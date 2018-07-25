港交所延缓企业版同股不同权咨询

新浪科技讯 7月25日上午消息，据香港媒体报道，港交所原计划在本月展开企业版同股不同权（WVR）咨询，却突然决定推迟，短期内不会推出有关咨询。

报道称，企业版WVR将会交到由香港特别行政区行政长官林郑月娥主导成立的金融领导委员会再作商讨，暂时未有推出的最新时间表。港交所发言人响应称，本周五不会刊发企业不同投票权咨询文件，稍后会向市场发布进一步消息。

据了解，港交所一直有筹备企业版WVR咨询，部分内容已有定案，包括会为企业版WVR设下日落条款，并已商讨时限及年期等细节。然而，据悉部分持份者对企业版WVR的咨询内容仍存分歧，故此决定暂缓步伐，按下咨询，交由更高层次的金融领导委员会再作审视。同时，由于考虑到同股不同权刚引入不久，以及目前市场对企业版WVR需求不大，认为未有迫切性在短期内启动咨询。

企业WVR主要受惠者为大型科技互联网企业，当分拆旗下新经济业务时，可通过企业持有WVR以保绝对控制权。不过，有投行人士直言，暂缓企业版WVR对香港新股市场影响不大，“短期内不是有太多科网企业有意分拆，特别是下半年市况料较差，令分拆意欲减低，倒不如养多一两年才分拆，估值或者更高。”

报道称这一决定为“急转弯”。在今年4月底公布个人版同股不同权咨询结果时，港交所已经明确提到计划在7月31日前就企业版另行咨询市场意见。港交所行政总裁李小加在本月9日出席港交所首家采用同股不同权上市的小米集团（01810）挂牌仪式后重申，会在月底前公布企业版WVR咨询细节。