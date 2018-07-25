一旦逃离火场切勿回去：祭奠逝去的P2P行业

来源：秦朔朋友圈

经济下行期去杠杆真的是神操作。

伴随美国经济强劲表现的是美联储的连续加息，伴随中国经济下滑的却是中国央行的去杠杆行动以及财政的紧缩行动，银行的核心贷款规模收紧，财政赤字率下降。近日，中国人民银行研究局局长徐忠发表了一篇文章：《当前形势下财政政策大有可为》，主要是怼财政部太不积极甚至“耍流氓”，财政收入高速增长，但今年预算安排的赤字率是2.6%，与去年3%的水平相比是紧缩的。

屋漏偏逢连夜雨，内部双重紧缩刚开始没多久，外部又遭遇了美联储加息缩表、中美贸易争端，实体经济可谓是雪上加霜。一时间，上市公司的债券出现了违约潮，“城投信仰”被打破，股市暴跌，汇率急贬，刚崛起没几年的P2P行业更是出现了与前几年截然不同、堪称二战级惨烈的“雷潮”。

之所以形容为“二战级惨烈”，是因为这次P2P平台的崩盘潮对整个行业的影响跟二战对世界的影响一样：持续时间特别长，波及范围特别广，破坏力特别大。

追溯这次雷潮的起源，标志性事件是6月16日，业内著名高返羊毛平台唐小僧暴雷。唐小僧暴雷的时候，有经验的老投资人是松了一口气的，因为业内都知道它是典型的庞氏平台，崩盘是早晚的事情，能撑三年实属意外。但让大家没想到的是，唐小僧的崩盘伴随着自媒体对该事件的发酵引发了整个行业持续的挤兑潮。

互联网金融的快速崛起离不开互联网，但任何事物都是利弊互生的，网络的力量也加速了它的崩盘。

伴随互联网金融崛起、得益互联网金融红利的还有一群P2P自媒体从业者，他们通过测评的方式或写软文以牟利，或黑平台来收费，跟传统的证券分析师一样，唐小僧雷了之后，自媒体们沾沾自喜地写上一篇蹭热点的文章：正如我们所预测的那样，唐小僧雷了。

为了继续证明自己的先见之明，自媒体们又开始继续写：四大羊毛平台倒了三家，仅存的联璧金融还好吗？

三天后，有活期理财产品的联璧金融被挤兑暴雷。

至此，老投资人还是没觉得这是多大的事。

直到七天后，四川排名第一的车贷平台图腾贷出现大面积逾期，老投资人才开始慌了。

跟前两个搞庞氏资金池的羊毛平台不同，图腾贷是有着真实业务的平台，而且车贷一直是行业引以为傲的“小额分散有抵押”的资产，借款人不还钱的话，就把抵押的车辆变现还款。但随着打击暴力催收政策的出台，平台面对老赖借款人几乎束手无策了，拖车不行，上门不行，有些平台在清盘公告中称连电话催收都受到了警告。

面对借款人逾期，为了维护“刚兑”的信誉，平台及其担保合作方第一时间垫付了资金，但随着逾期的增多，催收的政策限制，资金的持续流出，平台仅存的“风险准备金”慢慢被榨干了，逾期开始兜不住了，负面情绪爆发，雷潮蔓延，各平台的投资人纷纷夺路而逃。

与投资人夺路而逃的恐慌相比，P2P借款人开始淡定的持币观望，有钱也不还了，说不定很快平台老板就跑路了，自己彻底不需要还了。恶性循环彻底开启。

P2P的雷潮每年都有，但为什么说这一波雷潮破坏力特别大？因为前几年的雷潮都是小雷，数量多，体量小，都是些不知名的草根平台，投资人也很少有重仓这些平台的。但是这一波雷掉的平台好多都是知名大平台，存续时间长、投资人数量多、人均投资金额大，很多经过风投A轮B轮，还有上市公司和国企旗下的平台，甚至连行业中第一门户网站旗下的P2P平台投之家都跑路了，惊天一雷。

如果说以前的雷是割韭菜，那么这波雷就有一些是割韭菜的人被当成韭菜收割了。

为了增强自己的实力和外界形象，P2P平台争先恐后地引入一轮又一轮的融资。平台良莠不齐，难道投资方就都是善茬吗？一些别有用心的投资方开始了布局，先是提出收购平台，但要求业绩对赌，在规定的时间内新增规定的待收规模，借款人由投资方提供，平台原有团队只需要募资即可，业绩完成，平台高管团队拿到高额的报酬，但万万没想到的是，自己在前面努力割韭菜，投资方却把自己当成韭菜一起割了。螳螂捕蝉黄雀在后，这样的例子真是不鲜见。

这波雷潮威力之大，连赖以生存的P2P自媒体们也开始恐慌了，自媒体们突然发现，雷潮蔓延下去，整个行业就会雷没了，他们的饭碗也没了。之前天天搞平台预警的自媒体们开始呼吁投资人冷静，不要挤兑，一起护盘，后台收到了投资人一顿谩骂和拉黑。行业第一门户网站网贷之家也联合了几十家P2P平台集体发声绝不跑路，但没几天，与它曾有密切关系的平台投之家就跑路了。

利益在前，争先恐后，大难临头，夺路而逃。喊大家冷静，不要慌不要跑的人，其实私下里跑得比谁都快。

恐慌之下，各平台的资金开始只出不进了，平台跑路的跑路，清盘的清盘，说是要慢慢兑付。不过所谓的慢慢兑付演变到后面都是慢慢不兑付，今年1月23日，四大羊毛平台之一的雅堂金融发布公告宣布退出P2P业务，并成立清退小组，与投资人一起制定兑付方案，但仅仅过了半年，7月16日，雅堂控股董事长杨定平投案自首。

股评大V“招财大牛猫”的爱人也在投资P2P，金额有8位数之多，但比较淡定，认为这次雷潮反而加速了资金流入头部平台。如果她能通过银行内部人士看到各平台的银行存管数据，就不会这样淡定了。

前面说这次雷潮波及范围特别广，就是因为这次雷潮跟以前不一样，以前的雷潮是在把资金往头部一线平台赶，但是这次头部平台的资金也在持续流出。M2增速持续下降，市场资金面紧张，P2P行业也不例外。

我见过几家平台与借款人签订的借款合同，真实的借款利率是在年化50%以上，而且还得有抵押物。到期还款有困难怎么办？平台带他去另外的平台借新还旧。甚至有专门的P2P资金掮客，他们寻找慌不择路的借款人，带他到一个又一个的平台借钱，首先带他去的一定是利率最高的平台，因为回扣最多，直到借无可借。这样的借贷不就是典型的次贷吗？

金融行业是道德风险最高的行业，P2P由于不受监管，从业者的道德风险更高一筹。

7月3日，百度原副总裁陆复斌宣布投资爱钱帮，但随即在7月19日正式退出，陆复斌称，在此次爱钱帮投资决策过程中，资产端（爱车帮）存在数据舞弊情况，并且尽调机构与财务审计公司存在数据不准情况，造成数据结论严重偏差，此为导致投资人退出的主要因素。7月20日晚，爱钱帮发布清盘公告。

一边骗散户投资人，一边骗风险投资人，怪不得有人戏称P2P为“骗了又骗”。

6月14日，银保监会主席郭树清在陆家嘴金融论坛上警示投资者，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。一旦发现承诺高回报的理财产品和投资公司，就要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。

现在再来看郭主席的这番话，不觉得这是某种信号吗？

集万千次贷于一身、催收严格受限、备案无限推迟、恐慌的万亿级市场无人维稳，此时的P2P行业仿佛燃起了一片大火，正在吞噬一个个投资人，只见人逃，不见人救，我脑海里想起了前几年股灾时央视新闻下面的一段话：一旦逃离火场，切勿回去。

一扇门被关闭的同时，有一扇窗被打开：7月20日，银保监会将起草的《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。根据《办法》，单只公募理财产品的销售起点由目前的5万元降至1万元。

‘ 图片 | 视觉中国 ’