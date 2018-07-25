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传网鱼网咖欲赴港上市:获王思聪投资 明年3月提交IPO

传网鱼网咖欲赴港上市:获王思聪投资 明年3月提交IPO
2018年07月25日 08:53 国际金融报
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　　近日，一位接近网鱼网咖的知情人士向《国际金融报》记者透露，网鱼网咖准备赴港上市，计划于2019年3月提交上市申请，目前正在前期准备中。

　　对此，《国际金融报》记者向网鱼网咖进行求证，公司方面表示不回应。

　　加盟模式

　　事实上，网鱼在诞生之初，与大街小巷中林立的网吧别无二致。

　　1998年，网鱼第一家网吧——上海封雨店正式开业。

　　在那个互联网快速普及的时代，网鱼创始人黄锋很快赚了第一桶金。随后，凭借着资本积累，黄锋在上海、苏州等地开设了更多的分店。

　　2008年，随着手机和个人电脑的全面普及，网吧设备的老化，市场趋于饱和，国内整个网吧行业陷入寒冬。

　　面对艰难的经营环境，2009年，黄锋首度将“网吧+咖啡”相结合的新业态模式引入国内，第一家网鱼网咖由此诞生。

　　彼时，网鱼网咖大多是直营店，少有加盟店，而每开一家店都需要高昂的成本。但为了抢占市场，网鱼网咖不得不快速扩张。

　　2013年起，网鱼开放加盟连锁，品牌由原直营模式转变为加盟模式，至此进入品牌高速发展时期。

　　网鱼网咖官网显示，截至2017年底，网鱼网咖全球签约门店超1000家店，年服务人次超3000万，相继进入澳大利亚、加拿大、新加坡、美国等国家，门店遍布四洲六国，会员数量突破1100万。

　　除了直营店收入，网鱼网咖的收入还来源于门店的加盟收入和分成收入。

　　网鱼网咖负责加盟的相关人士告诉记者，以新开门店为例，加盟费按3000元/台电脑的标准收费，最高不超过30万元，涵盖6年；分成收入是加盟店在经营过程中取得的各类收入的6%。

　　上述加盟人士表示，加盟店每天的营业额由店长存入网鱼结算中心，由公司总部财务部统一制作管理财务报表。店铺收入由公司和加盟者每个月结算一次，但加盟者每天都有知道所有真实营业数据的知晓权。

　　其中，店长的人事关系落入网鱼网咖的体系内，而其他门店员工则与第三方劳务公司签约，但费用都由门店自身负担。

　　实现盈利

　　那么网鱼网咖的经营业绩表现如何？

　　2014年11月，联众（6899.HK）宣布将以3500万元收购上海网鱼网络发展有限公司（下称“网鱼网络”）及上海网鱼信息科技有限公司（下称“网鱼信息”）各10%股权。

　　联众公告显示，2012年-2013年以及2014年前7个月，网鱼的营业收入为1.13亿元、2.42亿元、1.92亿元，净利润分别为208万元、-426万元、1219万元。

　　2016年7月，顺网科技宣布拟以4000万元向网鱼网咖原股东购买其所持有的网鱼信息4%的股权。

　　顺网科技公告显示，2015年以及2016年前5个月，网鱼信息的营业收入分别为2.09亿元、0.92亿元，净利润分别为2153.68万元、1133.55万元。

　　可以看出，与一些赴港上市但业绩亏损的公司相比，网鱼网咖早已实现盈利。

　　上述知情人士告诉记者，网鱼网咖所有门店现在一年的现金流水约为12亿元。

　　除了联众和顺网科技这类互联网上市公司的入股，网鱼网咖还获得了一众资本的青睐。

　　天眼查资料显示，网鱼网咖曾有过5轮融资。最新一次融资发生于2017年，投资方为达晨创投、一村资本以及明嘉资本，融资金额高达2.1亿元。

　　值得一提的是，参与网鱼网咖B轮融资的普思资本由王思聪100%控股，如今是公司的第三大股东，持股比例为7.72%。

　　目前，公司的实控人仍为创始人黄锋，除了自身直接控股6.94%，还通过几家公司间接持股网鱼网咖。

网鱼网咖王思聪
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