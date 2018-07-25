直击|小猪短租与海南战略合作 成立海南旅游民宿协会

新浪科技讯 7月25日上午消息，小猪短租今日宣布与海南省旅游发展委员会达成战略协议，双方将就乡村民宿建设、乡村扶贫等方面开展深度合作。现场还宣布成立了海南省旅游民宿协会，小猪短租联合创始人兼首席运营官王连涛担任协会会长。

小猪自2016年发布乡村美宿品牌，先后上线的乡村民宿超过3万间。据悉，双方还将在以下多个领域开展合作，具体包括：加大对海南乡村的宣传推广，拓展乡村美宿品牌；面向国际发起民宿设计与创业大赛，挖掘培养民宿人才，提升海南乡村在国内外的知名度；推广共享住宿生活方式等。

现场还宣布成立了海南省旅游民宿协会，小猪短租联合创始人兼首席运营官王连涛担任协会会长，海南省旅游发展委员会为协会主管单位。协会将致力于规范海南民宿业发展，建立良好的警民互动机制，解决民宿经营的突出问题，提升行业服务水平与行业竞争力。

王连涛表示，参与乡村振兴的国家战略是小猪坚持挖掘乡村民宿产品的初衷和设想。接下来小猪即将为海南的乡村搭建一个共享住宿创业实战课堂，小猪的揽租公社业务也将会向海南美丽乡村建设做倾斜，为民宿创业者与经营者提供更好地解决方案。目前，小猪已与IFAA（互联网金融身份认证联盟）合作推出了人脸识别智能门锁，先期也将考虑在海南投放，提升游客入住的安全性与便捷性。

针对民宿监管和标准化问题，王连涛介绍说，经过省旅发委的协调，海南省公安厅已同意符合相关条件的公寓以短租形式进行经营，还同意为相关短租业主配置手机版App身份证登记系统，省旅游民宿协会也将会建立起一套警方互动机制，以此规范民宿业经营。

此外，去年领投小猪短租新一轮融资的云锋基金合伙人李娜也出现在现场。她表示，将新兴的共享经济纳入乡村传统经济模式的改革创新，对实现乡村振兴战略具有现实意义，具体到乡村民宿的改造与经营，小猪模式通过外部资源整合既解决了单体民宿投资建设压力过大的问题，也解决了个性化入住的旅游需求，同时还把国际人才吸引进来，对繁荣海南乡村经济、带动全域旅游都有积极意义。

自去年11月完成由云锋基金领投的1.2亿美元的新一轮融资后，小猪短租2018年上半年先后与阿里巴巴集团旗下旅行品牌飞猪、Booking集团旗下在线预订平台agoda达成战略合作。官方数据显示，小猪短租在全球652座城市拥有42万套房源，超过3500万活跃用户。(张俊)