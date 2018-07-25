App用户遭遇“注销难” 谁剥夺了消费者“被遗忘权”

近来，上海白领曹芳芳遇到了一件“糟心事”，母亲去世了，但曾经使用过的App应用的账号却无法注销，“大部分应用可以找到注销选项，但都要求提供注册时绑定手机的验证码，即便提供个人身份信息也不能注销。我母亲换过手机号，旧手机号早已找不到了”。

如今，App账号注销难被用户频频吐槽。一项调查问卷显示，75.9%的受访者遇到过App账号难注销的情况，62.9%的受访者担心App账号注销难导致账号被盗用。

从记者自身体验来看，除了微信、淘宝等手机应用注销账号相对简单外，大部分App用户在注销时会面临各种各样的困难。要么注销选项非常隐蔽，比如新浪微博注销选项隐藏在6层页面之下。要么在注销时需要提供大量隐私信息，比如直播应用“花椒”需要提供注册账号前两个月充值记录。更有大量网贷类App，无论是否使用过其服务，只要注册就无法注销账户。

据介绍，App注销难并非新问题，相关部门一直在密切关注。今年1月份，工信部就曾明确，电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当严格遵守国家法律法规要求，在用户终止使用服务后，为用户提供注销账号服务。

互联网法律专家、北京志霖律师事务所副主任赵占领介绍说，《电信和互联网用户个人信息保护规定》明确规定，互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。否则，管理机构将依据职权责令限期改正，予以警告，还可以并处1万元以上3万元以下的罚款。“账户注销，实际上就是‘被遗忘权’。用户可以选择在搜索引擎上不能搜索到自身信息，或者要求网络服务商注销自身账户。”赵占领说。

为什么App应用服务商“明知不应为而为之”呢？“注销难主要是因为用户数据和个人信息本身具有价值。同时，用户规模往往是企业获得投资的关键数据。此外，3万元以下的罚款数额，意味着违法成本低，很难起到震慑作用。”公安部第三研究所网安法律研究中心主任黄道丽表示，“注销难”在很大程度上依然是因为服务商的利益诉求，用户数直接带来估值，用户数据被平台视为自己的“私有财产”，所以哪能轻易放弃。

然而对于用户来说，“注销难”意味着存在安全风险隐患。“比如，用手机号注册App的用户，如果更换手机号后未能及时注销相关App，旧手机号被再次投入市场时，其App账号很容易被他人控制，这其中隐藏着巨大的安全隐患。”赵占领说。

在猎豹移动安全专家李铁军看来，大量无法注销的账号还有可能被“黑灰产业”盗取密码后利用。比如，用户经常会发现，朋友弃之不用的微博账号开始大量转发营销信息，成了“僵尸水军”。“其他注销方式，需要用户提交更多隐私数据，同样增加用户信息泄露风险。”李铁军说。（记者 陈 静）