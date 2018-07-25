新浪科技> 互联网 > 正文

摩拜将限制北京用户停车区域 违停收取管理费

摩拜将限制北京用户停车区域 违停收取管理费
2018年07月25日 15:01 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月25日下午消息，美团旗下的共享单车公司摩拜将禁止北京用户在规定区域以外停车。

　　摩拜在其微信公众号上表示，它将明确规定用户在距离市中心多远位置可以停车。如果超出此区域停车（北至小汤山镇，南至六环路），用户将收到短信提醒。

　　如违规停车超出1次，系统将从账户余额内收取车辆违停管理费用。将车停放在推荐停车点，还可能收到优惠券以及相关商户奖励。

　　为了将违规停放的车辆造成的不便和混乱减小到最低程度，全国各地政府（包括北京、上海和深圳等地）已经禁止企业在街道上投放更多自行车。

　　2016年末，共享单车在中国名声大噪，数十家初创企业开始在城市人行道上投放几百万辆自行车，风投也投入了数十亿美元的资金。市场领导者摩拜和ofo也将业务拓展到了东南亚、日本、美国和欧洲，尽管近期两家公司已经从澳大利亚和以色列等海外市场上退出。

　　根据市场研究公司iiMedia的报告显示，行业的快速发展势头已经冷却，全国共享单车用户的使用数量预计将在2018年增长14.6%，相比2017年的600%，下降的幅度惊人。

　　摩拜和ofo运营的新加坡市场也计划在今年末推出地理围栏系统来管理无桩共享单车的停放问题。(堆堆)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有