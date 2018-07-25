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赎回潮后的P2P平台自救调查 活期关停重启风险准备金

赎回潮后的P2P平台自救调查 活期关停重启风险准备金
2018年07月25日 02:04 21世纪经济报道
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　　本报记者 陈植 上海报道

　　7月20日以来每日爆雷P2P平台数量有所减少，让一家P2P平台业务总监张刚（化名）开始憧憬赎回潮的褪去。

　　不过，如何加强风控规避下一轮赎回风波，也摆上他所在平台的议事日程。

　　“鉴于活期产品赎回压力骤增差点导致资金链断裂，这些天平台高层都在讨论，是否对活期产品采取一刀切关停，让自己不再陷入又一个流动性风险。”他告诉记者。

　　活期产品暗藏的流动性问题，也被监管部门关注。

　　7月23日，上海市互联网金融行业协会联合浙江互联网金融联合会、安徽省互联网金融协会提出，鉴于“锁定期+债权转让”模式的计划类产品存在理财产品特征，易引发流动性风险，相关P2P平台应立刻开展自查，对不合规产品应尽快下架，并对出借人做好解释工作。

　　“事实上，围绕对活期产品处置方式的监管建言，不同平台立场不一，存在着不小的博弈空间。”7月21日，一家P2P平台负责人告诉记者。个别大型平台认为完全合规操作的P2P平台是不存在爆雷风险的。因此他们向监管部门建议，应从严整治对接债转业务的活期产品与期限错配行为，避免这类产品再度触发行业赎回风波。

　　多数存在活期产品业务的平台则希望相关部门能“网开一面”，给予平台一个过渡期逐步削减活期产品，避免出借人情绪大幅波动与客户体验下降，触发新的赎回压力与经营风险。

　　“目前监管部门并未对上述两种监管诉求进行回复。”一位P2P人士透露，随着相关部门重启P2P平台合规操作的现场检查，将不同平台不同运营状况，一面推动行业兼并重组与托管方式，协助无经营能力的平台实现良性退出，一面建立行业白名单制度，推动行业优胜劣汰。

　　“在实际操作环节，谁来接手这些问题平台，如何撇清自身与问题平台的关系，能否确保实现良性退出，又是一个难题。”张刚表示。

　　活期关停+重启风险准备金

　　“但愿这波赎回潮能尽早结束。”张刚感慨说。

　　过去一周，他所在的P2P平台债转业务资金净流出额超过1.4亿元，让平台骤然陷入流动性风险。

　　“若这种赎回力度再持续两周，我们也可能扛不住。”他告诉记者。为此平台紧急采取应急措施，包括采取限制类活期理财产品时时提现，或限制出借人债转规模等方式，人为压缩债转业务资金流出“缺口”。

　　具体而言，他们内部设定每日活期产品取现额度不得超过4000万元，一旦资金赎回额超过这个数字，平台将借助技术性手段延缓出借人资金提现到账时间，以此控制债转业务资金净流出额。

　　但是，这种做法收效不高。过去三天每天通过债转业务申请提前赎回的出借人资金额始终超过4000万元，其次平台高管与实际控制人只能先自掏腰包买入活期产品，方才勉强满足资金赎回需求。

　　“目前平台高层已决定彻底改变债转业务操作模式，即每日压缩活期产品（自动对接债转业务）规模500万元，允许出借人自主寻找买家协商价格转让P2P产品完成债转。”张刚直言。尽管此举将大幅降低客户体验，但这也是缓解平台流动性风险得以生存的最有效办法。

　　“其实，这也符合监管要求。”他透露，周一他接到当地行业协会通知，需快速下架不合规的理财产品，其中包括自动投标型活期产品与锁定期+债权转让模式的计划类产品。

　　此外，针对出借人日益担忧的虚假借款标的与平台高层跑路问题，张刚所在的P2P平台打算重启风险准备金制度，即每笔借款标的将视违约风险高低，提取1%-2%贷款额度作为违约兑付准备金，平台高层也拿出0.5%自有资金，一起转入银行特定账户（受会计师与律所时时监督）作为坏账兑付的风险金，以此缓解出借人担忧情绪。

　　此举也引发平台内部争议，法务部门认为此举涉嫌刚性兑付，与当前打破刚兑的政策不符；资产端业务部门则表示此举变相抬高借款人融资成本，对业务拓展不利；参与业务整改规范的律所也表示这让平台从信息中介转向信用中介，导致业务整改与备案获批难度增加。

　　“最终，平台高层决定换一种方式，拿出一定比例经营利润作为特别奖励金，按比例给予出借人，提升他们的投资信心。”张刚指出。

　　多位P2P平台人士告诉记者，有意采取类似挽救措施的P2P平台不少，但此举是否奏效还有待观察。毕竟出借人当前最大的顾虑，不是收益高低，而是本金安全性。

　　“这是行业性信心缺失问题，不是单个平台靠自身努力就能解决，需要监管部门出台政策措施整顿不合规行为与建立平台分级管理（白名单）制度，重振市场信心同时还合规操作平台一个清白。”一家P2P平台人士直言，但令他没想到的是，围绕监管建言，不同平台悄然开启了新一轮博弈。

　　监管建言博弈

　　记者从多家P2P平台了解到，当前不同合规操作程度的平台向监管部门的监管建言截然不同。

　　除了对活期产品（自动对接债转业务）整改存在不同监管诉求，目前他们另一个的监管建言分歧，是P2P平台该延续备案制，还是引入牌照制。

　　部分P2P平台认为，尽管多数P2P平台标榜自己满足信息中介的业务整改要求，但在实际业务操作过程他们或多或少涉足信用中介业务。这也造成监管部门在叫停P2P平台资金池与自融业务后，部分平台通过引入活期产品，在满足资金与借贷资产一一对应情况下创造出新的“资金池”模式。

　　“既然基于信息中介的备案制度难以遏制部分平台的信用中介属性，不如直接引入牌照制，对P2P平台资产充足率，坏账拨备率，杠杆限制给出具体量化监管指标，从而大幅提高P2P平台准入门槛，一方面驱动经营能力薄弱的平台良性退出，另一方面也能强化P2P平台资本能力防范下一波赎回潮。”一家赞同引入牌照制的大型P2P平台高管告诉记者。当前地方监管部门对此尚未明确回复，但他们多次提出可以先通过兼并收购与托管方式，协助无经营能力的平台良性退出。

　　在他看来，这种做法操作难度不小，一是在被收购托管平台实际控制人，底层资产信息不够透明健全的情况下，参与收购托管的P2P平台也担心自身陷入踩雷风险；二是这些平台还担心被收购托管平台的出借人流失，导致业务整合效果远远低于预期。

　　多位P2P业内人士直言，相比讨论引入牌照制还是延续备案制，当前整个P2P行业急需出台的，还有合格投资者准入、投资者合法权益保护、平台底层资产穿透式披露等配套措施。

　　“6月中旬以来赎回风波之所以愈演愈烈，一个重要原因是大量低风险承受力投资者集中赎回避险，事实上他们未必适合投资P2P这类高风险产品。”一家P2P平台创始人之初，此外投资者合法权益保护制度的缺乏，让越来越多出借人一见平台连续踩雷，只能选择尽快赎回资金自保，间接加剧了赎回压力。但这背后，恰恰是出借人不知道P2P平台底层资产真实性与好坏，因此当越来越多P2P平台因恶意欺诈、资金链断裂、自融等原因暴雷后，他们只能迅速离场避险，而不是坚定地留守。

P2P监管部门
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