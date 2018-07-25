李学凌的野心：希望用区块链重新定义互联网通讯平台

李学凌接受新浪科技采访

新浪科技 张泽宇

创办海外移动直播Bigo两年后，李学凌再次投入了一条新的赛道，希望通过区块链重新定义互联网通讯平台。

在参加极客公园Rebuild 2018峰会之前，根本无法想象李学凌与区块链能产生怎样的融合，网络中也几乎没有相关消息，最近的一次还是王欣出狱后，与李学凌、何小鹏、姚劲波一起讨论了AI、视频、区块链等技术的发展。

但李学凌在接受新浪科技采访时表示，自己早在2011年就开始研究比特币，还通过自己的电脑挖到了一些币，但从来没有卖过。

“大家以前认为区块链只能造币，但区块链在未来的业务绝对不仅仅是造币，区块链能够造出更多颠覆性的产品和应用。”李学凌看到了这种趋势，40人团队用10个月打造出一款基于区块链的即时通讯应用BCM。

区块链可能颠覆以往对公司的认知

互联网核心通讯业务怎么样才能真正做到每一个人都愿意参与互联互通，怎么样保障通讯自由，不受任何公司的管理？李学凌给出的答案是区块链，它能让让账号属于个人，而不是某一个大公司。

“区块链有可能颠覆以往对公司的认知，和对以往大公司的商业模式的改变。” 李学凌进一步解释称，“区块链能让互联网公司最核心的注册用户，抽离出来变成一个公共的服务，而且是由机器和机器之间的投票决定的公共服务，与任何人都没关系。”

在这款应用的最终设想中，每一个人将来都不需要联网才能注册成为用户，在本地生成一对密匙，而公钥则是用户唯一身份认证。通讯都会通过私钥和公钥非对称加密模式进行加密，所有设备和所有人的通讯都变得全部加密和不可破解。

用户的帐号生成会永远在区块链保存，没有人能删除。与此同时，如果不慎丢掉了设备却没有备份，就会永远失去账号，没有任何人能够找回。

据李学凌介绍，经过十个月的秘密研究，BCM已经基本可用，并且推出了内测版本。进一步处理可能遇到的风险后，将全部开放。

至于这款产品能不能成功，李学凌用了“谋事在人，成事在天”进行总结。他认为每一个技术跨越的产品刚出现的时候，未必是市场最承认的产品，“我觉得需要一些机缘巧合，然后因为一些人特别需要这个产品，起到一定规模。”

离开会场后，李学凌发了一条朋友圈，抒发他的“野心”，“Block Chain+Mesh 网络，将重新定义互联网通讯平台。百万DAU前孤军奋战，千万之后，就会有大量联盟，一旦过亿，就会扬长而去，进入全面爆发阶段。”

李学凌朋友圈截图

区块链这事没什么收益 也不会去割韭菜

尽管野心十足，李学凌却说“从严格意义上来讲我们应该是一个公益组织，因为这个产品发出去以后其实就不再属于我们了。”如果是这样，为什么还要投入人力物力去做呢？

“我知道区块链的DAPP应用时代来临了，但是我真不知道它怎么赚钱，但作为一个一直在行业里的人，我应该去做，就是这么一个动机。”李学凌解释到，这件事与YY现有业务无关，也没什么收益。

李学凌希望能真正打破区块链只发币的死循环，成为真正的DAPP应用。“目前没有考虑发币，但是并不排斥在平台上作交易，会努力在平台上有现金流的交易发生。”

“我不会去割人韭菜，永远都不会，因为这个赚钱太少了。”李学凌表示，割韭菜的人最多赚1亿美元，根本不值得去干，YY一年的利润就达到3亿多美元。“我们不需要把自己的名声砸进去去割那点小韭菜。”

“这个事情是推动整个时代进步的，平台是大家的，谁做的服务规模最大应该谁有可能受益。”李学凌称，目前还是在做平台的过程中，目前不考虑收益，不过品牌方面会有受益。

BCM官网截图

区块链会是YY的下个增长点吗

全情投入到区块链浪潮之中，欢聚时代的其他业务将何去何从？

2017年5月，YY业务的第一号员工陈洲因健康原因辞去了欢聚时代CEO的职位，李学凌重新回归担任代理CEO。一年时间过去了，欢聚时代仍未任命新的CEO，对此李学凌表示，公司已经脱离了那种像我真正去管公司的阶段，管理团队都自己进行决策，“我都好多年没有回过邮件了。”

“我一直在放弃，现在不论是YY，还是虎牙、Bigo我都没有怎么管，因为没别人管得好。”李学凌在内部一直在放权，给团队成长的空间，“我有一个小原则，如果下面团队的人会干的事情，我就要放弃。”

虎牙分拆上市后股价高涨，一个月后达到了发行价三倍以上，李学凌对此表示，虎牙代表了一个巨大的未来，所以股价涨到超乎大家的想象，但是并不超乎分析师的想象。“我们认为两年内会涨到这么多，但是确实没有想过一个月就涨到这么多。”

母公司欢聚时代股价则显得没有那么乐观，据今年一月的高点，已经下跌30%。

最新财报显示，2018年欢聚时代第一季度净营收为人民币32.489亿元，同比增长43.3%，但与此同时，净利润为人民币4.441亿元，同比下滑18%，这也引发了投资者的担忧，发布财报后的下一个交易日股价暴跌13%。

而在后直播时代，行业整体呈下滑趋势的今天，区块链会成为欢聚时代的下一个增长点吗？