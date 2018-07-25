微信升级社交记账小程序 创业者：冲击很大

记录账目之外，也可间接提升微信活跃度，这或是微信对于记账和社交的双重思考和布局。

原标题：微信升级社交记账小程序，创业者慌了

本文为寻找中国创客原创

记者 / 赵雷

编辑 / 苏琦

“这是狼来了啊，全面侵入。”透过电话，能感受到刘敏（化名）的焦虑感。

让刘敏和他的团队焦虑的，是公司的业务正在跟巨头发生正面竞争，而这个巨头还是他们以及很多同类创业公司都绕不过的微信。即使在他看来，公司的业务选择已经非常细分——记账，但还是发生了最不想看到的局面。

早在2017年10月，微信官方推出基于小程序的记账应用“腾讯小经费”之时，刘敏说当时业内普遍认为这只是微信对于小程序的一个试验产品，但于近期悄悄“转型升级”的小经费，正在成为记账类创业公司的强敌。“尤其是那些基于微信小程序的记账类同行。”

微信为什么要做“社交记账”

伴随着移动互联网的发展，不仅支付宝、网易、唯品会等科技大公司都陆续推出记账类应用或者产品，一大批垂直记账类创业公司如随手记等也开始涌现，还有聚焦女性记账的创业项目，其中多家创业公司的用户数量过亿。

由此也可以看出，记账一直是刚需，而腾讯作为一家社交属性的科技公司，在这个领域本无优势，但随着微信支付的崛起，慢半拍的腾讯也开始积极探索。

在小经费之前，腾讯在2016年就曾推出独立APP“多多记账”，其最大特点是融合了智能语音技术，用户只需要语音录入，系统就会自动保存相关记录，其他功能则跟市场上的产品类似。

但这款软件后来并没有得到腾讯更多推广，目前记者在小米商店找不到这款APP，在App Store中找到了，但只更新到了1.5.8版本。

“支付宝的记账应用之前是在支付宝网页，后来直接嵌入APP，腾讯单独拿出来做不明智。”一位记账类从业者告诉记者，他说在支付场景下增加一个应用就会大大提升用户的使用率。

腾讯既然已经存在独立的“多多记账”，尽管腾讯鼓励公司内部产品线竞争，微信想要再做一款记账软件仍然需要有创新，而社交则是小经费团队给出的答案。

上线之初，小经费提供活动圈、班费圈、情侣圈这三种群组，通过建立的主题小组把相关好友聚在一起，然后可向组内好友进行多种形式的收款，也可以理解为是把2016年上线的“AA收款”功能进行了升级。

目前，小经费除最早的三种群组外，新上线了打卡挑战圈和运动挑战圈，另外还可以进行自定义圈子，让大家一起吃喝玩乐，做到长期经费管理。而所有小经费的圈子，都需要满足两人以及以上的条件。

用钱把更多的人连接起来，打通微信支付、微信运动等生态，让人们因为兴趣相投的“主题”进行活跃互动，“微信里面有太多僵尸群了，一旦和主题、利益相关，或许僵尸群就会变少。”一位热衷记账的用户表示。

记录账目之外，也可间接提升微信活跃度，这或是微信对于记账和社交的双重思考和布局。

创业者：对社交类记账项目“冲击很大”

在微信小程序输入“记账”关键词，会显示出几十家记账产品，“有鱼记账”就是其中排在前列的一家。

有鱼记账是上海彩亿互联网金融信息服务有限公司打造的一款记账产品，公司负责有鱼记账产品的项目经理刘东琦告诉记者，相比于大而全的平台型记账产品，有鱼记账专注在帮助用户理清⾃己的账目，打造记账、分析一体的记账工具。

“小经费对类似有社交属性的记账创业项目肯定会有很大的冲击。” 刘东琦表示，可以看到这半年多小经费团队在积极尝试和改变，未来变成什么样也不清楚。

刘敏的团队就是首当其冲的，他认为微信这样既当裁判又当运动员的情况对创业公司以及创业环境都极其不好，“你辛辛苦苦做了很久甚至提出新的概念，他推出一款类似的，你所有的努力就都白费了。”

因为社交记账目前仍处于起步阶段，还需要教育用户和市场，而业内更加关注的则是小经费接下来会不会加入社交之外的记账功能，如果小经费不做，那微信还会可能单独再做一款独立的小程序。

“因为微信有支付场景、有用户、有数据，他进来了大家都会忧心忡忡，指不定哪天就完全取代了自己的记账业务。”刘敏表示。

对此，刘东琦认为创业团队首先要看清自身的优势，然后给用户提供极致体验，做到即使巨头也不可取代；其次，记账类产品还是应该打造独立的APP，因为小程序上的UI体验不好、数据存储和拉取也不方便。