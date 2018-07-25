新浪科技> 互联网 > 正文

Facebook要来中国了？是折衷方案再尝试还是另有所图

Facebook要来中国了？是折衷方案再尝试还是另有所图
2018年07月25日 09:59 中国企业家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
来源：视觉中国来源：视觉中国

　　原标题：Facebook要来中国了？　　

　　文 | 《中国企业家》记者 陈睿雅   

　　编辑 | 马吉英

　　7月24日，Facebook在杭州设立全资子公司一事在国内社交媒体上迅速传播，为Facebook入华一事再添波澜。

　　国内职场社交App脉脉的创始人兼CEO林凡在答复本刊时，对Facebook入华一事表示乐观，他认为，Facebook进入中国还有很长的路要走，“但至少要迈出第一步吧”。

　　据天眼查，Facebook在杭州设立一家全资子公司，名为脸书科技，由Facebook Hong Kong Limited 100%控股。脸书科技有5位管理者，董事长Damian Yeo的领英显示其为Facebook亚太区的法律顾问，据第一财经App报道，脸书科技法定代表人张京梅于2017年2月加入Facebook，担任业务发展主管，加入Facebook前还曾任职于弘毅投资，该投资机构为联想控股成员企业。此外，有知情人士向本刊透露，脸书科技（杭州）的监事率鹏曾担任LinkedIn的政府公关。

　　目前Facebook在北美、拉丁美洲、欧洲及中东与非洲、亚洲皆部署了分支结构。针对脸书科技（杭州），截至发稿，Facebook尚未置评。

　　入华是难题

　　放眼全球社交App，Facebook堪称腾讯劲敌。Facebook2017年财报显示，截至2017年12月31日，Facebook每日活跃用户人数平均值为14亿人，比上年同期增长14%；月度活跃用户人数为21.3亿人，比上年同期增长14%。而据《app annie 2017回顾报告》，Facebook旗下的四款App在美国、法国、德国等多个市场占据上风。

来源：appannie 2017回顾报告来源：appannie 2017回顾报告

　　从全球社交领域进入中国社交领域，Facebook早在2007年-2008年就有打算，彼时Facebook注册了Facebook.cn域名，还起了中文名“飞书”。2010年，扎克伯格赴华拜会了中国移动、阿里巴巴百度新浪等公司，探讨“进入中国”和在中国寻找合作伙伴的可能性。

　　2011年，Facebook与百度洽谈在中国创建社交网络服务的消息传出。这一消息直到2018年初被百度创始人兼CEO李彦宏证实：“6、7年前Facebook想进中国，跟百度谈合资公司建立。当时扎克伯格就表示，信息流一定要进来。”

　　2014年，为人津津乐道的是，扎克伯格的桌上摆着一本《习近平谈治国理政》。2015年9月，在西雅图举行的第八届中美互联网论坛上，扎克伯格用中文与中国主席习近平交流，发Facebook称“这是我人生的里程碑”。2015年10月24日，扎克伯格出席清华大学经管学院顾问委员会，走进清华大学经管学院的活动为学生授课，全程中文演讲。2016年3月18日，扎克伯格在自己的Facebook上晒照片，在雾霾中跑步经过天安门广场，随后，中共中央政治局常委、书记处书记刘云山会见了这位彼时31岁的CEO。

　　以上举动皆可被视为Facebook为入华释放的友好信号，以至于有中国网友在中国最大的问答社区知乎提问：为何扎克伯格每次访华动静都很大，但是Facebook入华始终没有突破性进展？

　　Facebook入华可以参照的案例并不多，且缺乏有足够参照价值的成功案例。Linkedin在其中国网站上屏蔽了特定内容；苹果AppStore根据中国法律相关规定重新进行审查、开展业务，自今年2月28日，中国内地的iCloud业务正式由云上贵州负责运营。此外，早在2010年宣布退出中国市场的Google直到去年12月才再度在中国设立分支机构，成立谷歌AI中国中心，几天前，它通过微信小程序发布了一款名为”猜画小歌”的游戏，受到欢迎。

　　反观Facebook，在2017年，它曾低调在国内上线一款名为“彩色气球”的照片分享应用，但失去Facebook的社交网络，彩色气球始终不温不火。今年1月，致力于改善Facebook与中国关系的Facebook资深高管王黎被曝离职。

　　随风潜入夜

　　“人们认为Facebook完全没有进入中国，但实情并非如此。我们的消费者服务虽然在那里并不活跃，但那里其实已经是我们最大的广告市场之一。”扎克伯格曾说。

　　据Facebook财报，2017财年营收为406.53亿美元，来自于广告业务的营收为399.42亿美元，比2016财年的268.85亿美元增长49%。受益于中国移动App出海和中国品牌出海，Facebook同Google、Twitter在华的广告业务目前仍处于增长态势。Pivotal公司的研究分析师BrianWieser曾公布一个研究数据：Facebook全球营收的10%，或者说大约50亿美金都来自中国。

　　PandaMobo品牌海外运营总监张健告诉本刊，Facebook对华广告业务已有四五年时间，通过一家香港公司开展业务，目前增长非常迅速。Facebook与广告代理商合作，基于竞价排名，提供信息流原生广告。目前其在国内有6家一级代理，分别是猎豹移动、飞书互动、蓝色光标移动广告集团、北京木瓜移动、英宝通和PandaMobo。此外它还对接有数量更多的优质代理和二级代理。

　　Facebook官方招聘主页显示，其香港分支正在招揽广告营销、销售等雇员，其上海分支则招聘硬件工程师从事Oculus的开发。后者或许与Oculus即将在中国推出VR产品一事有关。Oculus是一家从事一体式VR设备开发的公司，Facebook在2014年斥资20亿美元将其收购。今年5月，Facebook F8开发者大会上，扎克伯格正式宣布了Oculus Go上市。为了在中国市场上市这款产品，Facebook选择与小米联手，国内版Oculus Go命名为Mi VR，由小米负责产品运营，二者的主要区别在于Mi VR的软件将由小米提供。

　　关于Oculus和VR技术，Facebook一直受到非议，一些观点认为VR技术不够成熟，Facebook在该项目的投资失算。但扎克伯格今年7月接受Recode采访时，再次表达自己对VR技术的看好，“这项技术目前确实还不够完善。但是初步的体验已经令人惊叹”，他认为，从历史上看，城市必须用过建设更好的物质基础设施才能发展壮大，“而我想说，像超级高铁（Hyperloop）这些东西确实可以发展郊区，也十分有趣，但是我更相信，我们已然身处2018年，行动变得越来越便宜也方便。我想，VR或者AR，或者哪怕是视频会议等，应该更多地成为解决方案的一部分，而不是光建设大量的实体基础设施。”

　　此次Facebook的中国新动作，外界好奇于Facebook是否能在华运营Facebook等社交产品。事实上，Facebook旗下产品Facebook、messenger，以及此前投资收购的Instagram和whatsApp Messenger依然能在大陆版AppStore上被搜索到，但下载后不能正常使用，显示网络中断。

　　这次受到关注的脸书科技，究竟是Facebook社交业务入华，还是折衷方案的又一次尝试，有待观望。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有