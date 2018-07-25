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区块链媒体占行业机构总量14% 却有一半以上未获融资

区块链媒体占行业机构总量14% 却有一半以上未获融资
2018年07月25日 00:08 每日经济新闻
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　　每经记者 张虹蕾 香港报道    每经编辑 胥帅    

　　“区块链媒体数量占据整个区块链机构总量比例的14%”。如果不是在7月下旬举办的全球媒体区块链峰会上公布这一数据，恐怕很多人不会想到区块链媒体在整个生态中已经占据了一片江山。

　　“（区块链媒体）有一些乱象和泡沫，实际上它正是生命活力的一种呈现，这也是正常现象。形成更加健全、良好的传媒生态，这也是必须的。”作为传媒学界的权威专家，北京师范大学新闻传播学院执行院长喻国明在峰会演讲中表示。

　　《每日经济新闻》记者注意到，此前区块链媒体很大程度上是依赖于代投业务盈利，但是随着代投机构化，其盈利能力面临挑战。数据显示，眼下有50%的区块链媒体尚未获得投资，未来行业的分化和洗牌或将加速。

　　●区块链人才需求同比增长近10倍

　　李华是一位深耕财经报道近十年的传媒“老兵”。不过，就在2018年上半年，他离开了供职多年的传统新闻媒体，投身区块链创业大潮，他创办的区块链垂直媒体还获得了多家机构的投资。类似情况的还有林峰，其在2018年上半年南下深圳，很快创办区块链自媒体。

　　放眼全球，资深媒体人士已成为转型区块链的“香饽饽”。不久前，美国《华盛顿邮报》的一名副总出任了某区块链媒体公司的CEO，这一度成为媒体行业热议的话题。

　　BOSS直聘数据显示，2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求较去年同期同比增长9.7倍。与此同时，一批瞄准区块链或向区块链转型的媒体平台也如雨后春笋般涌现。在全球媒体区块链峰会上公布的一组数据显示，区块链媒体数量占据整个区块链机构总量的比例达14%，其中既有做深度内容的媒体，也有主攻快讯的平台。

　　“有一些乱象和泡沫，实际上它正是生命活力的一种呈现，它需要有这样的一个东西。如果一滩死水，这是生命力衰退、衰亡的象征。”北京师范大学新闻传播学院执行院长喻国明表示，形成更加健全、良好的传媒生态，这也是必须的。

　　即便区块链媒体竞争激烈，并被业界视为是一种生命活力，但行业的问题也不容忽视。全球媒体区块链联盟（BIMG）高级研究员、“明镜台”创始人齐稚提到，现在行业中存在“一两个人办一个公众号”、“没有新闻专业知识出来写文章”的现象，去年年中的时候，区块链专业媒体很少，但短短一年的时间已经成长到几百、上千家媒体。

　　此外，根据IT桔子数据显示，区块链媒体里尚未获得投资的比例占据50.31%，获天使轮融资的比例占据25.16%，获A轮融资的更少，仅为8.81%。BIMG高级研究员齐稚提到，区块链媒体处于“良莠不齐，泥沙俱下”的情况。

　　●盈利堪忧市场淘汰加速

　　福布斯中国CEO李思卫在2018全球媒体区块链峰会上介绍，2018年中国步入“区块链元年”，目前从事区块链相关业务的企业超过2000家。他认为，高歌猛进后的区块链产业，正在进入相对理性时期和存量博弈阶段，未来行业集中度将提升。

　　“有没有接受真正的媒体培训？有没有想着怎么去为行业从业者发声？怎么从投资者利益保护出发？”节点资本创始合伙人杜均则认为，思考这些问题的人才称得上是真正的媒体，目前很多区块链媒体都算不上媒体，充其量是一个资讯平台或者数据平台，很多区块链媒体没有专业的行业背景和从业资格。

　　区块链投资人陈伟星对《每日经济新闻》记者表示，媒体本来承担的责任就是要有公信力，要保护更多的人免受欺诈。“要有价值观，要有深度，不要哗众取宠。”这是投资人赵东对区块链媒体提出的希望。

　　“之前，区块链媒体很大程度上是依赖于代投业务盈利，但是现在代投已经越来越机构化了，媒体失去了一大块可盈利的阵地。”国内金融链FinChain的创始人、CEO文四云对《每日经济新闻》记者表示，随着区块链行业的发展，媒体必然要面对洗牌，区块链是非常垂直的领域，那些从来没有买过比特币、看过白皮书的区块链媒体，其内容输出对行业必然是没有价值的，会被市场淘汰。

　　“现在有个别的媒体既无知又无耻，无知是不懂行业，不懂区块链的基础知识，无耻是为了钱，什么话都说，什么事情都敢做。”文四云提到，随着行业的发展，token（通常译为通证经济，币圈区块链的经济模式）越来越多，市场也就需要更多的分析类的媒体，来帮助用户筛选项目，指导其投资。但这需要媒体有更强的专业能力，这一身份类似券商的分析师。

　　在文四云看来，未来的区块链媒体也会走向细分领域，比如做会议活动的媒体是有一定盈利能力，并能积累很多资源，这将获得更多的发展机会。另外对行业有深刻洞察，能写出深度文章的，也会获得一批忠实粉丝，从而拥有在市场上的生存机会。在齐稚看来，明确行业层次分工、建立和传播客观的知识理念、建立行业的标准化体系、建立人才梯队培养机制是非常重要的。

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