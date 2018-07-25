Facebook落户杭州 小扎连接全球又进一步

本报记者 陶力 上海报道

Facebook又让中国用户多了一份期待。

7月24日，据天眼查数据发现，全球最大的社交网络平台Facebook已经在华成立独资公司，由Facebook Hong Kong Limited 100%控股，注册地位于杭州市。

工商登记信息显示，Facebook于7月18日在杭州成立了一家全资子公司，名为“脸书科技（杭州）有限公司”，法定人代表为张京梅，注册资本为3000万美元。这家公司主要有5位高管，均为Facebook 中高层。其中，率鹏负责Facebook中国公共事务，曾在发改委工作；Susan Taylor 为Facebook公司首席会计师；Damien Yeo 是Facebook 亚太区法务负责人；Dave Kling 是Facebook 副总裁。张京梅此前担任过PPTV副总裁，于去年2月加入Facebook，担任业务发展主管。不过，对于Facebook在中国的业务走向，目前还没有进一步消息。

觊觎已久的中国市场

今年6月，中国商标网上公示了Facebook公司注册的商标“Facebook 脸谱”。公告显示，“Facebook 脸谱”这一商标自2012年5月8日开始申请，申请人为菲斯博克公司（Facebook.INC。），地址位于“美国加利福尼亚州门罗帕克市”，与Facebook的总部地址相同。

据悉，本次申请的“Facebook 脸谱”商标的核定使用商品、服务项目为“第36”类，包括在其中的项目为“为在线社区会员在计算机及通讯网络上使用而进行货币兑换”、“通过计算机及通讯网络提供通讯服务”等等。这些服务项目与Facebook的业务范围有着一致的地方。就目前而言，Facebook获得了国内法律意义上的认可。

Facebook2018财年第一季度未经审计财报显示，Facebook第一季度营收为119.66亿美元，比去年同期的80.32亿美元增长49%；净利润为49.88亿美元，比去年同期的净利润30.64亿美元增长63%。一直以来，广告业务都是Facebook的主要盈利来源。尽管从表面来看，它并没有进入中国市场，但是早已从中国商家身上看到商机。

Facebook公司创始人兼CEO扎克伯格曾经表示，人们认为Facebook完全没有进入中国，但实情并非如此。中国有很多重要的大型企业向海外出售许多商品，他们将Facebook作为一种主要的信息传播工具，让外界了解他们的业务，并增加客户。“我们的消费者服务虽然在那里并不活跃，但那里其实已经是我们最大的广告市场之一。如果不能进入这个全球第一人口大国，就谈不上连接所有人的使命。”

社交格局难以打破

如今，小扎的连接全球的梦想可能进了一步。只不过，在国内的SNS领域，基本已经被微信和微博两大应用瓜分完毕，已经很难再有Facebook的一席之地。首先，其产品界面和设计不符合中国人的使用习惯，另外也没有像微信、微博一样具备了长期耕耘的生态。此外，在内容、支付方面都没有足够大的优势。

想要轻易抢走用户并非易事。就在上周，中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告2018》显示，80%的用户每天使用移动社交应用的时长在1小时以上。截至2017年年底，排名前三位的典型社交应用为微信朋友圈、QQ空间和新浪微博，使用率分别为87.3%、64.4%和40.9%。截至2017年9月，微信日均登录数量达到9.02亿人，较去年增长17%，成为中国当前使用人数最多的社交网络平台。

因此，在分析人士看来，Facebook中国区业务或将从广告营销领域展开，重点不是在C端产品上与腾讯展开竞争。如果仅仅是将美国的互联网模式复制到中国，还需要考虑两国的经济发展水平、国情文化、用户习惯、使用特质等各方面差异。这也是外企在中国市场实现本土化的重要前提。

不过，这一消息对于Facebook来说，依然是利好。美国当地时间24日美股开盘，该公司股价上涨2.11%，市值达到6233.58亿美元，这一体量远远超过了中国的两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴。

（编辑：许望）