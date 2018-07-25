夫妻“黄播”每天获利约2千元 200余家直播平台被查

警方供图

原标题：夫妻“黄播”牵出大案涉200余家直播 江西破获网上传播淫秽物品案

来源：法制晚报.看法新闻

法制晚报.看法新闻（记者洪雪）夫妻共同在多个直播平台进行淫秽直播，每日获利约2000元。记者今日从全国“扫黄打非”办公室获悉，江西鹰潭破获“3.16”网上传播淫秽物品牟利案，抓获含一对“夫妻”在内的犯罪嫌疑人5名，查清涉嫌传播淫秽物品、组织淫秽表演的网络直播平台200余家，涉案金额300余万元。

今年3月，鹰潭市公安机关在“净网2018”专项行动中发现，鹰潭籍网民胡某香、胡某锋夫妇在“射手”、“LT”、“苏荷”等多个手机直播网站进行淫秽表演。经查，自2017年11月起，胡某香通过加入多个直播家族，在多个网络直播平台直播淫秽表演，每日获利约2000元。

进一步侦查发现，胡某香所在的“ZX”主播家族族长董某，自2017年11月开始，为多个淫秽直播平台做推广，并为平台提供主播，4个月共计获利12万余元。其与前妻张某共同管理运作主播家族，同时张某也是淫秽女主播身份。董某负责的“ZX”家族上级管理人何某涛，2017年进入淫秽直播行业，成为多家淫秽直播平台的广告代理兼直播平台运营经纪人，负责替平台招募家族，并挂靠推广直播平台。

目前，公安机关现已基本掌握该淫秽直播平台犯罪团伙体系架构，发现淫秽直播平台社交群220个、直播家族主播群180个、直播平台推广群78个、淫秽视频福利群150个。江西省“扫黄打非”部门将进一步深挖扩线打击。据介绍，该案在近年来“扫黄打非”部门查办的利用网络直播平台传黄贩黄案件中，涉案金额不算大，但涉案链条长、环节多、案情典型，具有一定代表性。

全国“扫黄打非”办公室有关负责人表示，由于手机APP淫秽直播平台观看门槛低、传播面广，易引诱大量未成年人观看，社会危害性极大。“净网2018”专项行动将对其开展重点整治，坚决取缔地下网络直播平台，从严打击传播淫秽色情信息的平台和违法直播聚合软件。

据悉，目前，公安、工信、网信、文化、新闻出版、广电等“扫黄打非”成员单位，正按照各自职责对网络直播行业进行集中整治，严格监管，持续发力净化网络空间。