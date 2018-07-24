百度认证“官网”存大量灰色广告，举报后标示消失

来源：法制晚报·看法新闻

原标题：百度认证“官网”被曝存大量灰色广告

作者：刘艺龙

法制晚报·看法新闻7月24日消息，近日，从事SEO（搜索引擎优化）多年的泉先生向法制晚报·看法新闻记者报料称，他在购买火车票时，在百度搜索栏中输入“火车票网”进行搜索，排行首页第一位的网站是“火车票网”。该网站名称后方有百度认证的“官网”标识，但是点击进入该网站后却发现存在大量灰色广告信息。

百度搜索“火车票网”有明显的蓝色官网认证标识

记者就百度认证的官网存在大量灰色广告信息一事向百度举报平台进行了在线举报。百度客服称已就此事进行了处理。截至发稿前，记者再次在百度搜索栏输入“火车票网”进行搜索，该网站的蓝色官网认证标识已经消失，站内的灰色广告信息也已经不复存在。

发现

百度认证“火车票网”官网 刷票信息“埋伏”其中

近日，记者按泉先生的提示，在百度搜索栏中输入“火车票网”进行搜索，百度首页排行第一位的网站确实是“火车票网”，该网站名称后方也有百度认证的“官网”标识。

记者打开“火车票网”后发现，网站首页的信息一栏中，出现多种微信投票信息，每条信息后面都附有相应的日期，且每天都在更新。例如“微信投票哪些刷票现象会被取消参赛资格或被减掉票数”、“微信投票100块钱能买多少票数？”等等。

火车票网站内信息一栏全部都是微信代刷票业务

记者选取“微信投票哪些刷票现象会被取消参赛资格或被减掉票数”这则信息并打开网页后发现，该标题与实际内容完全不符。正文中写的是刷票者的自述，如何为客户刷票，如何刷票不会被发现，让客户满意等等。

火车票网站时讯专栏大部分为微信代刷票业务

文中的末尾这样写道：xx团队专业刷票微信号10190685xxx真实靠谱，联系我们为你避免麻烦成功夺冠。希望我的经历能解答您的疑问，如想了解更多，请加专业微信投票微信号。

记者调查后发现，信息栏中所有包含“微信投票”一词的信息全部为微信代刷票业务。

此外，火车票网的铁路资讯-铁路时评专栏中，除了少量高铁信息外，大部分也都是微信代刷票业务。

记者按照“火车票网上”的刷票信息提示，添加了刷票团队的微信，该团队的客服告诉记者，他们这里全部都是人工投票，保证质量，具体价格需要看投票活动的类型。记者在微信中随机搜索一个投票链接转发给该刷票客服，该客服表示，1票0.2元，量大的话0.18元1票。

揭秘

火车票网发布灰色广告信息 站内隐藏站外可见

作为从事多年互联网SEO工作的泉先生有着职业敏感性，他告诉记者，如果一个网站发布灰色类信息，因为网站要盈利，那么不会只发一种。这类网站通常会隐藏站内搜索，但是因为这个网站是高权重网站，只要灰色信息存在于网站内，站外搜索特定名词时，搜索出的结果也同样是靠前的。

泉先生对记者说：“在百度搜索引擎输入site，后面加入网站的域名，在添加想要搜索的灰色类词，如site：www.huochepiao.com 代办户口、site：www.huochepiao.com 微整、site：www.huochepiao.com 贷款等，就可以看到该网站是否经存在灰色广告信息。

火车票网站内隐藏灰色广告信息，通过机构报名录取后无需去学校上课

记者按照泉先生提示，搜索了“火车票网”的灰色信息，发现搜索结果不仅有天津、成都代办理落户，还有各种网络贷款甚至可以通过某些教育机构“无需上学就可以获得成人高考的高等教育学历证书”等广告信息。

探访

火车票网公司注册地址 并无该公司踪迹

记者注意到，该“火车票网”的经营单位为好易联（北京）科技有限公司。注册住所为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-2234室。

记者按照该公司的注册住所来到门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼即石龙高科大厦进行探访。

石龙高科大厦的工作人员告诉记者：“我没听说这里有这个公司，B1就是地下1层，我们这里地下1层全部都是单位食堂，哪有什么公司。这个公司的注册地址是虚拟的，根本不存在。”

随后，记者又仔细搜寻了整个大厦，也未见到该公司的踪迹。

认证

网站蓝色官网标识 由百度专人核实认证

记者就如何在百度蓝色官网认证标识一事询问了百度认证的客服人员，该客服向记者证实，蓝色官网认证标识确实是百度官网认证的一个产品，由百度专门负责认证的工作人员进行核实后认证，是被百度所承认的。首先需要实名实网认证，认证费用为600元1年，实名实网认证成功之后就可以申请官网认证。

官网认证是百度对客户主体资质及主体网站在强关联关系的检索词下展示“官网”标识的增值服务认证。以帮助客户树立权威形象，辅助网民快速识别客户的官方网站，防止山寨、钓鱼虚假网站对网民与客户的侵害。百度对知名、权威网站经营主体免费认证并授予“官网”标识；对非知名、非权威网站经营主体本着保证网民体验的原则，在核实身份真实性、经营稳定性、资质归属权后授予“官网”标识，官网认证费用为3000元1年。

据百度官网认证简介显示，申请要求为“网站安全、资质真实、网站权威”。申请条件为实名/实地认证成功，通过ICP一致性验证。申请流程为实名/实地认证通过、通过ICP一致性验证、进入增值服务专区进行官网申请、通过认证并获得展现。

回应

百度已处理 涉事网站官网认证标示和灰色广告信息均已消失

近日，法制晚报·看法新闻记者就百度认证的官网存在大量灰色广告信息一事向百度举报平台进行了在线举报。7月24日，记者在举报平台个人中心查看进度时发现，处理状态为处理完毕并提示：“您所举报的问题我们已记录并反馈，请你随时予以关注。”

记者举报后，“火车票网”的蓝色官网认证标识消失

截至发稿前，记者再次在百度搜索栏输入“火车票网”进行搜索，该网站的蓝色官网认证标识已经消失，站内的灰色广告信息也已经不复存在。

记者就此事联系了百度客服的工作人员，对方表示，处理状态显示处理完毕就说明已经就此事已经做出了处理。