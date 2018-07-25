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Uber在伦敦或面临集体诉讼 可能面临12.5亿英镑罚款

Uber在伦敦或面临集体诉讼 可能面临12.5亿英镑罚款
2018年07月25日 01:52 新浪美股
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　新浪美股讯 北京时间7月25日消息，据卫报报道，伦敦出租车司机协会（LTDA）周二表示，继打车应用Uber获得了在伦敦运营的临时牌照续期之后，目前他们正在考虑对Uber提起集体诉讼的可能性。

　　根据天空新闻的一份报告，伦敦出租车司机协会（LTDA）正在就Mishcon de Reya的律师进行咨询，若LTDA对Uber发起集体诉讼，后者可能将面临总额为12.5亿英镑的罚单。此前Uber赢得了一份为期15个月的许可证，以便在上个月继续在伦敦开展业务。

　　伦敦交通局最初在9月份拒绝了Uber的伦敦运营的牌照，原因包括违反其评估司机和向警方报案的许可条款。从那时起，Uber表示将采取行动，成为“更好的合作伙伴”，包括在英国设立新的董事会监督。

　　尽管Uber之后改变了工作方式并且获得了运营牌照，但LTDA的索赔将涉及Uber在伦敦运营的前五年，预计有25000名传统出租车司机因其每年损失10000英镑的收入。

　　LTDA总秘书长麦克纳马拉在一份声明中表示。“已经有一些成员开始与我们接触，他们让帮助探讨一下，是否能够代表所有出租车司机对Uber采取集体行动。”

　　“我们正处于从领先的律师事务所Mishcon de Reya那里获得有关这种可能性的法律建议的最初阶段。 我们将继续尽我们所能，通过探索每条途径来支持我们的会员和伦敦各地的出租车司机，确保他们得到公平对待。“

　　这场法律诉讼预计将在今年秋天进行，诉讼费用可能高达数千万英镑。

　　Uber的数据显示，约360万人经常在伦敦使用优步的服务，该公司在伦敦有4.5万名注册司机。

　　Uber表示，在不知道LTDA可能采取的法律行动的依据的情况下，无法对其举动发表评论。

　　LTDA此前曾对Uber提起诉讼，但未获成功。LTDA称，Uber的叫车服务实际上已经越界，违反了它的运营许可。

Uber集体诉讼
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