上海鼓励创业带动就业5年计划:创业贷款担保对象扩大

澎湃新闻记者 栾晓娜

为确保成效更显著，上海新一轮鼓励创业带动就业行动计划，实施周期由原来的三年延长至五年。

日前，上海发布了《鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）》。澎湃新闻记者从上海市人社局获悉，新一轮行动计划紧紧围绕国家鼓励“双创”的战略部署，结合上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”的任务要求，聚焦新时代创新创业的形势变化、矛盾变化，明确了今后一段时期本市促进创业带动就业工作的新目标、新任务、新举措。

据介绍，2009至2017年，上海已连续实施三轮鼓励创业带动就业三年行动计划，各项工作目标均顺利完成。其中，三轮累计帮扶引领成功创业10.6万人，带动就业82.5万人。上海市民整体创业活动率从2008年的7.4%提高到了2017年的12.6%。

本文图片均来自上海市人社局

海外人才、外省市人才等创业热情高涨

据上海市人社局介绍，此次新一轮行动计划主要聚焦两个矛盾。

第一个矛盾是政策体系与形势发展不相适应的矛盾。随着创新创业大潮的兴起，当前，上海创业主体日益多元化，中青年创业群体明显增多，留学回国人员、海外人才、外省市人才在沪创业的热情普遍高涨，而上海原有的政策措施侧重点在于青年大学生、本市户籍人员，需要根据形势发展进行调整优化。

第二个矛盾是初创企业稳定就业的能力还不强，与带动更高质量就业的要求存在差距。初创企业在激烈的市场竞争中不占优势，加上创业成本较高、盈利模式不确定等问题，总体上生存发展比较困难，还难以提供更多稳定、高质量的就业机会，需要对这些“才露尖尖角”的小微初创企业重点支持。

新一轮行动计划紧扣矛盾变化，突出了继承与创新结合、降本与提质并重、普惠与精准兼顾、政府和社会协同的四个原则，在总结前三轮行动计划经验成效的基础上，全面规划布局、统筹推进，使上海创业带动就业的体制机制更加健全，政策服务体系更加完善，创业环境更具吸引力、凝聚力和竞争力。

未来五年全市要帮扶引领成功创业5万人



新一轮行动计划明确了三个维度的目标：一是创业带动就业的目标，提出未来五年全市要帮扶引领成功创业5万人，成立三年以内的初创组织每年创造就业岗位不低于30万个；二是创业活跃度的目标，提出上海居民创业活动率要保持在12%以上的较为活跃水平；三是发展创业载体的目标。在园区方面，市、区两级创业孵化示范基地超300家；在校区方面，创业指导站规模达80个；在社区方面，特色创业型社区达80个。

新一轮行动计划还构建了更加综合性的政策服务体系。一方面，力求“全程覆盖”，围绕创业准备、企业创办、企业初创、企业发展的全过程，提出加强创业能力培养、提升创办企业的便利化程度、实施更加普惠的创业带动就业政策、促进创业企业创新发展等举措，构建了覆盖创业全生命周期的政策扶持链。

另一方面，坚持“重点聚焦”，针对缓解融资难的需要，提出了拓展多层次创业融资渠道的举措；针对提升创业质量的需要，提出激励包括台港澳在内的各类人才的创新创业举措；针对优化营商环境的需要，提出推进精准高效创业服务的举措；针对激发创新创业活力的需要，提出营造更加开放包容的创新创业文化氛围的举措。

推出首次创业一次性补贴

在新一轮行动计划的一揽子政策体系中，创业带动就业四项政策的突破创新是突出亮点。

第一是完善创业担保贷款和贴息政策。一是将个人创业担保贷款的对象范围扩大到符合条件的本市户籍创业者、持有上海市居住证的在沪创业者；将创业前创业担保贷款的对象范围调整为符合条件的本市青年大学生、本市高校在读及毕业且持有上海市居住证的非本市户籍青年。二是进一步提高个人免担保额度。三是完善利息补贴办法，根据贷款的不同种类实施差异性的贴息支持，加大贴息力度，降低融资成本。

第二是整合并完善初创期创业组织社会保险费补贴政策。将政策对象范围调整为由本市户籍劳动者、持有《上海市居住证》的非本市户籍劳动者和海外人才在沪创办3年以内的创业组织，进一步提高补贴额度上限。

第三是完善创业场地房租补贴政策。一是实施更加灵活、更加精准的初创期创业场地房租补贴政策，按照市级补基本、区级补级差的原则，鼓励各区叠加区域性的房租补贴政策。二是将创业场地房租补贴政策拓展到创业团队的“工位费”，对于进入市级创业孵化示范基地孵化并成功创业的团队，给予入孵期间一定额度的场地费补贴。

第四是创新推出首次创业一次性补贴政策。对于高校毕业生、就业困难人员、残疾人等重点群体，首次在沪成功创业并稳定正常经营一定时间的，给予一次性创业补贴。