未经许可直播乘客任网友评价 优步美国司机遭解聘

据英国媒体7月23日报道，一名优步美国司机在未经允许的情况下，对乘客偷拍直播，并在视频平台上发布，由网友对其评分，目前这名司机遭到优步和Lyft解聘。

遭解聘的司机名叫Jason Gargac，现年32岁，是一名来自密苏里州的退役军官，时常通过Twitch向数千名用户提供直播服务。在过去四个月中，有700名乘客在不知情的情况下被直播。一名乘客在接受《圣路易斯邮报》（St Louis Post-Dispatch）采访时说道：“我感觉受到了侵犯。很尴尬。我在车上说的所有话都被直播发布，这让我感到很恶心。”

在许多州，乘客醉酒时会被录下，网友对其发表骚扰性言论，按1-10的吸引力等级对其评价。而密苏里州规定，只要一方同意，就可录制对话。

起初优步为前来投诉的顾客支付5美元的奖励金，并承诺不会再由被投诉的司机为其提供服务。但Gargac的行为引发众怒之后，优步和Lyft决定开除Gargac。Lyft发言人对媒体表示，首要任务就是确保消费者安全，公司已经停止了这名司机的工作。优步也称该司机的行为“与我们的用户条款以及社区准则不相符。”

Gargac表示车内安装的价值3000美元的摄像头是为了保护自身安全。尽管最初他曾经告诉乘客在驾驶中会直播，但最后他不再告知乘客，因为这样拍摄效果“不真实，像是人为制造的。”（实习编译：张妍斐 审稿：刘洋）