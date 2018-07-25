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Facebook落户杭州？注册地空荡荡概念股涨声相迎

Facebook落户杭州？注册地空荡荡概念股涨声相迎
2018年07月25日 15:07 证券时报网
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　　Facebook（脸书）落户中国的消息，在朋友圈刷屏。7月25日上午，证券时报·e公司记者赶到脸书科技（杭州）有限公司注册地时，这里只是一个闲置已久的办公室，里面空空荡荡。但即便如此，脸书的A股概念股已经沸腾

　　对此，据媒体报道，Facebook官方发言人回应称：“我们有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。我们在世界其他几个地方——法国、巴西、印度与韩国已经做到了这一点。中国的工作重点是培训和研讨会，帮助开发者和创业者进行创新和发展。”

　注册地空荡荡

　　根据工商信息登记，脸书科技（杭州）有限公司的注册地，位居浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（B区）1902室欧美中心1号楼（B区）1902室。

　　7月25日上午，当e公司记者赶到脸书杭州公司的注册地时，却没有看到脸书杭州公司的影子。

　　具体来说，脸书杭州公司的注册地，现在还处于闲置状态。透过玻璃门可以发现，这个面积200-300平方米左右办公地，里面空荡荡。也许是太久没有被租用的缘故，房间的地面上落着厚厚的灰尘。

　　同时，e公司记者发现，脸上杭州公司的注册地，曾是杭州本土上市公司嘉凯城（000918）所在地。不过，随着2016年8月恒大集团入主，易主后的嘉凯城变更了经营地，公司的办公室搬迁至上海市徐汇区嘉凯城集团上海办公中心。因此，透过玻璃门还可以看到“嘉凯城”的字样。

　　如果不是工商信息的披露，恐怕不会有人相信，入驻这里新主人，就是大名鼎鼎的脸书。

　　昨日晚间，随着脸书杭州公司注册地的曝光，慕名前来的造访者多了起来，以至于大厦物业给脸书杭州公司的注册地，临时配备了一名保安。

　　“从昨天傍晚开始，我们突然发现不断有人前来探访。今天上午的情况你也看到了，一直没停过。”执勤保安对e公司记者如是说。

　　正如上述执勤的保安所言，今天上午，从记者踏入脸书杭州公司的所在楼层开始，就不断有人慕名而来。虽说还是一个空荡荡的办公室，但他们还是一边拿出手机拍照，一边问保安“这里是脸书杭州公司吗”？

　　经过记者问询，这些前来的，有些媒体同行，但多半是前来寻求合作的企业。其中，一位自称阿里系的工作人员对记者称，“他们是阿里旗下的一家子公司，看到有媒体报道脸书杭州成立了，所以一大早跑过来了，看看有没有合作方面的机会。”

　　欧美世贸丽晶城 脸书杭州公司的注册地EAC大厦，是一个集5A超甲级写字楼、酒店服务式公寓、高尚景观住宅及国际化时尚消费商业的国际金融综合体。“这里的写字楼租金约在7-9元/平方米·天，脸书杭州公司是经过我们这儿租用的，但这家公司何时入驻、开业，我们也不清楚。”欧美中心的物业对记者称。

　　A股概念股涨声相迎

　　虽说脸书杭州公司现在还是空空荡荡，但A股概念股已经开始沸腾。 

　　25日开盘后，A股市场的Facebook概念股大涨。截至发稿，蓝色光标（300058）、迅游科技（300467）一字涨停，中青宝（300052）涨逾7%，飞荣达涨逾1%。

　　公开资料显示，蓝色光标2015年成为FacebookLimitde在中国的顶级代理商之一；迅游科技：曾在互动平台表示公司前四大客户主要是财付通、支付宝、Facebook、Google；飞荣达司屏蔽、导热产品已经通过Facebook认证，且已经小批量供货；中青宝：公司已经在Facebook上开设了账号，并输送了几款游戏

　　此外，多家上市公司25日在互动平台回应与其合作关系。

　　其中，安洁科技配合Facebook开发模切等相关产品；梅泰诺子公司BBHI为Facebook提供广告服务，目前已产生收入；中昌数据子公司云克科技是Facebook等全球主流媒体的服务商；三五互联子公司道熙科技与腾讯游戏大厅、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。

　　根据工商登记，脸书科技（杭州）有限公司在2018年7月18日正式成立，注册资本为3000万美元，由FacebookHongKongLimited100%控股，法定人代表为张京梅。服务范围为网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，科技信息咨询，投资管理、投资咨询等。 

　　这位脸书杭州公司的执掌人，媒体对其的报道几乎为零。有限的公开资料显示，张京梅2017年入Facebook，担任业务发展主管；此前她曾任职于弘毅资本，担任两年半的PE管理职位。

　　也是在今天，有媒体报道称，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务，只是阻力都比较大。同时，报道称，Facebook暂时不会在中国做社交，但这不等于不想。

　　Facebook官方发言人回应称：“我们有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。我们在世界其他几个地方——法国、巴西、印度与韩国已经做到了这一点。中国的工作重点是培训和研讨会，帮助开发者和创业者进行创新和发展。”这意味着，Facebook主营业务入华还遥遥无期，根据Facebook官方列举的四个国家业务，此次入华业务更加类似于孵化器，主要针对开发者和创业者。具体是何种形式，是否选择中国合作伙伴，目前还不明朗。

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