook第二季度营收为132.31亿美元，比去年同期的93.21亿美元增长42%。不计入汇率变动的影响，Facebook第二季度营收同比增长38%。

Facebook第二季度来自于广告业务的营收为130.38亿美元，比去年同期的91.64亿美元增长42%。不计入汇率变动的影响，Facebook第二季度广告营收同比增长38%。

Facebook第二季度来自于移动广告业务的营收在广告营收中所占比例约为91%，高于去年同期的87%。

Facebook第二季度支付及其他服务费营收为1.93亿美元，比去年同期的1.57亿美元增长23%。

成本和支出：

Facebook第二季度总成本和支出为132.31亿美元，比去年同期的49.20亿美元增长50%。

运营利润：

Facebook第二季度运营利润为58.63亿美元，比去年同期的44.01亿美元增长33%。

运营利润率：

Facebook第二季度运营利润率为44%，去年同期运营利润率为47%。

所得税准备金：

Facebook第二季度所得税准备金为7.62亿美元，有效税率为13%。

净利润：

Facebook第二季度净利润为51.06亿美元，比去年同期的净利润38.94亿美元增长31%。

Facebook第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为1.74美元，比去年同期1.32美元的每股美国存托凭证摊薄收益增长32%。

资本支出：

Facebook第二季度资本支出为14.4亿美元。

现金和有价证券：

截至2018年第二季度末，Facebook所持现金、现金等价物和有价证券总额为354.5亿美元。

自由现金流：

Facebook第二季度资本支出为34.6亿美元。

员工总数：

截至2018年6月30日，Facebook的员工总数为30275人，比去年同期增长47%。

电话会议：

财报发布后，Facebook将在美国东部时间7月25日17：00（北京时间7月26日5：00）召开电话会议，解答分析师和投资者的问题。投资者可登陆Facebook网站的投资者关系频道http://investor.fb.com/收听电话会议直播和查看公司财报。

电话会议结束后，投资者还可登陆同一个页面收听Facebook财报电话会议的录音。电话会议结束后的一周内，投资者可拨打+1 （404） 537-3406或+1 （855） 859-2056收听录音，密码为“7356229”。

分析师预期及股价变动：

Facebook第二季度营收为132.31亿美元，不及华尔街分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期Facebook第二季度营收为133.4亿美元。Facebook第二季度每股收益为1.74美元，超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期Facebook第二季度每股收益为1.71美元。

另外，财报显示2018年6月Facebook每日活跃用户人数平均值为14.7亿人，不及接受FactSet调查的分析师的平均预期的14.9亿人；月度活跃用户人数为22.3亿人，不及接受FactSet调查的分析师此前平均预期的22.5亿人。

受此影响，Facebook股价在纳斯达克的盘后交易中大幅下跌9%以上。

当日，Facebook股价在纳斯达克常规交易中上涨2.83美元，报收于217.50美元，涨幅为1.32%。在随后截至美国东部时间17：12（北京时间26日5：12）为止的盘后交易中，Facebook股价下跌20.05美元，至197.45美元，跌幅为9.22%。过去52周，Facebook的最高价为218.62美元，最低价为149.02美元。（唐风）