Facebook要来中国了？是折衷方案再尝试还是另有所图

来源：视觉中国

原标题：Facebook要来中国了？

文 | 《中国企业家》记者 陈睿雅

编辑 | 马吉英

7月24日，Facebook在杭州设立全资子公司一事在国内社交媒体上迅速传播，为Facebook入华一事再添波澜。

国内职场社交App脉脉的创始人兼CEO林凡在答复本刊时，对Facebook入华一事表示乐观，他认为，Facebook进入中国还有很长的路要走，“但至少要迈出第一步吧”。

据天眼查，Facebook在杭州设立一家全资子公司，名为脸书科技，由Facebook Hong Kong Limited 100%控股。脸书科技有5位管理者，董事长Damian Yeo的领英显示其为Facebook亚太区的法律顾问，据第一财经App报道，脸书科技法定代表人张京梅于2017年2月加入Facebook，担任业务发展主管，加入Facebook前还曾任职于弘毅投资，该投资机构为联想控股成员企业。此外，有知情人士向本刊透露，脸书科技（杭州）的监事率鹏曾担任LinkedIn的政府公关。

目前Facebook在北美、拉丁美洲、欧洲及中东与非洲、亚洲皆部署了分支结构。针对脸书科技（杭州），截至发稿，Facebook尚未置评。

入华是难题

放眼全球社交App，Facebook堪称腾讯劲敌。Facebook2017年财报显示，截至2017年12月31日，Facebook每日活跃用户人数平均值为14亿人，比上年同期增长14%；月度活跃用户人数为21.3亿人，比上年同期增长14%。而据《app annie 2017回顾报告》，Facebook旗下的四款App在美国、法国、德国等多个市场占据上风。

来源：appannie 2017回顾报告

从全球社交领域进入中国社交领域，Facebook早在2007年-2008年就有打算，彼时Facebook注册了Facebook.cn域名，还起了中文名“飞书”。2010年，扎克伯格赴华拜会了中国移动、阿里巴巴、百度和新浪等公司，探讨“进入中国”和在中国寻找合作伙伴的可能性。

2011年，Facebook与百度洽谈在中国创建社交网络服务的消息传出。这一消息直到2018年初被百度创始人兼CEO李彦宏证实：“6、7年前Facebook想进中国，跟百度谈合资公司建立。当时扎克伯格就表示，信息流一定要进来。”

2014年，为人津津乐道的是，扎克伯格的桌上摆着一本《习近平谈治国理政》。2015年9月，在西雅图举行的第八届中美互联网论坛上，扎克伯格用中文与中国主席习近平交流，发Facebook称“这是我人生的里程碑”。2015年10月24日，扎克伯格出席清华大学经管学院顾问委员会，走进清华大学经管学院的活动为学生授课，全程中文演讲。2016年3月18日，扎克伯格在自己的Facebook上晒照片，在雾霾中跑步经过天安门广场，随后，中共中央政治局常委、书记处书记刘云山会见了这位彼时31岁的CEO。

以上举动皆可被视为Facebook为入华释放的友好信号，以至于有中国网友在中国最大的问答社区知乎提问：为何扎克伯格每次访华动静都很大，但是Facebook入华始终没有突破性进展？

Facebook入华可以参照的案例并不多，且缺乏有足够参照价值的成功案例。Linkedin在其中国网站上屏蔽了特定内容；苹果AppStore根据中国法律相关规定重新进行审查、开展业务，自今年2月28日，中国内地的iCloud业务正式由云上贵州负责运营。此外，早在2010年宣布退出中国市场的Google直到去年12月才再度在中国设立分支机构，成立谷歌AI中国中心，几天前，它通过微信小程序发布了一款名为”猜画小歌”的游戏，受到欢迎。

反观Facebook，在2017年，它曾低调在国内上线一款名为“彩色气球”的照片分享应用，但失去Facebook的社交网络，彩色气球始终不温不火。今年1月，致力于改善Facebook与中国关系的Facebook资深高管王黎被曝离职。

随风潜入夜

“人们认为Facebook完全没有进入中国，但实情并非如此。我们的消费者服务虽然在那里并不活跃，但那里其实已经是我们最大的广告市场之一。”扎克伯格曾说。

据Facebook财报，2017财年营收为406.53亿美元，来自于广告业务的营收为399.42亿美元，比2016财年的268.85亿美元增长49%。受益于中国移动App出海和中国品牌出海，Facebook同Google、Twitter在华的广告业务目前仍处于增长态势。Pivotal公司的研究分析师BrianWieser曾公布一个研究数据：Facebook全球营收的10%，或者说大约50亿美金都来自中国。

PandaMobo品牌海外运营总监张健告诉本刊，Facebook对华广告业务已有四五年时间，通过一家香港公司开展业务，目前增长非常迅速。Facebook与广告代理商合作，基于竞价排名，提供信息流原生广告。目前其在国内有6家一级代理，分别是猎豹移动、飞书互动、蓝色光标移动广告集团、北京木瓜移动、英宝通和PandaMobo。此外它还对接有数量更多的优质代理和二级代理。

Facebook官方招聘主页显示，其香港分支正在招揽广告营销、销售等雇员，其上海分支则招聘硬件工程师从事Oculus的开发。后者或许与Oculus即将在中国推出VR产品一事有关。Oculus是一家从事一体式VR设备开发的公司，Facebook在2014年斥资20亿美元将其收购。今年5月，Facebook F8开发者大会上，扎克伯格正式宣布了Oculus Go上市。为了在中国市场上市这款产品，Facebook选择与小米联手，国内版Oculus Go命名为Mi VR，由小米负责产品运营，二者的主要区别在于Mi VR的软件将由小米提供。

关于Oculus和VR技术，Facebook一直受到非议，一些观点认为VR技术不够成熟，Facebook在该项目的投资失算。但扎克伯格今年7月接受Recode采访时，再次表达自己对VR技术的看好，“这项技术目前确实还不够完善。但是初步的体验已经令人惊叹”，他认为，从历史上看，城市必须用过建设更好的物质基础设施才能发展壮大，“而我想说，像超级高铁（Hyperloop）这些东西确实可以发展郊区，也十分有趣，但是我更相信，我们已然身处2018年，行动变得越来越便宜也方便。我想，VR或者AR，或者哪怕是视频会议等，应该更多地成为解决方案的一部分，而不是光建设大量的实体基础设施。”

此次Facebook的中国新动作，外界好奇于Facebook是否能在华运营Facebook等社交产品。事实上，Facebook旗下产品Facebook、messenger，以及此前投资收购的Instagram和whatsApp Messenger依然能在大陆版AppStore上被搜索到，但下载后不能正常使用，显示网络中断。

这次受到关注的脸书科技，究竟是Facebook社交业务入华，还是折衷方案的又一次尝试，有待观望。