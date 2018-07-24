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老板跑路了！一家P2P公司的最后72小时

老板跑路了！一家P2P公司的最后72小时
2018年07月24日 21:51 21世纪商业评论
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　　处在风暴中心的永利宝员工，直击老板跑路前后诡异的72小时。

　　作者：姚心璐 编辑：陈晓平

　　在暴雷的P2P平台中，永利宝的规模并不显眼，只是，过程颇具戏剧性。

　　7月16日下午5点，官方微博出现“请各位投资人报警维权”的信息，“官微让客户报警抓老板”的情节，引起关注。

永利宝微博及手机APP推送消息永利宝微博及手机APP推送消息

　　永利宝创建于2013年9月，在上海一度规模排名第六。截止事发，平台累计交易额76.06亿，赚取收益2.07亿，用户89.16万人。

　　公司创始人余刚毕业于复旦大学，曾任中国平安投资副总裁；高管张玉丰曾供职于新浪微博、百度等公司，暴雷前的7月5日，张本人参加了“正前方黎明——网贷行业正发声”的行业自律发展倡议活动，宣称“拥抱合规，践行普惠”。

永利宝CEO 张玉丰永利宝CEO 张玉丰

　　16日一早，永利宝员工发现，创始人余刚、张玉丰、关联平台火理财CEO刘玉成、总经理吴华消失，至今保持失联状态，据称，最后一次曾在香港出现。当日下午，所有员工遭遣散，高管前往派出所报警，当晚发布清盘公告，迄今未有新进展。

永利宝官方微博永利宝官方微博

　　宣布清盘后，《21CBR》采访了永利宝的内部员工，还原了暴雷前公司内部状态，特别是事发前72小时的情况。以下为员工自述：

　　奇怪的融资（6月初-7月13日）

　　回想起来，我们最初感觉苗头不对，是6月的融资。

　　6月初，接到即将融资的消息，听说投资方是做农业的，老板进了2017年福布斯中国富豪榜，排在200多名，官网内容很清楚，我们挺高兴，开始做筹备工作。

　　当时说，6月15日要办签约发布会。

　　几天后，我们准备好材料交给领导，领导却说，投资方不是这家公司，是“聚富智胜”。后来传言，公司内部的一位高管牵线的，该高管在金融办没有备案，在火理财内部充当CFO的角色。我们查不到聚富智胜的官网，新闻也检索不到，感觉有点奇怪。（天眼查显示，聚富智胜位于杭州市，从事科技推广和应用服务，注册资本1亿元人民币，实缴资本322.782万，法人杨一江。）

　　原定15号的发布会也延期了，一直延到7月2日，领导说，不要公布融资信息。融资后，永利宝的股权结构发生重大变更，听说聚富智胜持股70%（据天眼查，股权变更后，聚富智胜实际持股51%，上海系圣持股29%）。我们认为，信息披露后，一定会有人来问，还是通过一些渠道发布了消息。

　　签约仪式7月2日举行，在公司内的活动室，15分钟草草了事，仪式不对外，没有邀请媒体参加。领导没说具体融资金额，只告诉我们是数千万级。7月3日，官微推送了融资消息，很多同事事前都不知道，看了微信才知道。

文中所提到的永利宝融资发布会，图为永利宝董事长余刚文中所提到的永利宝融资发布会，图为永利宝董事长余刚

　　为什么不对外宣传？我们在民营企业，老板一言堂，不让宣传，也就服从了。

　　融资后，感觉事情开始不太对。有一次，和一些同事聊天，怀疑会有发假标的事，大概意思是，以前公司没发过假标，那时起可能有了变化。

　　6月26日，张玉丰主持开了一场全员大会，暴雷的平台已经很多了，召集全员开会，有稳定军心的感觉。开会主要“画饼”，没有实质内容，张玉丰说，金融办表扬我们做得好，运营合规，如果拿到备案，永利宝就是互联网银行了。

　　我听着感觉挺假，跟实际情况不一样，当时没想太多，以为他要鼓舞士气，说些假大空的话。

　　同事们没想到永利宝会暴雷，想到“火理财”可能会暴，就考虑自己的投资撤出来，但是，火理财高管分析说，不会暴，平台不大，最差就是良性清盘，回想起来是有迷惑性的。

　　可疑的合并（7月13日-7月15日）

　　暴雷前的上个周五（7月13日），张玉丰一早就召集高管开会，宣布我们要和“火理财”合并运营。他讲了两个理由：一是火理财已在崇明区确定备案，永利宝需要备案的资质；二是火理财没有银行存款，永利宝有，合并可以补充资源。

　　我们听了很担心。

　　2017年刚把火理财卖出去，一直强调两个平台独立运营，没有股权关系，现在要合并，容易引起投资人的怀疑，没有存款的理由也会造成恐慌。何况，6月初，火理财刚刚接受名天汽车投资，6月底永利宝又获聚富智胜投资，合并后股权怎么解决？这些都满是疑惑。

　　当然，合并运营的决定由CEO和董事长决定，当天上午召集永利宝开会，下午召集火理财的高管开会，商讨合并运营的方案。

　　周五当天还有两个细节。

　　永利宝原定下周二（7月17日）举办企业开放日，为稳定民心，选了40位投资者前来参观，张玉丰亲自接待，客服准备好了所有工作，包括酒店、餐厅的桌位都已订好，公告也已发出。结果周五晚上，他临时通知我们，不出席企业开放日了。

　　星期六（7月14日），火理财在深圳有个用户见面会，董事长刘玉成和总经理吴华本没有说要去，当天临时通知，二人会去深圳参加见面会，但是不用员工帮忙订酒店，有朋友安排好了。后来，永利宝和火理财董事长、CEO先后失联后，传言说是余刚和张玉丰是先去了香港，我们也怀疑，周六刘玉成和吴华直接从深圳去了香港。

　　因为合并运营的事，我们周六加了班，那天余刚和张玉丰都在上海，在办公室开会，后来，为聚富智胜牵线的那名火理财高管也来了，一起开会到很晚，现他也失联了。

　　周六晚上，有人给余刚发邮件，询问第二天发布合并运营公告的事情，他在19：55用手机回说：“收到，我先看一下”。后来，有员工发现18：20左右，已有火理财的高管通知“合并的事儿暂缓”。这意味着，余刚回邮件时，合并的事已暂停了，他还在遮掩。

　　周日，我们正式接到通知，合并运营的事暂缓，当天没有见到张玉丰和余刚。

　　突发的跑路（10：00-17：00，7月16日）

　　周一早上10点，张玉丰没来公司参加固定的例会。

　　火理财的吴华也没到公司，当天上午，他的助理说要辞职，我们就怀疑公司出事了。有高管还安慰说，刚刚签好名天汽车和其他两家股东的增资协议，不会有问题。

　　临近中午，同事间传消息说，余刚和张玉丰跑路了，打电话回来问几个高管，要不要一起跑？我们看到高管们召集各部门总监，开紧急会议，几个总监进进出出，都很紧张，脸比包公还黑，同事看着，猜到事态可能严重了。

　　有名年轻同事的工位离会议室很近，大家撺掇他，说气氛不对，你去听听会议室有什么动静。

　　后来，人事总监也进去开会，说明很糟糕了，因为只是运营出问题的话，人事总监不用出现，他开会大体两个可能性：一是公司挺不住了，要缩编减员；二是平台暴雷，所有员工要离职。

　　中午1点左右，运营总监召集运营部全体开会，5分钟以后，消息出来了：所有人去办离职，然后回家，公司会去报案的，马上走，再不走来不及了。

　　这时，大家才确定，永利宝真的暴雷了，余刚和张玉丰也真跑了。

　　“马上走”有一个原因。之前，为让投资者放心，永利宝和火理财的办公区都有“天眼”监控摄像头，从App上，可实时看到公司的办公状态。开完会以后，“天眼”摄像头关了，投资人第一时间就会发现，可能要冲到公司来。为避免员工直接受冲击，就让尽快走。

　　大家去人事办公室领取离职证明，来不及一个个写名字，人力资源的同事就复印了多份模板，盖了章，叫我们自己带走回去填。

　　2点左右，大家开始大批离开办公室，时间很快，接近3点时，已有投资人冲到办公室了，员工差不多都走了，有些高管在，直接被骂得狗血喷头，但没听说有肢体冲突。后来，高管和投资人一起去报警了。

　　5点时分，负责微博的小编发了“请各位投资人报警维权”，影响很广，运营部同事在App推送了董事长跑路的消息。开个玩笑，我们微博从来没收过这么多的评论。

　　之后的事，我们就不是很清楚了，因为离职，一些权限上交了。后来，官网发布《永利宝平台主动清盘&良性退出公告》，不知道是谁发的，从文笔上看，“近五年来，永利宝平台呱呱坠地……风云突变、五雷轰顶”这种风格，像张玉丰本人写的。

　　公告后来又从官网撤销了，谁上传、谁撤销的，我都不知道。

　　被坑的员工

　　我自己没有买公司的产品，很多同事买了，运营部的员工几乎都买了，因为要熟悉业务，自己多少买一些。周一参加紧急会议一位中高层，也没有预知暴雷，自己80万投在永利宝，没想到也被坑了。

　　身边有名年轻的小同事，90后，大概投了40万左右，一半是自己的积蓄，一半是家里人，她5月初买了3个月期限的产品，8月初就到期，网贷平台开始暴雷时，我劝她取出来，她不愿意，说马上就到期了。

　　40万本金，到期大概上万的利息，结果全没了，后来看她给朋友打电话，一直哭。

　　永利宝员工投的钱，大部分没提出来，真没想到这么快暴雷；火理财那边很奇怪，高管的钱听说几乎都提前取了，员工也撤了一部分，不过，我不知道详情。

　　当初决定来永利宝工作，董事长余刚给我很大信心，他是上海人，学历背景好、家庭稳定，感觉是个低调且踏实做事的人，在公司里，余刚也是这样一个“人设”。有人不满张玉丰，对余刚印象很好，没想到他也会跑路。

　　7月16日，我们撤离办公室的时候，有一名客服的小姑娘一直哭，说“对不起投资人”。她们直接面对投资者，并没想骗人，可间接扮演了这样一个角色。

　　我也一样，回想起来，有帮人做坏事的感觉。我们曾经说相信公司、相信运营能力，现在都没用，其实只取决于老板，而我们无法真正理解老板。

　　至于个人的打算，应该会歇一歇，肯定不会再进P2P行业，可能去传统金融机构，也许彻底转行。P2P看不透、风险大，这一轮暴雷后，我认为，民间对于行业的信心很难再恢复，个人不太看好行业前景。

　　（本文经受访者确认，应要求匿名）

张玉丰P2P永利宝
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