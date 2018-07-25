中国咖啡之战：快速增长的瑞幸咖啡对星巴克造成威胁

北京/上海，7月24日（路透社）-钱治亚可能是星巴克最糟糕的噩梦。

这位42岁的中国企业家说，她打赌，她的瑞幸咖啡品牌最终将比星巴克拥有更多中国咖啡店，她有新加坡政府投资公司和其他投资者出资她的计划。

瑞幸咖啡于1月份正式启动，已经在中国的13个城市开设了超过660家门店，这得益于价格低廉的配送、线上订购、大数据和员工奖金支付等系列增压计划。

瑞幸咖啡的突然来袭正值星巴克的关键时期，星巴克在中国已有3400家门店——仅次于美国第二大市场——并计划在2022年之前将数字翻一番。

品牌顾问说，瑞幸咖啡此次的攻击速度是对中国其他已建立的消费品牌的预警，他们也可能很容易受到新兴公司试图重塑市场的冲击。

星巴克的股价在6月份遭到重创，此前该公司警告称，去年中国市场的销售额增长跌至零甚至更糟，较上年同期增长7%。其第三季度业绩报告预计在周四公布。

星巴克说，一些新咖啡店的开业正在蚕食光顾附近门店的顾客，这也归咎于通过配送公司的订单下降。

尽管它没有提到竞争的加剧，但投资者和分析师表示，很明显瑞幸咖啡确实是一种明显的威胁。

然而，他们还指出，星巴克的品牌多年来一直非常适应来自世界各地竞争对手的挑战，主要是因为其门店的气氛、服务和其一贯的咖啡质量。

也没有迹象表明，中国消费者已经转而反感如此美式的品牌，作为对美国总统唐纳德·特朗普对中国出口征收惩罚性关税的的抗议。

大规模的促销

路透社在北京银泰中心对30名消费者进行采访，该购物中心拥有星巴克、咖世家、瑞幸咖啡等多种咖啡品牌。半数受访者表示，他们曾尝试过瑞幸咖啡；大多数人说他们喜欢它，尽管超过2/3的人说他们的首选仍然是星巴克。

多数人在店内喝咖啡或是购买带走，只有少数人说他们有过咖啡外送的经历，这对瑞幸咖啡聚焦于配送服务战略来说是个潜在的挑战。品质、便利性和环境对他们来说是排名前三的优先事项，远远超过价格。

该公司说，瑞幸咖啡的客户可以通过一个应用程序来订购咖啡、观看咖啡的现场制作过程，并且通过此软件咖啡可以在平均18分钟内送到客户手中。一杯普通的拿铁，大致和星巴克的大杯相当，售价24元加6元的配送费（超过35元的订单免费送货），但是可以在促销后实现半价。星巴克的大杯拿铁要花费31元。

超过半数的瑞幸咖啡的门店是更大的悠享店和拥有更多座位的快取店。其他的都是外卖店（厨房店）。

瑞幸咖啡的增长速度非同寻常——星巴克花费将近12年的时间才开拓了一些门店。在许多方面，它呼应了一些中国技术公司，比如说滴滴出行的专车平台，瑞幸已经通过资金来攫取市场份额，并且已获得了高度的关注。

钱治亚，前中国神州优车集团的首席运营官，她表示目前瑞幸咖啡的全部关注点是客户的增加。

“我没有盈利的时间线，”钱治亚在北京总部一边喝着今天的第三杯瑞幸咖啡对路透社记者说。“对我们来说，我们现在关注的是用户的数量，不管他们是否了解我们，也不管我们是否可以占据市场份额，只要他们能回到我们这里。”

该公司本月筹集了2亿美元来为其扩张提供资金，其中包括来自新加坡政府基金（GIC）的一笔未披露的资金，瑞幸表示，公司的估值为10亿美元。

“在未来，我们将比星巴克拥有更多的咖啡店，”她宣布。

最近一项融资活动的投资者表示，这是中国咖啡行业发生震荡的合乎逻辑的时间。

“这个消费模式将吸引该国的年轻的客户的消费升级，”一位不愿意透露姓名的投资者说。上海咨询公司的合作伙伴BrunoLannes说，使用线上订购和交付应该足以让许多已经建立的品牌感到不安。“这是一个巨大的威胁，这就是为什么西方品牌需要关注它的原因”，他说。

“快闪行动”

不过，由于需要昂贵的商店和质量控制，并非每个人都认同这个观点：互联网模型容易转化为咖啡业。

中国互联网数据中心技术咨询公司的总裁刘兴亮说：“他们是否能真的能吸引消费者，在市场上进行垄断，这些还有待观察，就像那些我们在租车领域看到的一样。”

路透社从北京商场采访的消费者那里看到了瑞幸咖啡的一些问题。

23岁的LiuXu是一位广告专业人士，他比较了瑞幸咖啡无处不在的“快闪行为”说，他尝试这家公司咖啡是出于好奇心，但是更喜欢手工单品咖啡。

22岁的LianYiheng是一名学生，她被瑞幸咖啡的促销和便利的配送所吸引，但是觉得需要改进它的咖啡和门店装饰来长时间的吸引人们。

钱治亚表示，该计划是开设更多的悠享店，减少外送店的比例，这将在更好的地点和装修方面支出更多的花费。关于质量方面的问题，她说他们使用的是埃塞俄比亚的精选咖啡豆。

瑞幸咖啡作为星巴克的全球竞争对手正在进行扩张，像加拿大连锁店TimHortons，也在积极推动中国市场。TimHortons计划未来10年内在中国开设1500家门店，与此同时较小的本土连锁店在在纷纷涌现。

根据研究公司Mintel的数据，随着中国的中产阶级的规模不断的增加，咖啡连锁店进入了许多小城镇，市场的增长速度为每年的5%-7%。

在上海拥有八家咖啡连锁店的DoubleWinCafé的老板说，瑞幸咖啡对市场有一定的影响，但是还有足够的空间。

“也许他们会在一定程度上对星巴克有所冲击，但请记住星巴克有很多铁杆粉丝。也许可以从他们那里获取一些追随者，但我不认为这个数量会是很多，”她说。

星巴克也许很快就能正式开启在中国的线上配送服务。星巴克即将离任的执行主席霍华德·舒尔茨本月在上海称，他与阿里巴巴的负责人马云是亲密的朋友，该公司控制着食品配送平台，并建议两家就中国星巴克的在线配送进行合作。

舒尔茨还表示，他并不担心在中国的脚步放缓。

“更好的咖啡和竞争者进入市场，中国人就越会接触到好咖啡，”他说。“即将进入市场的新玩家实际上对星巴克来说是有利的。”