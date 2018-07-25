Twitter加强管理应用开发者 已下架14.3万违规应用

新浪科技讯 北京时间7月25日下午消息，Twitter针对想要进入其社交平台的开发者引进了一套更严格的申请流程，并且会剔除违反其行为准则的应用。此举也是为了响应公司净化网站上垃圾信息的计划。

Twitter为一些公司、开发者和用户提供了通过其应用程序接口来获取公共数据的方式。从周二开始，所有数据访问权限申请都将通过审核，以判断开发者会如何使用此信息。Twitter也会在新注册流程中引入政策合规性检查。新的规定将有助于筛除掉那些“垃圾”及低质应用。在四月到六月期间，Twitter表示自己已经下架了14.3万个违反公司政策的应用。

“我们正在采取额外的措施来确保开发者平台能够帮助维护Twitter上对话信息的健康。”Twitter说道。

此次变动也是Twitter想要避免陷入其竞争对手Facebook遭遇的丑闻之中。之前，Facebook被爆称其外部开发者将数百万用户的信息告知了一个为特朗普总统服务的政策咨询公司剑桥分析。自此之后，Facebook采取了一系列措施来限制开发者以及其他第三方能够获取到的用户数据。苹果也调整了其App Store的规定，限制开发者使用iPhone用户朋友及其他联系人的信息。

为了严格控制一些作恶者在Twitter上传播垃圾信息，公司还会限制应用的活跃度。举个例子，应用每三个小时内发推文以及转发推文的数量会限制在300次，当然它们也可以申请更多机会。公司也会简化流程，方便用户举报垃圾应用或侵犯用户隐私的应用。

Twitter承认新的流程也许会导致开发项目上线需要更多步骤和时间，但这是非常有必要的，这也能为那些希望打造高质应用并减少负面因素的开发者提供支持。

位于旧金山的Twitter也与剑桥分析丑闻存在些许联系：它曾将数据访问权限出售给学者Aleksandr Kogan，后者正是在Facebook上设计性格测试来获取用户信息的人。Twitter表示，在2015年的某一天，Kogen的公司被准许可以获取Twitter上大量用户的数据。

2016年美国大选期间，俄国人操纵平台传播错误消息。因未能及时洞察相关证据，Twitter饱受批判，并因此采取了一系列措施来管理平台。Twitter每周都会识别近1000万个可疑账户，并会对所有可疑账户进行安全检查。上个月，它还收购了安全公司Smyte来解决垃圾信息、信息滥用和诈骗问题。

Twitter一直以来都会为一些品牌或研究人员提供分析活动及客户服务。第三方可以自由获取Twitter的数据或是支付费用来获取推文的所有历史数据。在周二宣布变动之前，只有申请额外数据信息的应用需要解释它们如何利用这些信息以及最终用户是谁。现在，所有的开发者都需要走相同的流程。Twitter的数据和企业业务一直是公司发展最快的业务之一，在第一季度增长20%，价值9000万美元。(堆堆)