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传拼多多IPO定价22.8美元 市值将达288亿美元

传拼多多IPO定价22.8美元 市值将达288亿美元
2018年07月25日 07:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月25日早间消息，据自媒体“IPO早知道”消息，拼多多IPO定价22.8美元，相当于288亿美元市值。拼多多本次IPO发行价格区间为16-19美元，由于获得超过13倍超额认购，公司决定在价格区间上限的基础上再上调20%。

　　拼多多将于本周四在美股正式上市，并将通过远程在上海陆家嘴举行敲钟仪式。288亿美元市值相当于其2019年预计净利润的37倍市盈率。

　　今年6月底，拼多多正式向美国证券交易委员会提交了招股说明书。此次IPO由瑞银高盛和中金联合承销，招股书中披露了截至本次发行股份前的持股情况。拼多多CEO黄峥拥有2，074，447，700股，持股比例为50.7%，红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏拥有181，830，600股，持股比例为4.4%。所有董事和高管共持股55.5%。

　　机构股东方面，腾讯持股18.5%，高榕资本持股10.1%，红杉中国持股7.4%。

　　随后的更新版招股书显示，拼多多计划在纳斯达克申请挂牌，计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票（ADS），代表3.424亿股A类普通股，拟最高融资18.7亿美元，其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。

　　招股书还透露，今年3月，拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。

拼多多IPO定价
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