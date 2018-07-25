eBay牵手苹果支付及Square 为用户提供商业贷款

新浪科技讯 北京时间7月25日上午消息，eBay终止与长期支付伙伴PayPal的合作，宣布与后者的竞争对手苹果和Square达成新的伙伴关系。

eBay将从今年秋季开始接受苹果支付，并通过与Square的新协议，为用户提供高达10万美元的商业贷款。此前在今年二月，eBay曾宣布将终止与PayPal合作，将支付处理业务转移到荷兰阿姆斯特丹支付公司Adyen。

去年，eBay全球交易额为884亿美元，从今年秋季开始，苹果支付将在有限基础上进入这一市场。Square将着眼于数百万小型eBay商户的金融风险，为潜在的贷款客户提供贷款服务。贷款来自盐湖城凯尔特银行，eBay商户可于九月开始提出贷款申请。

至少在2023年7月之前，PayPal仍可继续作为eBay的一种付款选择。根据分拆协议的条款，两家公司将逐渐分离。eBay网仍然是PayPal的重要业务来源，PayPal表示，这方面的损失将由帮助小企业在其他市场和自己的网站促进销售增长所抵消。今年四月Paypal曾向投资者表示，企业的年度支付总额为650亿美元，年增长率超过40%，而eBay的年增速仅为个位数。

eBay将在数字钱包空间中帮助苹果支付赢得可信度，此前在这一领域，苹果支付一直难以被人接受，因为网上购物者愿意在线使用信用卡，而且，在商店里刷卡并不难。eBay可以支持一些忠实的iPhone用户使用苹果支付，苹果公司则从平台交易中收取少量费用。

eBay与Square的合作标志着Square获得了向eBay数以百万计卖家提供商业贷款的巨大机会。从2014年初开始，贷款业务对Square资本公司的销售和利润起到了越来越大的作用。在2018年第一季度，Square资本一共发放了5万笔商业贷款，总额为3.39亿美元，较上年同期增长了35%。大多数从Square贷款的商家为商店和餐馆，贷款用于新店开业、购买库存或资金的日常运作。

2016年Square公司开始将信贷扩展到经营原有支付处理系统之外的企业，比如餐饮科技初创企业Upserve。与eBay网等大型平台的合作将有助于Square与PayPal和亚马逊公司进行竞争，后者也提供商业贷款。(斯眉)