中国热门App抖音惹争议 西媒称其堪比21世纪鸦片

用户可使用抖音创建时长为15秒的视频，并发布在自己的主页上（图片来自西班牙《国家报》网站）

参考消息网7月24日报道西班牙《国家报》网站7月23日刊登题为《抖音，全球下载量最多的应用，堪比鸦片》的文章，作者为西戈尔·阿尔达，文章摘编如下：

来自中国的一款应用登上了全球下载量榜首，这款应用名为抖音，国际版名为Tik Tok。用户可使用抖音App创建时长为15秒的视频，并配上极具娱乐元素的特效和可随图像同步播放的音乐。抖音在中国的风靡程度堪比“口袋妖怪GO”：抖音的月活跃用户超过5亿人，只需乘坐中国任何一种公共交通工具就可发现有很多人目不转睛地盯着手机屏幕看，屏幕上滚动着源源不断的视频。

抖音的成功在于其丰富性。用户可通过关键字筛选视频，也可以让应用算法向他们推荐最合他们胃口的内容。从一个视频跳转至另一个视频时，用户常常不知道接下来会是什么内容，因而惊喜不断。如果对内容不感兴趣，只需向上划动手指即可获取新的视频。最引人关注的视频常常会赢得用户们的点赞或评论，这在社交网络中已经屡见不鲜。

抖音于2016年9月上线，乍一看，这款应用只是个单纯的娱乐工具。有人认为，抖音只是激起了一种新的娱乐潮流，其持续时间可能与之前的“口袋妖怪GO”差不多，因为用户会逐渐心生厌倦。而另一些人则认为，抖音开启了新的交流方式。为什么这么说呢？与中国其他应用只在国内市场收获成功不同，抖音也获得了国外用户的青睐：亚洲其他国家也有大量用户使用。

然而，并非所有人都对这项服务的迅猛发展拍手称快。中国有关方面要求删除一些含有过度性暗示或推崇不良生活方式的片段。抖音上周遭到印度尼西亚政府封禁。印尼通讯和信息技术部长鲁迪安塔拉解释说：“包含过多负面和危险内容，尤其是对青少年而言。”越来越多的人认为这款应用应当设置最低注册年龄。

2018年4月发布的一份报告显示，66%的中国抖音用户为女性，其中75.5%的女性年龄小于24岁。今日头条公司称，40%的抖音用户年龄在24至30岁之间。今日头条公司也凭借这一数据证明其突破了“Z一代”（指从1990年代中至2000年后出生的人——本网注）的障碍，并吸引了年龄更大的群体。

然而，内容并不是唯一令人担心的方面。也有人批评这款应用极其容易让人上瘾。22%的用户每天在抖音上花费的时间超过1小时。今日头条公司也意识到了这个问题，并为应用增添了提醒弹窗，弹窗会在用户使用时长超过1个半小时的时候出现。作为补充手段，用户还可以设置时间锁，单日使用时长超过两小时后需输入密码才能继续使用。

但这些措施只是可选项目，有人认为这并不够。“抖音就是21世纪的鸦片，是人类发展的障碍。”95后作家张启芳（音）说。张启芳拥有众多“Z一代”粉丝，但她也是极力批评这项服务的人之一。“如果你想摧毁一个年轻人的未来，就让他下载抖音吧。这是个用空洞内容吞噬你时间的算法。”张启芳还揭露了抖音对年轻人生活方式的影响。“这样的事已经发生在很多‘网红’身上。抖音告诉大家，如果你颜值高、口才好，那么最好不要学习也不要努力养活自己，而是拍一些愚蠢的视频。这是一种能更快获得名声和钱财的方式。”