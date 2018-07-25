摩拜将限制北京用户停车区域 违停收取管理费

新浪科技讯 北京时间7月25日下午消息，美团旗下的共享单车公司摩拜将禁止北京用户在规定区域以外停车。

摩拜在其微信公众号上表示，它将明确规定用户在距离市中心多远位置可以停车。如果超出此区域停车（北至小汤山镇，南至六环路），用户将收到短信提醒。

如违规停车超出1次，系统将从账户余额内收取车辆违停管理费用。将车停放在推荐停车点，还可能收到优惠券以及相关商户奖励。

为了将违规停放的车辆造成的不便和混乱减小到最低程度，全国各地政府（包括北京、上海和深圳等地）已经禁止企业在街道上投放更多自行车。

2016年末，共享单车在中国名声大噪，数十家初创企业开始在城市人行道上投放几百万辆自行车，风投也投入了数十亿美元的资金。市场领导者摩拜和ofo也将业务拓展到了东南亚、日本、美国和欧洲，尽管近期两家公司已经从澳大利亚和以色列等海外市场上退出。

根据市场研究公司iiMedia的报告显示，行业的快速发展势头已经冷却，全国共享单车用户的使用数量预计将在2018年增长14.6%，相比2017年的600%，下降的幅度惊人。

摩拜和ofo运营的新加坡市场也计划在今年末推出地理围栏系统来管理无桩共享单车的停放问题。(堆堆)