华帝：已退款超3400万元 退购物卡细则中已明确

线上已退卡金额1340万元 线下已退款金额2087万元

华帝称已退款超3400万元

世界杯前夕，赞助法国队的华帝宣布推出“法国队夺冠全额退款”的营销活动，即消费者在指定日期内购买华帝的“夺冠套餐”产品，如果法国队最终在世界杯中夺冠，消费者可获得全额退款。根据华帝昨日发布的公告，截至7月20日10点，线上已退卡金额1340万元；截至7月21日18点，线下已退款金额2087万元。

昨天，华帝股份有限公司通过多个渠道声明，首度正式回应“法国队夺冠、华帝退全款”世界杯营销活动。华帝方面表示，此次活动从5月31日正式启动宣传，同时将活动的详细规则在华帝官方网站、官方微信、官方微博及各电商平台的华帝授权店铺首页进行了公示，并对活动细则进行了公证。

针对所有活动细则，华帝昨天郑重声明，称从5月31日活动细则公示至今及退卡退款活动启动以来，公司一直秉持售前约定规则办理退卡退款工作。7月19日，公司对于中国消费者协会关注的问题也给予了及时回复，中国消费者协会也将公司回复在其官方微博上进行了公告。同时，本着保障消费者权益的原则，对于在2018年7月4日24：00前订单为已发货状态，但因非消费者原因导致未能开具发票的，仍然可以享受该活动的权益。

争议

不符合条件的消费者也要求退全款

据北青报记者了解，此次华帝的“夺冠退款”活动源自此前华帝成为法国国家队的官方赞助商，在法国队为华帝代言的基础上，华帝从6月1日也就是世界杯开赛半个月前宣布推出“法国队夺冠，全额退款”的营销活动，即消费者在指定日期内购买华帝的“夺冠套餐”产品，如果法国队最终在世界杯中夺冠，消费者可获得全额退款。北青报记者了解到，该活动原计划到6月30日结束，后因法国队在世界杯表现出色，接连闯进八强和四强，为此华帝在活动原定结束日期到来时曾宣布再延期三天至7月3日结束。最终，法国队成为本届世界杯的一匹黑马夺得冠军。在7月16日凌晨世界杯决赛结束后，华帝随即启动退款流程。

华帝昨天表示，在启动退款流程之后，绝大部分消费者均能按照退款流程和细则约定有序进行，但尚有个别消费者存有异议，异议主要集中在几个方面：消费者购买非夺冠套餐型号产品却要求“退全款”；选择赠品后仍要求“退全款”；未能满足退款条件仍要求“退全款”。对此，华帝分别给与了说明。首先，华帝表示，根据公示的活动规则，消费者只有购买指定的夺冠套餐型号产品，方可参加本次“退全款”活动，个别消费者在此期间购买的并非夺冠套餐型号产品是不符合“退全款”条件的。其次，根据公示的活动规则中有关赠品特惠升级说明，“赠品特惠升级”权益和“退全款”权益两者只能二选一，不可重复享受。个别消费者在选择赠品特惠升级后仍要求参加“退全款”活动不符合活动细则。另外，根据公示的活动规则，此次活动的有效期为6月1日至6月30日（后延至7月3日），消费者在非活动期间购买的产品不能参与本次“退全款”的活动。

释疑

细则已明确“线上购买退购物卡”

北青报记者昨天从华帝发布的公告来看，此前被一些网上媒体热炒的“退款变成退购物卡”，其实在此前华帝已经过公证的活动细则中已经明确标明，甚至详细到哪个线上渠道购买的华帝套餐退还什么样的购物卡。其中包括在天猫购买的消费者可获退“猫超卡”，该卡可在天猫超市使用，等同于现金；在京东购买的消费者可获退“京东E卡”，该卡可在京东全平台自营店使用，等同于现金；在苏宁线上购买的消费者可获退“苏宁礼品卡”，该卡在苏宁易购全平台使用，等同于现金；在国美线上购买的消费者可获退“美通卡”，该卡在国美在线自营商品使用，等同于现金。

据一位华帝线上渠道销售人士介绍，其实这几种购物卡由于使用频率高，“含金量”基本都等同于现金，在卡市中流通的折让率都是最低的，因此绝大多数事先阅读过活动细则的消费者对于获得退卡都没有异议，反而是一些媒体大肆炒作。“当初设定对这些线上渠道退还购物卡，主要是考虑这些渠道没有线下网点进行现金退还，因此采用了无现金退款模式，本来是更先进的手段却也被误解为‘没诚意’！”这位线上渠道商这样表示。

数字

已退款超3400万元

根据昨天的公告显示，公司已于7月16日凌晨法国队夺冠后在第一时间通过短信、官方网站、官方微信、官方微博就退卡退款事宜进行了公告，并按照此前公示的规则立即启动了退款工作。华帝同时表示，由于此次退款量较大，且需要多平台配合，尚有一部分消费者还没有完成退款，公司正积极主动进行各方协调，提升工作效率加快退款进度。根据华帝公布的数据，截至7月20日10点，线上共收到退卡申请4292件，申请退卡金额1550万元，已退卡金额1340万元；截至7月21日18点，线下已完成退款4081件，已退款单数占总数比例约46%，已退款金额2087万元。

业内

企业设计活动应尽可能避免误会

对于一些不具备条件的消费者也要求退款的现象，有行业内人士分析，其实最初购买华帝“夺冠套餐”时，恐怕多数消费者都没想到最后法国队真能夺冠，因此对活动也没有真的重视甚至没有阅读活动细则。“但后来得知真能退款时，消费者自然都希望能捡个便宜，这也能够理解！”这位人士表示，但问题就出现在当时一些没当回事的人没有认真了解活动细则完成必要的手续。这种情况下，不排除一些人就采用向媒体甚至消协投诉的途径尽可能争取获得退款，而一些媒体在没有详细了解情况下就直接指责企业不守诚信，最终酿成了本不该出现的混乱。对此，他建议，企业在进行这类活动时还要充分考虑消费者的心理，尽可能避免消费者出现误会和不满心理情绪。

文/本报记者 张钦