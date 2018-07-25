英国传统的士司机拟起诉Uber 索赔10亿英镑弥补收入

新浪科技讯 北京时间7月25日上午消息，伦敦黑色出租车（英国城市市区老牌出租车）司机们正在考虑采取法律行动对付Uber，可能的方案有起诉这家美国打车服务为他们的收入损失赔偿10亿多英镑。

根据Sky News的报道，上个月Uber获得继续在伦敦运营的15个月许可之后，持照出租车司机协会（LTDA）正就可能的索赔咨询Mishcon de Reya的律师。

Uber的经营许可申请最早曾在9月份遭拒绝，之后上诉法官表示伦敦交通局当时认为Uber不适合持有该经营许可的决策是正确的。

虽然Uber调整了其工作方式并后来也获得了经营许可，但LTDA的索赔将涉及Uber在伦敦运营的前五年。预计约有2.5万名传统出租车司机每年损失1万英镑的收入。

LTDA秘书长史蒂夫·麦克纳马拉（Steve McNamara）说：“多名成员已经找到我们，希望我们能帮助他们探讨代表所有出租车司机针对Uber发起集体诉讼的可能性。”

“目前，针对集体诉讼的可能性，我们仍处于从领先律师事务所Mishcon de Reya获取法律建议的早期阶段。我们将继续采取一切行动来支持我们的成员和伦敦的出租车司机，探索每一种途径以确保他们得到公平对待。”

倘若出租车司机继续行动，这种法律斗争预计将于今年秋季打响，并由诉讼基金赞助者提供支持，预期案件的成本可能高达数千万英镑。一位消息人士称，以赞助诉讼费用来分得巨额赔偿一杯羹的诉讼基金赞助者通常不会参与胜算不大的案件。

Uber称，伦敦目前约有360万人经常使用其服务，注册司机人数为4.5万。

公司称，在不清楚LTDA可能的法律行动之基础的情况下，公司无法评论LTDA的行动。

LTDA此前也曾对Uber发起过诉讼但并未胜诉。伦敦交通局之前也拒绝向Uber发放新的经营许可，理由是违反了评估司机并向警方报案的许可条款。

自此之后，Uber声称公司已经全面整改其运营，以成为“更好的合作方”，包括在英国设置新的董事会来监督。(木尔)