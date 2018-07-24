成都滴滴顺风车司机失联2个月后被找到 已不幸遇难

于遵素/成都商报

成都商报7月24日消息，两个多月前，滴滴顺风车车主杨先生在跑完一单顺风车后失联，7月24日，成都商报记者从杨先生妻子喻女士处得知，杨先生和所驾驶的蓝色雪佛兰被发现在新津县永商镇蒲江河中，目前，警方正在调查。

5月10日晚上，利用闲余时间跑滴滴的杨先生，在接了一单从双流丰乐小区菜市场到红石东街的顺风车订单，并结束订单后，杨先生和所驾驶的车辆就失联了，直到当晚10点多，喻女士发现丈夫仍然未归，拨打电话已经无法接通。



失联2月



滴滴顺风车司机连人带车现身新津一水渠已不幸遇难

7月23日，失联2个多月的滴滴顺风车司机杨先生和他所驾驶的车辆被发现，在新津县永商镇一水渠中。此时，距离他失踪的5月10日，已经过去了整整2个多月。

车辆被打捞起的地点 本文图片均来自成都商报

据家住永商镇的网友汤先生告诉成都商报记者，车辆是22日下午被发现的，位置在新津县永商镇的蒲江河中，邻近一水电站。前段时间因下雨而上涨的水势退去后，车辆被发现。23日，警方将车辆从河中打捞上岸。

警方将车辆从河中打捞上岸

从网友提供的现场照片，成都商报记者看到，被打捞上岸的车辆挂满了塑料、水草等垃圾，车头和车顶严重破损，已经看不到车牌等信息。据汤先生告诉成都商报记者，车辆被发现时，驾驶员也在车中，看上去好像安全气囊都被弹出了。

被打捞上岸的车辆

24日，成都商报记者联系到喻女士，她证实了丈夫杨先生遗体被找到的消息，并表示，警方正在调查中。

最后一个7公里顺风车订单结束后



司机连人带车失联了

5月10日，下午6点多，喻女士给丈夫打电话，问什么时候回家吃饭，丈夫告诉她，在跑车，不用等自己吃饭，随后，夫妻俩就匆匆挂了电话。这个电话，就是喻女士和丈夫最后一次通话。

14日晚上，喻女士告诉成都商报记者，平时丈夫在家里开店做生意，偶尔会接滴滴顺风车的单子跑跑车，但不是为了赚钱专门跑车。失联前，杨先生开的是一辆蓝色雪佛兰三厢赛欧。

直到10日晚上10点左右，喻女士发现丈夫仍然没有回家，拨打丈夫电话，显示无法接通，随后再拨打，就关机了。喻女士告诉成都商报记者，后来通过滴滴公司后台查询，丈夫车辆最后一个订单的轨迹，是从双流丰乐小区菜市场到红石东街。

5月15日下午3点左右，成都商报记者来到杨先生的滴滴平台上的最后一单订单的出发点，双流区金河路三段的丰乐小区菜市场，一切如常，也没有在菜市附近发现贴有寻人启事等信息。随后，成都商报记者开车沿着杨先生最后一单的轨迹，从丰乐菜市到红石东街，是往西南出城方向，地图导航显示距离为不到7公里。

大约20分钟后，成都商报记者来到了红石东街，位于双流区金桥镇，道路沿途有不少民居、农田以及乡间小路。就在完成这一单后，杨先生便失去了联系。

滴滴顺风车司机杨先生最后一张订单的出发地点。张直 摄

滴滴顺风车司机杨先生最后一张订单的结束地点。张直 摄

成都商报记者从滴滴出行相关工作人员处了解到，失踪前车主的接单记录均正常，暂时判断不是在订单中失联。

（原题为《失联2月 滴滴顺风车司机在新津一水渠被找到 已不幸遇难》）

成都商报7月24日消息，两个多月前，滴滴顺风车车主杨先生在跑完一单顺风车后失联，7月24日，成都商报记者从杨先生妻子喻女士处得知，杨先生和所驾驶的蓝色雪佛兰被发现在新津县永商镇蒲江河中，目前，警方正在调查。

5月10日晚上，利用闲余时间跑滴滴的杨先生，在接了一单从双流丰乐小区菜市场到红石东街的顺风车订单，并结束订单后，杨先生和所驾驶的车辆就失联了，直到当晚10点多，喻女士发现丈夫仍然未归，拨打电话已经无法接通。



失联2月



滴滴顺风车司机连人带车现身新津一水渠已不幸遇难

7月23日，失联2个多月的滴滴顺风车司机杨先生和他所驾驶的车辆被发现，在新津县永商镇一水渠中。此时，距离他失踪的5月10日，已经过去了整整2个多月。

车辆被打捞起的地点 本文图片均来自成都商报

据家住永商镇的网友汤先生告诉成都商报记者，车辆是22日下午被发现的，位置在新津县永商镇的蒲江河中，邻近一水电站。前段时间因下雨而上涨的水势退去后，车辆被发现。23日，警方将车辆从河中打捞上岸。

警方将车辆从河中打捞上岸

从网友提供的现场照片，成都商报记者看到，被打捞上岸的车辆挂满了塑料、水草等垃圾，车头和车顶严重破损，已经看不到车牌等信息。据汤先生告诉成都商报记者，车辆被发现时，驾驶员也在车中，看上去好像安全气囊都被弹出了。

被打捞上岸的车辆

24日，成都商报记者联系到喻女士，她证实了丈夫杨先生遗体被找到的消息，并表示，警方正在调查中。

最后一个7公里顺风车订单结束后



司机连人带车失联了

5月10日，下午6点多，喻女士给丈夫打电话，问什么时候回家吃饭，丈夫告诉她，在跑车，不用等自己吃饭，随后，夫妻俩就匆匆挂了电话。这个电话，就是喻女士和丈夫最后一次通话。

14日晚上，喻女士告诉成都商报记者，平时丈夫在家里开店做生意，偶尔会接滴滴顺风车的单子跑跑车，但不是为了赚钱专门跑车。失联前，杨先生开的是一辆蓝色雪佛兰三厢赛欧。

直到10日晚上10点左右，喻女士发现丈夫仍然没有回家，拨打丈夫电话，显示无法接通，随后再拨打，就关机了。喻女士告诉成都商报记者，后来通过滴滴公司后台查询，丈夫车辆最后一个订单的轨迹，是从双流丰乐小区菜市场到红石东街。

5月15日下午3点左右，成都商报记者来到杨先生的滴滴平台上的最后一单订单的出发点，双流区金河路三段的丰乐小区菜市场，一切如常，也没有在菜市附近发现贴有寻人启事等信息。随后，成都商报记者开车沿着杨先生最后一单的轨迹，从丰乐菜市到红石东街，是往西南出城方向，地图导航显示距离为不到7公里。

大约20分钟后，成都商报记者来到了红石东街，位于双流区金桥镇，道路沿途有不少民居、农田以及乡间小路。就在完成这一单后，杨先生便失去了联系。

滴滴顺风车司机杨先生最后一张订单的出发地点。张直 摄

滴滴顺风车司机杨先生最后一张订单的结束地点。张直 摄

成都商报记者从滴滴出行相关工作人员处了解到，失踪前车主的接单记录均正常，暂时判断不是在订单中失联。

（原题为《失联2月 滴滴顺风车司机在新津一水渠被找到 已不幸遇难》）