“单多车少”网约车司机去哪了



有出租车司机称接不到单；补贴少抽成高，网约车司机流失严重

经记者体验，午夜时分打车困难。

打网约车排队需等待1小时以上。

晚高峰时段多位市民打顺风车出京。 图/视觉中国

“车辆预计3个小时后到、您前面还有161位乘客排队，预计到达时间翌日凌晨2时，您的附近无可用车辆……”刚从北京西站下火车的李洁有点措手不及。她没想到，已经是晚上11点多，网约车还是这么难打。

据新京报记者调查，进入暑期后，网约车经常出现难打现象，平台经常显示“附近无可用车辆”，有时非高峰时段也需等候半个小时才能打上车。为何网约车变得难打？网约车司机们去哪了？

今年6月份交通运输部数据显示，已有34万人取得了网约车驾驶员资格，17万台车辆取得了网约车运营证。不过随着监管越来越规范，网约车市场也正在进入更加“细分”的市场。一家独大的滴滴，每一项业务都前有“劲敌”，后有猛虎。有司机表示，网约车挣钱越来越难，已经有不少司机分流。

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出租车就在身边，为何接不到单？

有出租车司机表示网约车“智能派单”亲疏有别，因为出租车不是“亲儿子”。

2018年7月8日，晚上11时的北京西站南广场，由于平台显示附近没有网约车，在京工作的白领李洁排队一个半小时，才打到一辆出租车，回到位于京郊的家中时已经凌晨2点半。

经常出差的陈果告诉记者，有几次坐午夜到北京的航班，从下飞机就开始约车，滴滴一直显示有近100人在排队，需要等待约一个小时。最后追加了10元的调度费，才坐上网约车。

一位出租车司机老张向新京报记者表示，就算是叫出租车，遇到高峰期也要多个平台同时交单，来提升成功率。目前，除滴滴外，首汽专车和嘀嗒出行APP都开通了面向出租车的叫单服务，“一方面跑滴滴的司机在减少，另一方面，因为对乘客有补贴，订单更多，很多司机同时入驻多个平台。”

在出租车司机老张的解释下，记者明白了为何在车站、机场等地不容易打到网约车。

老张表示，2015年，是网约车发展最迅速的一年，有不少出租车司机转行开网约车。

2016年9月，滴滴出行宣布，和北京等十余个城市的近五十家出租车企业达成战略合作，这些出租车企业引入滴滴的平台，让出租车司机有更多的单可以接，其中除了接出租车订单之外，还可以接专车单。

为了把网约车和出租车融合，滴滴出行在原来“抢单模式”的基础上推出了“智能派单”，即当乘客在客户端上叫车时，系统会综合考虑距离、拥堵情况、运力供需、司机服务评价等因素，自动将乘客订单定向匹配给一位最合适的出租车司机。

“现在是，我就在你身边，你叫不到车，我接不到单。因为滴滴免费给出租车服务，无法从出租车这里挣到钱，所以就会把订单派给专车或者快车。”老张抱怨。多名出租车司机都表示，出租车服务不是滴滴的“亲儿子”，而智能派单“亲疏有别”。

对此问题记者询问了平台客服，客服方面表示需要进一步了解情况才能回复。

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奖励多但抽成高，不少司机“心猿意马”

有平台要求司机在线14小时可拿1000元保底，司机称太累。对很多司机来说，对平台没什么感情。

一边是人多车少打车难，一边是各个网约车平台在争夺司机。在全国，滴滴、美团、嘀嗒出行（以下简称“嘀嗒”）、出租车、租赁公司等都在争夺司机。

作为滴滴平台签约司机，何勇每天要保证在线10小时，可以享受到优先派单和每天600元的保底收入，和接单数量无关，多劳多得，如果跑不够，由平台支付600元，“刨去油钱和吃喝成本，一个月可以赚八九千，供养在老家上学的孩子，基本没什么问题。”何勇告诉记者。

这一政策始于今年初，信用分不错的何勇接到了滴滴平台的通知，邀请成为签约司机，获得保底收入。何勇说，“保证在线12小时保底800元，保证在线14小时保底1000元，但是极少有人可以达到在线14小时……太累了，也不安全。”

为了留住司机，滴滴方面想了很多办法。但20%-27%的抽成，让很多司机早已“心猿意马”。

今年2月，美团计划上线打车。新京报记者在何勇的手机微信群中看到，在滴滴司机群之外，何勇和其他司机一起加入“美团打车司机群”，何勇说，“五个月过去了，这个群里的司机还在等美团开城。”

李伟说，“为了留住自己平台的司机，每个平台都有变相的奖励措施，比如说滴滴为服务评分高的司机开了保障计划，曹操专车则规定一天接满25单可以获得90元奖励。其他平台对司机也有不同程度的鼓励。”

由于可选择的平台开始增多，许多司机在各个平台之间流转，何勇的不少老朋友，都转去了租车公司做司机。

“对司机来说，对平台并没有什么感情可言。”另一位滴滴司机告诉新京报记者，“都是开车，开谁家的不是开，当然谁家抽成少，开哪个平台都一样接单，当然选折扣少的。”

“对于自由的司机，很多会同时注册几个平台。”李伟告诉新京报记者，“但曹操司机也有很多司机流失，主要是因为每天早晚高峰必须在线的规定，让很多人适应不了。早上7时到9时，晚上5时到8时必须开始接单，很多司机觉得太辛苦。”

为了获得奖励，有的司机当起了“羊毛党”。首汽租车和嘀嗒出租目前对乘客和出租车司机都有补贴，很快就吸纳了很多出租车司机入驻。老张同时开启三个平台接单。

新京报记者乘坐老张的出租车时，他算了一笔账，一个单程100元的单子，如果使用首汽，首次使用有优惠券能打折，如果使用嘀嗒专车，每单能少5-20元。为了获得嘀嗒用户注册的提成，老张会在滴滴拉单之后，告诉乘客别的平台有优惠，扫他的司机二维码下载软件后，一方面乘客可以获得20元代金券，老张也可以获得几十元的新用户提成。

老张告诉新京报记者，“有的司机现在已经不以拉乘客为主了，主要为新的平台的新业务拉用户，每注册一个用户可以分得几十块提成，比拉车活挣得多，还轻松。”

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收入减少，司机跳槽

有司机称，第一批网约车司机有人月入2万至3万，现在网约车大部分司机收入在6000元以下。

经历过“烧钱大战”的第一批专车司机，被滴滴司机们戏称为“挖到网约车行业第一桶金的人”。今年32岁的李伟，就是最早入驻平台的司机，李伟曾经连续五个月收入在2万-3万之间，是现在收入的4倍。

网约车的兴起，5年来已经创造了千万个新增就业机会。据2017年滴滴出行平台就业研究报告统计，2016年6月至2017年6月，共有2107.8万人（含专车、快车、顺风车、代驾司机）在滴滴平台获得收入，63.34%的司机由于本职工作收入太低而加入滴滴出行平台。对他们来说，只需要遵纪守法会开车，就可以享受共享经济带来的就业红利。

来自山东的何勇今年40岁，在北京跑网约车已经两年多，在他眼中，这还是一个“挺好的工作”：时间自由，收入还不错。“开始对司机的补贴很高，每天完成规定数量的订单，就有220元奖励，单是奖励一项就是不菲的收入，每个月轻松两三万。”何勇说。

不过在今年6月1日，他在朋友圈转发了一条消息“网约车要完”。7月1日开始，何勇的网约车微信群中，有超过三分之一的司机，选择“家里蹲”来避开各种风险。

这是何勇面临压力最大的一次，他表示，“几年前，在北京跑滴滴的人有100个，其中20个是外地人，20个是外地牌，最近几年管理越来越规范，这40%的司机基本退出了北京网约车市场。很多人害怕风险，已经放弃了。”

补贴减少，是横在网约车面前的另一座大山。

“从2013年、2014年网约车兴起之初就做滴滴司机，一直能坚持到现在的，所剩无几。”何勇告诉新京报记者，“补贴逐步停了之后，大部分司机收入在六千元以下，如果不会跑车接单技巧，有的司机可能辛苦一天刚回本。”

3个月前，李伟从滴滴转到曹操专车，开始穿制服打领带，每天固定时间开车接单的生活。

“我之前开滴滴的时候，就很拼。每天几乎都是12到13个小时，每天能拉五六百块流水，自己到手四百多，除去开销后，自己固定留300元。一个月下来，八九千块的收入，比较稳定。转到曹操之后，底薪2800元，每个月一万的流水任务，比较好完成，收入和之前差别不大。”李伟说，“但是可以光明正大去机场和火车站了。”

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网约车司机“分流”，有人回去开出租

有司机专门跑机场接送机的预订单，有司机跑接送孩子上下学、接送老人等单。

随着滴滴对司机和乘客的补贴取消，有不少转行网约车的出租车司机“回流”，回去开出租车了。

曾经短暂开过网约车的出租车司机老林说，“我们这辈子，只会开车，当时觉得出租车司机份子钱太高，以为开网约车可以轻松一点，但补贴减少之后，发现压力也挺大的。每天流水四五百元，到手300多，除去油钱和生活，和开出租车差不多。”

“网约出租车也减少了出租车的空驶率，但是智能派车不像以前那么自由。”老林表示，但开出租车，不用操这么多心。

随着网约车用户群体持续增长，网约车服务开始进入细分阶段，有其他领域的企业已经跨界进入网约车。

何勇举例，“比如说，网约车中大家都很喜欢的机场单，因为里程长，单价高，司机都喜欢接送这类订单。看准这个市场，去哪儿和携程的接送机专车服务，已经形成了自己的小气候，很多人在订机票的时候，可能会下单一个机场接送机服务。有一部分网约车司机，从滴滴转移到这个细分市场，专门跑接送机的预订单。”

CNNIC数据显示，截至2017年12月，中国网约车专快车用户规模目前已超2亿，整体增速迅猛。其中，网约车用户（不含网约出租车）规模增长了40.6%，网约出租车用户规模增长了27.5%。

36Kr发布的《网约车报告》显示，用户通常会在没有其他交通工具或时间来不及的情况下选择网约车出行。而司机接单速度和性价比是用户在选择网约车平台时最看重的因素。有81%的受访者常使用网约车作为出行方式，此外，对于滴滴出行的用户来说，普通快车（即不包括拼车和快车优享）、出租车和顺风车是用户最常使用的滴滴出行服务，分别有39%、17%和14%的滴滴出行用户最常使用普通快车、出租车和顺风车服务。

此外在二线城市，多个网约车平台都展开了新一轮角逐。这次价格战不再是重点，而是各种服务。

在西安，滴滴遇到了劲敌曹操专车。除了网约车业务，曹操专车还提供“帮忙单”服务，可以送同城物品、公务车等服务，迅速在西安占领市场，预计2018年底将会在西安市场增加至2500辆至3000辆车。

一位曹操专车司机告诉新京报记者，“帮忙单有时可以送同城快递，还可以包月接送孩子上下学，预约接送家里老人，也可以为单位提供公务用车服务。”

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网约车处于“阵痛期”，但“前景可期”

选择抽成低的平台，获得正规身份，是不少网约车司机的共识。

利润空间越来越薄，网约车挣钱越来越难。不少司机正在考虑何去何从。

何勇告诉新京报记者，在北京的一个网约车司机群里，500人中至少三分之一人处于注册了滴滴，但没有营运的状态。

有的司机转向别的正规军，如首汽租车、曹操专车。曹操专车一年内开拓20余城，在二线城市如西安，短短一年内已经成为西安打车市场主要软件之一。据曹操专车披露数据显示，在入驻的二十多个城市中，西安市民打车频次达到全国第二，仅次于第一名苏州。

一位西安滴滴司机说，27%的抽成已经让很多司机不愿意跑滴滴了，负担太重不划算，“相比之下美团只抽8%，一旦美团入驻我们都会转移到美团的，没有什么用户黏性，大家只看在哪里单子多，利润多。”

伴随网约车而成长起来的网约车司机，已经成为非常庞大的群体。

今年6月份，在2018世界交通运输大会期间，当时交通运输部运输服务司副司长蔡团结透露，中国有210多个地级以上的城市出台了网约车实施细则，34万人取得了网约车驾驶员资格，17万台车辆取得了网约车运营证。官方此前数据显示，截至2017年底，中国各地已经发放网约车驾驶员证约23万多本，车辆运输证约14万多本。这意味着，大约半年的时间，全国网约车运营证仅增加了约3万本。

未来继续为哪个平台服务？每个网约车司机都在思考自己的去留，而让自己获得正规身份，是网约车司机的共识。行业越来越规范，让老张、李伟都感到网约车前景可期，而监管加强和行业细分带来的“阵痛期”，也让很多网约车司机选择“家里蹲”。

“调整期”会是多久？何勇说，“也许一年，也许更久。”

（应采访者要求 文中人物均使用化名）

新京报记者 任娇 实习生 陈诗怡

renjiao@xjbnews.com