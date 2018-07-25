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传趣头条将于年底赴美上市 估值30亿美元

传趣头条将于年底赴美上市 估值30亿美元
2018年07月25日 18:37 新浪科技综合
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　　来源：时代周报

　　时代周报记者从趣头条内部人士处获悉，资讯阅读应用趣头条将于今年年底上市，但尚未确定上市地点。据此前彭博报道，趣头条考虑最快今年在美国IPO，寻求不超过30亿美元的估值，并已开始接触承销商。

　　趣头条相关负责人向时代周报记者表示，对此事并不知情。

　　趣头条于2016年6月正式上线，短短两年时间里就成为资讯类App中的黑马。与今日头条的模式相似，趣头条也是通过算法驱动实现信息找人，并在三四线城市拥有广泛受众。创始人谭思亮曾在接受“雷帝触网”专访时表示，趣头条现阶段专注于三四线城市及以下用户。“这个群体占据中国移动互联网人口一半以上，且移动互联网渗透率还在快速增长，但尚未被充分服务。”

　　趣头条的异军突起，很大程度上得益于其运营模式——向用户阅读“付费”。趣头条的每一个用户都有自己的邀请码，可以籍此拉入新用户赚钱。每一个通过邀请码成为趣头条注册用户的受众，都将成为自己的徒弟，收取徒弟不仅有金币奖励，还有直接的人民币奖励。

　　通过这种链路传播，趣头条迅速走红。据官方数据公布，截至2017年底，趣头条累计注册用户超过7000万，日活跃用户数已超过1000万。

　　公开资料显示，趣头条共完成两轮轮融资，其中2017年5月获得来自天津益信资产的数千万元A轮融资，今年3月获得由腾讯领投，尚珹资本、顺为资本、小米、华新致远、创伴投资、光源资本以及上轮资方共同跟投的逾2亿美元B轮融资。此外，据多家媒体报道，趣头条还完成了腾讯领投的Pre-IPO轮融资。

　　谭思亮曾接受媒体采访时表示，腾讯投资趣头条主要是因为趣头条抓住了一、二线以外城市社交流量的快速崛起，“为大量非一二线城市用户提供资讯和内容消费体验，是非常有价值的尝试。”

　　上述内部人士向时代周报记者透露，近日趣头条正组建游戏研发团队，主要是针对微信小游戏。目前趣头条的营收主要来自信息流广告。

趣头条上市融资
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