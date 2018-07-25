资深媒体人章文被举报性侵 蒋方舟等称亦曾遭其骚扰

章文被举报性侵

新浪科技讯 7月25日午间消息，继知名公益人士雷闯被曝性侵之后，资深媒体人章文也被举报性侵。且在当事人发声后，包括蒋方舟在内的女性发声，称遭章文性骚扰。

今日有一篇题为《章文，停止你的侵害！！！！》长文在网络流传，作者称在今年5月15日，遭章文强奸，而后又受其威胁。

据文章描述，当事人与章文本不相识，而后章文主动添加其微信，“说和我导师关系 还不错，也会经常对我表示关心。”再之后受章文邀请，当事人参加一场饭局，在饭局中饮用了不知多少度“喝起来像饮料的洋酒”。

饭局结束后，章文打车送当事人，不料却发生了强奸事件。

当事人称，事发后章文曾与其见面，称“你永远摆脱不了做我女人的命运…… 我上过100多个女生……”后来，当事人决定小范围公开此事，而“章文知道后就去污蔑我的朋友，我的老师。因为帮我发声，我的导师和朋友受到章文威胁。 说他们是诽谤，也说我诽谤，要带律师来我的单位找我”

当事人称，章文此后还威胁道：“如果因为你而导 致我儿子不能出国读书，我会 采取一切可以采取的手段！”

知名作家、《新周刊》杂志副主编蒋方舟转发了此长文，并称曾遭章文性骚扰。资深媒体人易小荷也称，在和章文共事期间，曾被其摸大腿。

蒋方舟被章文骚扰

易小荷发声

目前，网络也开始流传疑似章文在朋友圈的回应，其声明否认了网文所传事件，并称鉴于网文作者匿名，本没有回应的义务。

疑似章文回应

公开资料显示，章文，生于70年代，湖北黄梅人。南京师范大学新闻学硕士，华中科技大学新闻与信息传播学院兼职教授。知名媒体人、时事评论员。中国百大公共知识分子。美国国务院国际访问者。多家媒体专栏作家。

2001年从事新闻职业以来，辗转多家媒体，历任《南风窗》记者、《瞭望东方周刊》主笔、新华社《环球》编辑部主任、《中国新闻周刊》编委、《新世纪周刊》副主编。

以下为《章文，停止你的侵害！！！！》原文：