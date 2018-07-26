电商平台销售国家禁卖“IQOS”电子烟

在淘宝搜索“IQOS”，结果显示卖家多以“电子烟”周边服务为噱头售卖电子烟。网络截图

京东上搜索“IQOS”电子烟显示商家售卖电子烟并赠送烟弹。 网络截图

说起电子烟，许多人会想到更换“烟油弹”电子烟，但一种巴掌大的“IQOS”方形电子加热烟具如今已博得不少烟民的喜爱。与“烟油”电子烟不同，“IQOS”电子烟需要使用“烟草”烟弹，但无需明火点燃便可“吞云吐雾”。然而，律师表示这新型卷烟的加热不燃烧卷烟在我国属于未经许可禁止销售的电子烟。

今年以来，烟台、绍兴、瓯海等地警方接连破获非法经营“IQOS”新型加热不燃烧电子烟案件，涉案金额从14万元到2000万元不等，其参与售卖人员均涉嫌非法经营罪或涉嫌走私罪。

记者探访发现，在电商平台和社交工具中，均存在非法售卖“IQOS”电子烟的行为。部分商家甚至坦言，自己是在明知国家禁止销售的情况下进行售卖，并会售给未成年人。

专家表示，像IQOS这种加热不燃烧烟在一定程度上会减少有害释放出来的量，但还是会释放出有害物质，未成年人使用同样危害健康，烟民通过其戒烟并没有科学依据。

商家拆分名称售卖商品

7月24日，记者先后探访了朝阳、东城12家商场、超市、烟酒专卖店，商户均表示不售卖电子烟，一家商户表示，如果想买可以去网上看看。记者在京东、淘宝等电商平台输入“IQOS”“万宝路”等电子烟品牌关键词，搜索结果均能找到售卖电子烟的商家。

记者在京东上输入关键词“万宝路”后，出现3500余条相关商品搜索结果。一位卖家称，自己所售的“卷烟”电子烟是从日本代购的，不提供发票，也没有售后。在该商家的商品介绍显示，IQOS电子烟能够轻松替烟、辅助控烟，口感真实，焦油量低。记者注意到，该商品还在京东商品精选区投放了广告。

在淘宝上搜索关键词“IQOS”搜索，页面随机出现数千位卖家。相比京东，这些卖家售卖的电子烟大多把电子烟品牌“拆写”或者在品牌名称后面加维修、保护套、充电器等字样。记者先后联系了7位“维修电子烟”商家，有6位商家表示售卖IQOS电子烟和“烟草”烟弹。

记者以买家身份表示想要看货时，这几位卖家均表示要用微信沟通，看好款式后可以通过淘宝平台购买等额商品进行付款购买。

商家自称货源走私 送货用快递

一位淘宝卖家表示，淘宝不让卖这些电子烟，所以需要用微信与买家沟通。卖家表示，淘宝规定不能上架IQOS机子和烟弹，旺旺聊天过程中谈及这些词汇商品就会被下架，“‘IQOS’是真烟草，国家管控的比较严”。“如需了解，请加微信。”

对于这些“不让卖”的电子烟的来源，另一位商家坦言，自己所售卖的IQOS电子烟是走私来的，并且国内有大量货源的商家均是通过走私的方式把烟运到国内的。对于把走私来的电子烟如何运送到买家手上，该商家说，通过顺丰、申通都可以邮寄，中途不会被拦截。

一款商品名为“日本代购IQOS机子专用皮套保护套收纳盒烟盒”的商品介绍显示，店内的商品均为日本东京各大商场代购，从日本直邮，关税抽查概率比较小，如果被海关抽检后被查扣，买家自行承担损失，卖家不返还货款。

另一位卖家说，自己的朋友是导游，每次带团去日本的时候就会买许多电子烟，然后分摊给团里的游客带回来，每个人可以带一个机子和两条烟弹。

至于售后问题，这位商家表示，日本有售后服务，买家可以自行前往维修，也可以在国内网上找一家维修店铺维修，维修费用需要自理。

商家并不核实未成年人身份

王尚（化名）今年17岁。他告诉记者，高一时开始抽烟，现在之所以抽电子烟，是因为身边有同学抽，并且听许多人说抽电子烟对身体没有伤害，觉得好玩今年就用压岁钱买了一套。“烟是通过快递邮寄的，你不说自己是未成年人谁也不知道，商家不会主动问的。”

除了电商平台，记者在QQ输入关键词“电子烟”、“IQOS”后，出现众多相关QQ群，在这些QQ群内也有不少售卖电子烟的商家。其中一名商家称，IQOS电子烟的机器550元一套，万宝路烟弹300元一条，一条10盒烟，每盒里面有20支特制烟。记者以未成年人身份咨询购买事宜，商家表示并不需要核实年龄。有许多高中生购买这款产品。

■ 专家解读

电子烟仍含有害物质 帮助戒烟无依据

根据世界卫生组织2014年发布的电子烟报告内容，电子烟又称为电子尼古丁传送系统，其原理是通过加热一种溶液传送起雾供使用者吸用。这种溶液的主要成分是尼古丁、丙二醇、甘油和添加剂。但对于IQOS“烟草”烟弹还未见相关解释。

部分卖家介绍，“烟草”电子烟是2014年开始兴起的一种新型电子烟，林先生2016听朋友说日本有一款IQOS电子烟，这款烟的烟弹是用真烟草卷制而成，口感与普通卷烟区别不大，于是林先生就托朋友从日本代购了一套。“在家里和在单位抽烟时，虽然产生烟雾，但基本没气味，给家人和同事也不会造成什么影响。”

中国疾控中心控烟办公室副主任姜垣告诉记者，传统烟草里面所含的有害物质有200多种，烟草在燃烧的过程中会把这些有害物释放出来。尽管像IQOS这种加热不燃烧的电子烟在一定程度上减少了有害物的释放，但还是会释放出有害物质，未成年人使用同样会危害健康。所以目前商家所宣传的抽电子烟无害，可以帮助戒烟的说法也没有任何科学依据。

深圳市控烟协会副秘书长熊静帆说，通过调查研究发现，青少年是电子烟主要营销对象之一，一旦未成年人吸食成瘾也会促使未成年人吸食普通卷烟。因为尼古丁的成瘾性，对未成年人的身心发育及健康也会造成危害。“世卫组织发布的报告中显示，目前没有充分证据证明吸食电子烟可以戒烟。”

■ 律师说法

逃避海关监管在境内销售属走私行为

北京市律师协会刑事诉讼法专业委员会副主任刘玲告诉记者，根据我国《关于开展新型卷烟产品鉴别检验工作的通知》，在我国售卖烟草需要取得烟草专卖零售许可证，而IQOS电子烟的烟弹，2017年就被我国纳入卷烟鉴别检验目录，并且不在我国烟草专卖范围，售卖者无法办理售卖许可证，所以在国内售卖包括“IQOS”在内的其他品牌电子烟行为系非法经营行为，涉嫌非法经营罪。

刘玲表示，商家利用物流漏洞，快递送货员无法通过外观判断邮寄物品是否为走私物品，所以商家会选择快递送货。此外，个人在法律允许的框架内因使用需求而在国外购买少许电子烟，并给海关申报通过后带回国内是不违法的。但根据我国《中华人民共和国海关法行政处罚实施条例》第二章第七条，使用伪造、变造的手册、单证、印章、账册、电子数据或者以其他方式逃避海关监管，擅自将海关监管货物、物品、进境的境外运输工具，在境内销售的行为属于走私行为，严重者可能因涉嫌走私普通物品罪要面临刑法处罚。

律师表示，对于烟油电子烟，目前还不在我国烟草专卖法所规定的范围内。

本版采写/新京报记者 刘名洋