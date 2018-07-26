Mozilla高管抱怨谷歌偏心 Firefox访问YouTube慢5倍

新浪科技讯 北京时间7月26日凌晨消息，Mozilla高管克里斯·皮特森（Chris Peterson）今日在Twitter上抱怨称，谷歌对YouTube重新设计后，导致Firefox和Edge等非Chrome浏览器的访问速度慢了5倍。

皮特森是Mozilla的技术项目经理，他今日在Twitter上称，受YouTube架构的影响，使用Firefox和Edge等非Chrome浏览器访问YouTube时，速度仅为Chrome的1/5。

皮特森说：“在Firefox和Edge浏览器中，YouTube的页面加载速度要比Chrome慢5倍，因为YouTube的Polymer框架在重新设计之后依赖于Chrome专有的Shadow DOM v0 API”

皮特森还表示，要解决该问题，需要调用Youtube旧页面，即没有部署Polymer框架。对于Firefox和Edge浏览器，可借助插件来实现，而IE 11 浏览器默认就能打开旧版页面。

调研公司StatCounter数据显示，Chrome是目前最流行的Web浏览器，市场份额约为59%（网站访问）。相比之下，Firefox为5%，Edge为2%。（李明）