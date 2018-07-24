涂鸦智能完成2亿美元C轮融资 加速智能商业生态落地

新浪科技讯7月24日晚间消息，涂鸦智能（TuyaSmart）宣布于近期完成近2亿美元C轮融资，由澳大利亚主权财富基金未来基金、NEA、中金硅谷基金、宽带资本等机构投资。

本轮所募资金将主要用于两个领域：AI+IoT技术的持续迭代，以及落地智能家居、智能商业生态、智慧城市等终端用户场景，持续扶持超过10万家企业实现全球智能化。

涂鸦智能成立于2014年6月，是一家全球化智能平台。为了满足消费者、制造品牌、OEM厂商和零售商的智能化需求，涂鸦智能为客户提供了一站式人工智能物联网的解决方案，涵盖了智能模块的接入、物联网云服务以及APP软件开发。

截至2017年B轮公布时的数据，涂鸦智能平台已覆盖包含中国、美国、欧洲、中东、东盟等在内的近200个国家和地区；智能产品销往100多个国家和地区，服务全球超过10000家客户，为近11000款智能产品提供智能化解决方案；日处理设备请求量超过200亿次，日语音AI交互600万次，累计数据量达到1PB。

涂鸦智能创始人兼CEO王学集称，涂鸦智能自始至终在做的只有一件事，即为B端赋能。这里的B端可以是传统硬件厂商，可以是要推出智能硬件的互联网公司，也可以是想落地智慧城市的各国政府；而赋能则是通过技术手段不断满足以上客户的各类需求。

他强调到，涂鸦智能是一家技术驱动的智能化平台，以下图为例，过去3年涂鸦智能一直在完善自身基础业务，打好根基。相比传统厂商至少需要半年的开发周期，涂鸦智能去年时将这个时间缩短到了8小时，而今年涂鸦智能最快只需要1小时就能完成一款免开发的电工照明类解决方案；在云端，涂鸦智能云在不断迭代AI算法，尤其是语音交互上，平台积累了海量数据。