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FB将在中国做创业加速器 主要目标是中国广告市场

FB将在中国做创业加速器 主要目标是中国广告市场
2018年04月08日 07:26 新浪科技综合
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　　原标题：Facebook将在中国做创业加速器，主要目标是中国广告市场

　　来源：36氪

　　作者：夜叶

　　Facebook是真的要到中国来了。

　　针对此前脸书科技完成中国工商注册的新闻，Facebook发言人回复彭博称，“我们有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国开发商，创新者和创业公司。”同时，这家社交巨头还表示将集中精力在培训和研讨会上，帮助中国开发者和企业家创新和发展。

　　36氪从知情者处获悉，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务，只是阻力都比较大。目前创新中心具体落在浙江哪里还没定，此前萧山是他们的选项之一。Facebook“曲折入华”的路径与谷歌中国业务有近似之处，他们的主要目标都是中国广告市场。

　　工商信息显示，脸书科技（杭州）有限公司已于2018年7月完成工商注册，Facebook Hong Kong Limited是其全资股东，法定人代表为张京梅。从36氪所获的名片看，张京梅职务为Facebook大中华区业务总经理及首席代表。

　　张京梅的名字去年曾出现在另一项Facebook与中国相关的公开信息上。去年有家互联网科技上线一款彩色气球的应用，实际上就是Facebook旗下照片应用Moments的中国版本，仅有细微图标等差别。而张京梅正是有格互联网科技执行董事兼经理。但这款彩色气球App在被媒体大量关注后遭下线，目前无法在应用商店检索到。

　　此前，Facebook旗下三款爆款应用——Facebook社交网络、Instagram和社交通讯工具WhatsApp都先后遭中国互联网屏蔽。虽然一直未正式进入中国市场，但CEO扎克伯格近10年一直在努力拉近与中国间的联系，包括拜访中国高级官员、北京街头跑步等等。此前亦有传闻称，Facebook曾考虑与百度合作，由百度帮助Facebook做中国运营。

　　因此，脸书科技的成立意味着Facebook终于在中国市场取得一定进展。不过，最受人关注的问题还是Facebook是否会在中国运营自家主营产品。

　　Facebook已达一定体量，旗下如Facebook社交网络应用用户增长放缓，中国市场或将成为其下个挖宝之地。但现状是，腾讯已在中国建起社交王国，留给Facebook开拓的空间或许比较有限。上述知情者表示，Facebook暂时不会在中国做社交，但这不等于不想。

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