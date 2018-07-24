特朗普抨击贝索斯 称亚马逊存在巨大的反垄断问题

原标题：特朗普又抨击亚马逊CEO，只因华盛顿邮报说了让他不爽的话

澎湃新闻记者 王歆悦

美国时间7月23日，美国总统特朗普再度抨击亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），称贝索斯旗下的报纸《华盛顿邮报》是亚马逊公司“昂贵的游说者”，并宣称这家巨头零售商存在“巨大的反垄断”问题。

特朗普推文

特朗普在自己的个人推特上发状态称，自从亚马逊的“互联网税务案件”在美国最高法院落败以来，《华盛顿邮报》就“疯狂”针对他。他说：“我认为《华盛顿邮报》只不过是亚马逊‘昂贵的说客’，该报还在亏损中。它是否被用作反垄断的保险？许多人认为亚马逊应该面临反垄断调查。”

他还在推文中提及的“案件”是今年6月，美国最高法院裁定，互联网零售商在其没有实体店的州，可以被要求缴纳消费税的案子。但他错误地将亚马逊当做了本案被告，称亚马逊“输了案子”，而实际上，亚马逊并未参与到该案中。

外界猜测，这次惹怒了特朗普的或许又是《华盛顿邮报》对其的报道。特朗普发推文攻击贝索斯的前一天，《华盛顿邮报》刊文报道称，特朗普对朝鲜无核谈判感到沮丧。

特朗普发出推文后，亚马逊的股价就应声下跌2.4%，午盘收复部分失地。

彭博社认为，尽管特朗普政府可以通过反垄断、美国邮政服务、消费者保护调查，甚至对其政府承包业务进行干预，来对亚马逊采取行动，但美国司法部或联邦贸易委员会的独立性和通常缓慢的调查速度可能会限制特朗普对公司采取反垄断行动的能力，同时，亚马逊受消费者欢迎这一点对于公司来讲也是非常有利的。

此前，特朗普已经多次攻击亚马逊、《华盛顿邮报》和贝索斯本人。二人在特朗普当选总统前就已经结上梁子。

大选期间，贝索斯和特朗普屡次交恶。贝索斯称，他希望可以用自家造的火箭将特朗普送上太空，指责特朗普不公布纳税申报单。特朗普则批评贝索斯将旗下《华盛顿邮报》作为影响企业税收政策的工具，还说贝索斯有垄断嫌疑，因为他“控制了太多”。

贝索斯于2013年以个人身份收购《华盛顿邮报》，但它并非亚马逊公司的资产。

特朗普入主白宫后不久就发过推文，把报道过他负面新闻的主流媒体《华盛顿邮报》、《纽约时报》、CNN、MSNBC等都归为“假新闻”，同时褒扬右派立场的福克斯新闻。

2016年5月，当时还是总统候选人的特朗普在美国右翼媒体福克斯新闻台批评贝索斯，说他收购《华盛顿邮报》这家没有利润的报纸，是为了将其作为影响企业税收政策的工具。特朗普还称，若亚马逊支付应缴的税款，其股价将会崩盘。

对此，贝索斯的回应是：欢迎查税，我一点儿也不担心，而且竞选官员也应该被详查。这直接戳中特朗普不肯公布自己纳税记录的“污点”，而且特朗普至今没有履行这一美国历任总统遵循的传统。

大选期间，贝索斯还在《华盛顿邮报》特地设立了一个记者团队，专挖特朗普的黑料，导致到了大选后期，特朗普团队在媒体黑名单上加上了《华盛顿邮报》，禁止该报记者进入其竞选活动现场。

在特朗普当选总统后，《华盛顿邮报》仍然没有放松对特朗普的监督，在开除前FBI局长、“通俄门”等事件中屡屡发表独家、深度报道，让特朗普大为光火。