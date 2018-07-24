腾讯拟投资印度最大经济型连锁酒店OYO Rooms

新浪科技讯 北京时间7月24日晚间消息，《印度时报》今日援引两位知情人士的消息称，印度最大的经济型连锁酒店服务平台OYO Rooms计划在新一轮融资中融资3亿美元至5亿美元，而中国互联网巨头腾讯有意领投。

报道称，最新一轮融资可能为OYO Rooms估值逾20亿美元。相比之下，OYO Rooms去年进行上一轮融资时的估值仅为8.5亿美元。对于新一轮融资，除了与腾讯谈判，OYO Rooms也在与中国其他战略投资者和金融投资者进行谈判。

如果获得腾讯或中国其他投资者的投资，则意味着OYO Rooms自2015年以来将首次获得软银以外的新投资者投资。

其中一位知情人士称：“OYO Rooms目前正与腾讯谈判，双方很可能达成‘投资条款清单’。当然，OYO Rooms也在与其他投资者谈判，但均处于早期阶段。”投资条款清单即投资公司与创业企业就未来的投资交易所达成的原则性约定。

该知情人士还称， 此次融资所得将主要用于拓展中国市场业务。当前，OYO Rooms正在积极拓展中国市场业务。而且，在OYO Rooms的“国际市场营收”（印度以外的其他市场营收）中，中国市场营收占到了约90%。

OYO Rooms大约8个月前进入中国市场，目前在中国拥有约2000名员工。(李明)