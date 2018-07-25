区块链人才有多贵？应届硕士毕业实习工资达8000元

中新经纬客户端7月25日电(罗琨 罗焕林)21世纪什么最贵？可能是区块链人才。

从上海某211大学硕士毕业的张岩（化名）今年暑期开始在一家区块链公司实习，主要负责行业信息的收集，实习期间工资为8000元，转正以后月薪将达到22000元。

张岩的起薪已经远高于应届毕业生首次就业的工资水平。根据上海市人社局的统计，2017届上海高校毕业生中，本科学历毕业生的平均月薪为4793元，硕士及以上学历毕业生的平均月薪为8001元。

业内人士分析指出，目前行业人才紧缺度高，符合招聘要求的人才少，供需失衡导致人才溢价较高，预计两到三年后，待到区块链技术落地应用、全面开花时，市场的供求关系会进入一个稳定阶段。

区块链人才有多贵？

“我们招人一直都不顺利，一个季度可能能进来5-8个人，只能达到我们预期的20%。”云象区块链创始人邓旭一直希望将团队迅速扩充到拥有100人的技术人员的队伍，但却苦于找不到合适的人才。

朋友圈招聘信息

他向中新经纬指出，目前区块链底层技术人才一般年薪在50-80万之间，而应用方面的人才则在30-50万之间，能够主持区块链项目的还会给予期权激励。但即便如此，还是难以招到合适的人才。

求贤如渴，这四个字用来形容当下企业对区块链人才的渴求再合适不过。李思鸿（化名）在一家上市公司工作，今年上半年，这家上市公司也上线了区块链项目。近期，他所在的团队需要招聘一名区块链分析师。他在朋友圈上发了一个招聘广告，要求做过金融行业卖方分析师，最好了解区块链行业但不强求。“推荐成功我愿意给1000元奖励。”没过几天，李思鸿便把这个奖励升级到了一台iPhone X。

在某招聘网站上，搜索“区块链+技术”两个关键词，跳出来的职位年薪多数在30万以上，上百万的也不少见，一些金融投资公司和网络游戏公司给出的薪资甚至可以达到200万。以矿机霸主比特大陆为例，其招聘的CTO（首席技术官）岗位给到了60-96万年薪，但对学历要求并不高，“计算机等相关专业本科以上”，但要求熟悉链圈/币圈实际运用规则，曾参与某个区块链或交易所开发项目优先。

某招聘网站截图

研究岗位的薪水也同样不菲。火币网近期招聘一位区块链研究院院长，年薪最高可达140万，并称将优先考虑知名证券公司专业大咖和区块链行业的自媒体专栏作者。

值得注意的是，在这些招聘公司中，既有京东等互联网巨头公司，也有中国平安、德勤、复星这样的老牌金融企业。

区块链相关人才的薪酬已超过以往薪酬最高的金融和互联网行业，猎聘网发布的《2018Q1中高端人才薪酬与流动大数据报告》显示，金融和互联网行业的平均年薪突破20万元，而区块链的平均年薪则超过30万元。上述报告也同样指出，与人工智能等在金融创新领域中亟需的人才相比，目前招聘企业对区块链人才在学历、经验等方面的要求相对较低。

Boss直聘的数据则指出，截至2018年2月，区块链相关岗位占到互联网行业总岗位量的0.41%，但专业区块链技术人才的供需比仅为0.15，供给严重不足。

某公司招聘信息

高薪找不到人的尴尬局面如何破？

“我理想中的区块链人才主要有两个标准，一是有计算机基础，二是有算法基础。”邓旭说。

据算力智库创始人燕丽介绍，区块链的人才分三种类型：一是做内容研究方面，这类人才原来大多从事财经资讯类、传统研究类等工作，经过一到两个月的培训适应就可以上手岗位；二是产品的技术开发类，这一块需要成熟的计算机技术人才，如研究底层数据开发、数据存储等方面，他们需要在区块链的场景中重新分配自身的工作领域，经过两到三个月可以适应岗位需求；三是产品需求的提炼师，这是最难找的人才，他们既需要懂区块链的业务逻辑、挖掘痛点，又需要懂技术，能够将客户的需求与技术开发人员的能力沟通串联。

资料图 来源：中新网

亿欧智库分析师尚鞅也向中新经纬指出，区块链本质是分布式的加密数据库，核心思路是去中心化。区块链是从比特币演变而来的，此前高校里几乎没有开设相关课程，所以今天的区块链技术从业人员大多是自学，客观上凡是计算机专业背景的都有条件能学会。但是技术不是关键，关键是找到合适的应用场景。只有当某个场景下，将数据进行分布式存储能够具备不可替代性和为企业带来显著效益的提升，才算是好的应用场景，所以链上的应用目前仍属于探索阶段。

“应用型人才太少了，”尚鞅说，任何新技术的应用转化都需要一个过程，而目前很多技术人员不懂产品。

邓旭分析当前造成区块链人才短缺的原因主要有三个：一方面，区块链普及速度快，而技术人员数量较少，造成了供需失衡；另一方面，区块链实际上是综合性技术，囊括了计算机语言、算法、通信、密码学等四大块，目前高校培养的人才一般只具备一两方面的知识储备。此外，随着去年ico的火热，诞生了一大批新的区块链公司,进一步加剧了区块链供需失衡的局面。

随着区块链概念的大火，一些高校开始开设课程，培训机构也纷纷入场分羹。燕丽建议，偏理工科的顶尖高校可以继续发挥优势，培养区块链技术应用人才；而在业务方面上，仍然主要依靠传统行业转型过来的人才进行填补；社会组织、研究中心等机构可以组织区块链行业人才的职业培训，但好的职业培训必须要持续两到三个月，而非两三天的“速成”培训。

资料图 来源：中新网

不过，邓旭指出，现阶段培训只能为行业补充一些中低端的技术人才，但解决不了高端人才的问题。尚鞅也指出，开设了相关课程的大学也面临难以留住师资的问题。“一方面容易被企业挖走，另一方面，真正懂技术和应用的人大多选择自己开公司，或者去炒币了。”

“区块链技术是一门离钱最近的技术，因此很多人沉不下心来做技术，而且技术很复杂，又比较枯燥。”邓旭说。（原题为《区块链人才有多贵？看完你可能想转行》）