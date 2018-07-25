直击|美团发布无人配送开放平台 外卖将实现人车混送

美团联合创始人、高级副总裁王慧文

新浪科技讯 7月25日下午消息，美团点评今日宣布推出美团无人配送开放平台，除已经投入试运营的无人车“小袋”外，美团无人配送新款概念车和无人机也首次亮相。

美团联合创始人、高级副总裁王慧文在现场展示了美团无人配送车的配送过程。美团无人配送车驶入发布会现场，将外卖咖啡送至王慧文手中，这是美团无人配送车首次公开完成从B端到C端的配送全流程。 “无人配送的落地，会带来技术挑战，但在这其中最难的挑战是将技术与商业、用户体验有效结合，这也是我们推出无人配送开放平台的原因”，王慧文表示。

美团方面称，此次发布的无人配送开放平台，旨在构建一个完整产业生态圈，是美团通过开放自身多重场景与能力，联合各界合作伙伴共同打通无人配送在“产学研用”全生命周期链上的关键环节，用无人驾驶技术打造友好交互智能配送生态开放平台，加速无人配送行业发展。

除已经投入试运营的无人车“小袋”外，美团无人配送新款概念车和无人机也首次亮相。其中，新款概念车采用L4级别自动驾驶技术，使用激光雷达、超声波、摄像头等多传感器融合方案，具有城市道路低速自动驾驶的通行能力。此外，开放平台合作伙伴的无人车当天也集体在现场亮相，包括优地、Segway配送机器人、智行者-蜗Ω、Roadstar、AutoX、深兰科技-小蚂哥，这些无人车的服务范围覆盖了酒店、餐馆、医院等众多日常生活服务场景。

美团无人配送部总经理夏华夏表示，美团无人配送将向合作伙伴开放丰富场景、技术能力、运营能力、行业规范四种能力，与合作伙伴一起推动整个无人驾驶技术的落地和发展。“未来很长时间内，都会是人车混送的方式。”夏华表示，无人配送车是对骑手的有效补充，它可以持续工作，比如承担更多夜间配送的工作；而骑手更为灵活，可以处理一些较为复杂的场景，骑手与无人配送车可以发挥各自优势，提升效率与优化用户体验。

据介绍，自2018年3月至今，无人配送开放平台已经完成了在朝阳大悦城的B端测试运营，以及深圳联想大厦的C端试运营，并在上海松江大学城实现了从B端到C端的完整闭环运营。截至目前，在松江大学城内，由无人车配送的美团外卖订单已经超过1000单／天。

目前美团无人配送开放平台集合政府、高校、企业三方力量，已经吸引包括清华大学、加州伯克利大学、北京智能车联产业创新中心、华夏幸福、Segway等近20家国内国外合作伙伴加入。(张俊)