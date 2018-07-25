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直击|淘宝将整顿电玩破解类商品 本月29日起处罚

直击|淘宝将整顿电玩破解类商品 本月29日起处罚
2018年07月25日 16:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月25日下午消息，淘宝官方发布公告，称为保护正常有序公平的商家经营秩序及消费者权益，淘宝电玩行业将在近期开展针对破解类违规商品的专项整顿。处罚时间从7月29日开始。

　　新浪科技查询淘宝发现，电玩商家售卖的商品包含多种破解设备，例如任天堂主机破解，买家无需烧卡即可直接安装运营游戏。

　　业内认为，此举是为了保护厂商权益，以防止因破解而产生的正版权益纠纷。(韩大鹏)

　　以下为官方公告：

　　为保护正常有序公平的商家经营秩序及消费者权益，淘宝电玩行业将在近期开展针对破解类违规商品的专项整顿，请各位卖家对店铺商品进行自查自纠，及时整改，避免受到平台处罚。具体整改时间及内容见下：

　　一、具体安排

　　1、商家自查自纠时间：2018.7.26-2018.7.28

　　2、处罚时间：2018.7.29起

　　二、整改对象

　　所有涉及绕过正常服务并提供免费安装和使用游戏的破解、自制工具或系统的商品。

　　请各位商家仔细进行对发布的相关商品进行检查，范围包括商品链接、商品SKU、商品标题、商品详情页及淘宝其他信息交流渠道。对于违规信息请及时删除和下架，并避免再次发布此类违规商品。

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