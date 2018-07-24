乐融打造新业务“融·罗盘”：首推亲子生态制作综艺

新浪科技讯 7月24日晚间消息，今天下午乐融集团（原乐视）在北京召开发布会，宣布推出亲子生态品牌“童话侠”。乐融集团CEO刘淑青队外透露了全新模式——融·罗盘。

乐融为原乐视集团推出的互联网品牌，目标构建家庭生活生体。

根据刘淑青介绍，乐融“融·罗盘”将围绕悦己、亲子、敬长三个关系推出系列互联网服务。服务将打通场景（居家、社区、文旅等）、平台（智能家居、新零售等）和终端（Letv超级电视、社区屏等），并融合腾讯、京东、苏宁等股东的资源。

刘淑青表示，“由三大家人关系往罗盘的外圈延伸是四个可以旋转的圈层，这里包括了融创居家、社区和文旅等高端生活场景、乐融自身平台和终端优势，以及整合优质合作伙伴的产品及服务。乐融的使命就是用互联网科技能力驱动罗盘的转动，创造出更多更好家庭产品和服务。”

而乐融今天发布的是三大关系中的亲子生态。

在内容方面，乐融推出了亲子冒险类综艺节目《融创文旅·童话侠》，8月4日起每周六，将在Letv超级电视、央视影音、中国互联网电视、乐视视频Le.com独播。演员黄奕母女、歌手欧阳靖父子、奥运冠军何冲父女、歌手林京烨父女将参与这一季的节目。

乐融商业化事业部总裁郑飞介绍，一款名为童话侠大冒险的线上游戏也正在开发中，将融入《融创文旅·童话侠》综艺中的场景和内容。

此外通过Letv超级电视的购物功能，建立线上童话商店，未来还规划铺设线下店。商店内将展示并售卖IP相关商品。

在终端方面，乐融方面表示正在利用语音技术研发一款内置“童话侠”虚拟语音助手的电视。(中奇)