代理律师：刘强东与澳洲聚会中涉性侵案男子无关

新浪科技讯 7月25日下午消息，刘强东代理律师周俊武在微博发布声明称，2015年刘强东在澳洲生日聚会中有一名男子酒后将一位女士带离聚会场所并进行了性侵犯，但刘强东与涉事双方均不熟悉，受害人在法庭上也作证称当天向其敬酒的男性客人中并不包括刘强东，且案发地点也并非刘强东家中。

声明中称，部分媒体报道却不顾基本事实，采用了各种耸人听闻的标题将刘强东牵扯其中，对刘强东的名誉造成了极大损害。律师已获授权启动证据保全，并将视情况采取民事、刑事等一切必要的法律措施，依法追究相关当事方的法律责任。

近日有澳大利亚媒体SMH报道称，京东商城创始人刘强东悉尼私人晚宴的嘉宾、中国富豪徐龙伟(音译，Longwei Xu)被发现性侵一名被邀参加晚宴的女模特。

报道称，徐龙伟从事房地产开发工作，被指控7项罪名，包括猥亵、殴打，在知道对方不同意的情况下仍试图与其发生性关系。

以下为声明原文：

律师声明

北京金诚同达律师事务所周俊武律师（下称“本律师”）接受委托，就近期部分媒体发布的涉及刘强东先生的网络谣言发表如下律师声明，以澄清事实、消除影响，并郑重函告谣言制造、发布以及转载传播者立即停止侵权行为。

1.2015年，在刘强东先生参与组织的一次澳洲家庭生日聚会中，有一位来宾带来的男子酒后将一位女士带离聚会场所并进行了性侵犯。该次聚会的部分参加人员为朋友带来的陌生人士，刘强东先生与涉事双方均不熟悉；聚会期间刘强东先生一直在忙碌下厨、准备晚餐，受害人在法庭上也作证称当天向其敬酒的男性客人中并不包括刘强东先生，且案发地点也并非刘强东先生家中。

2.刘强东先生对受害人的遭遇深表同情，并对此事件的发生深感愤慨。然而部分媒体的报道却不顾基本事实，采用了各种耸人听闻的标题将刘强东先生牵扯其中，对刘强东先生的名誉造成了极大损害，同时也是对受害人身心的再次伤害。我们对这些不负责任的行为表示强烈谴责！

3.近日，部分自媒体开始转发散布相关谣言。根据中华人民共和国现行有效的法律法规，上述蓄意歪曲、散布、转载及传播虚假言论者已涉嫌侵害了刘强东先生的名誉权，且其中部分自媒体及个人已涉嫌构成刑事犯罪。上述主体应立即删除侵权内容，停止发布、转发、转载等继续扩散谣言的恶意侵权行为。本律师已获授权启动证据保全，并将视情况采取民事、刑事等一切必要的法律措施，依法追究相关当事方的法律责任。

特此声明

北京金诚同达律师事务

周俊武律师

二O一八年七月二十五日