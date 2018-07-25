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搜房网第一季度净利润180万美元 同比扭亏

搜房网第一季度净利润180万美元 同比扭亏
2018年07月25日 19:39 新浪科技
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搜房网第一季度净利润180万美元 同比扭亏
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　　新浪科技讯 北京时间7月25日晚间消息，搜房网（Nasdaq：SFUN）今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报，总营收为6280万美元，与上年同期的1.098亿美元相比下滑42.8%。净亏损4490万美元，而上年同期净亏损1200万美元。基于非美国通用会计准则，净利润180万美元，而上年同期净亏损1050万美元。

　　第二财季业绩：

　　总营收为6280万美元，与上年同期的1.098亿美元相比下滑42.8%，主要受电子商务服务营收下滑的影响。

　　分类信息服务营收为2670万美元，与上年同期的34000万美元相比下滑21.5%。营销服务营收为1730万美元，与上年同期的2730万美元相比下滑36.6%。

　　电子商务服务营收为720万美元，同比下滑82.0%。互联网金融服务的营收510万美元，较去年同期的220万美元增长124.9%。其它增值服务的营收为650万美元，较去年同期的630万美元增长4.1%。

　　营收成本为2020万美元，与上年同期的6070万美元相比下滑66.7%。

　　运营开支为4650万美元， 与上年同期的5520万美元相比下滑15.8%。

　　销售开支为1560万美元，与上年同期的2340万美元相比下滑33.3%。

　　总务及行政开支为3070万美元，与上年同期的3140万美元相比下滑2.0%。

　　运营亏损390万美元，而上年同期运营亏损610万美元。

　　归属于搜房网股东的净亏损为4490万美元，而上年同期净亏损1200万美元。每股普通股摊薄亏损0.51美元，每股美国存托股摊薄亏损0.10美元，而上年同期分别为每股摊薄亏损0.14美元和0.03美元。

　　调整后的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为710万美元，而上年同期为100万美元。

　　截至2018年3月31日，搜房网拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资4.924亿美元，而截至2017年12月31日为5.471亿美元。

　　业绩展望：

　　搜房网预计，基于非美国通用会计准则，截至12月31日的2018财年将实现盈利。

　　电话会议：

　　搜房网管理团队将于美国东部时间7月25日上午8点（北京时间7月25日晚上8点）召开电话会议，搜房网网站投资者关系频道http://ir.fang.com将对电话会议进行网络直播，并提供录音。(李明)

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