山东要求省级新闻单位加大舆论监督力度

原标题：加大舆论监督力度，正当其时

作者：朱文龙

日前，山东省委意识形态和宣传思想工作领导小组召开第二次会议，要求省级新闻单位要加大舆论监督力度，对贯彻落实党中央部署、省委要求不积极、不到位，对涉及人民群众切身利益问题不闻不问，不担当不作为甚至违法乱纪的行为坚决予以曝光。这个要求提得非常及时，也将为山东的发展注入更大的动力。

激浊扬清、针砭时弊，舆论监督的作用毋庸赘言，群众对此有深刻的感受。山东正在推动优化营商环境、实现经济高质量，离不开各方合心合力，而媒体之力就突出体现在舆论监督方面。比如山东正在全力深化“一次办好”，群众对此寄予厚望，但是也担忧遇到“一次办不好”怎么办。通过行政系统的内部监督，向上级反映固然是一条解决问题的途径，但也未必都能畅通。毕竟，一些部门的“关卡压”“推绕拖”已经是习以为常，积习难改。此时，舆论监督有着不可或缺的作用，群众给媒体打个热线电话、发个电子邮件，或者在手机客户端留个言，经由权威媒体采访后把问题公开，由此形成舆论的压力，就是解决问题的动力。

之前常见的问题是，一些地方和部门对新闻舆论监督缺乏正确的认识，常常把舆论监督看成“找麻烦”，惯于用“软”的或“硬”的手段限制和阻挠媒体开展正常的舆论监督。所以，有媒体记者在采访时被敷衍搪塞，有媒体记者在采访时遭遇暴力干涉。这种对舆论监督的抗拒态度，也使得媒体的舆论监督功能不断弱化，虽然一团和气、一派喜气的报道占据了越来越多的版面和时段，但是民生的痛点、堵点、难点长期得不到解决。

现在省委明确提出，省级新闻单位要加大舆论监督力度。落实这个要求，既需要媒体单位发力，也需要被监督单位配合。各地各部门应该明白，新闻舆论监督并不是帮倒忙，而是推动当前工作的重要抓手，用得好就能推动工作提速提效。比如济南在创建全国文明城市时，就是通过新闻媒体的舆论监督发现了一些被政府部门忽略的“死角”，不断查缺补漏，最终以优异成绩荣膺桂冠。一些地方和部门必须认识到舆论监督的必要性，习惯和适应舆论监督。否则，越是逃避舆论监督，越是容易成为舆论监督的“靶子”。当然，新闻媒体的工作人员也要不断提升自身专业素养和责任担当，通过扎实的工作、负责的报道，不断提高舆论监督水平。

山东不怕自揭其丑，主动加大舆论监督力度，本身就是给山东一次正面加分，随着舆论监督报道的不断推出，山东锐意进取的形象将会越来越鲜明。