小米应用商店全面清查:不再收录新增的P2P理财类应用

澎湃新闻记者 杨鑫倢

多家P2P平台“爆雷”，导致此前推荐此类理财产品的诸多互联网平台也受到牵连。

7月24日，小米集团（01810.HK）相关人士告诉澎湃新闻记者，经初步统计，向小米投诉相关P2P平台风险的用户数量累计429人，涉及金额约4000万元。（这4000万元是这些用户涉及的款项，并非已确定损失款项）。小米称，在其帮助下，部分用户已开始追索回自己的投资款。

据介绍，自6月底开始，小米陆续收到用户投诉反馈，在小米手机系统MIUI中接受这些P2P平台推广的用户可能面临损失。小米相关人士表示，接受投诉反馈后，已经第一时间下线了所有P2P推广广告。

与此同时，小米相关人士表示，将对小米应用商店全面清查，并下架金融类应用，已决定不再收录新增的P2P理财类应用，并保留所有P2P产品App的开发者联系信息和营业执照副本信息，当用户需要时提供必要的支持，及配合公安机关工商执法所需。

该人士称，MIUI采取了业内“非常严格”的广告推广审核标准，所有广告主均要求提供：资金存管证明+ICP证或ICP截图+运营时间+注册资金的多项证明，并强制要求进行风险提示。因此，小米已向用户提供所掌握的P2P平台地址、负责人联系方式，同时帮助用户报案并提供所需材料的清单。

小米相关人士表示，今后针对所有第三方广告推广，MIUI商业产品部和MIUI运营团队将进行更加严格的审核和限制，强制进行更高频、更醒目的风险提示等，避免对用户产生误导的可能。

综合网贷之家等统计数据显示，仅7月的前三周，涉及提现困难、停业、跑路、转型的P2P平台已逾130家。

在移动端，不止小米应用商店，其他应用商店也存在“爆雷”P2P平台可下载的情况。

小米相关人士称，正在跟手机同业友商积极联系，携手制定P2P平台“爆雷”的行业风险对策，互相传递告知相关“爆雷”平台风险信息，形成行业合力共同帮助用户维护权益、挽回损失。