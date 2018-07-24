新东方18财年Q4及全年财报：Q4净收入逾7.01亿美元

新浪科技讯 7月24日下午消息，新东方公布2018财年第四季度及全年财务业绩：2018财年第四季度净收入逾7.01亿美元，同比增长44.1%。运营利润约为5,659万美元，同比增长9.2%；非GAAP运营利润约为7,880万美元，同比增长29.6%。归属于新东方的净利润约为6,508万美元，同比增长17.4%；非GAAP归属于新东方的净利润约为8,730万美元，同比增长35.6%。

2018财年全年净收入逾24.47亿美元，同比增长36.0%。全年运营利润约为2.63亿美元，同比增长0.3%；非GAAP运营利润约为3.20亿美元，同比增长13.4%。归属于新东方的全年净利润约为2.96亿美元，同比增长7.9%；非GAAP归属于新东方的净利润约为3.54亿美元，同比增长20.0%。

据统计，新东方2018财年第四季度学生报名人数约为2,058,000，同比上升44.9%。截至2018年5月31日，学习中心总数达1,081家，与去年同期相比净增226家（2017财年同期学习中心总数为855家），与上季度相比净增81家。截至2018年5月31日，学校总数为87家。

“2018财年最后一个季度的收入和学生报名人数均保持了加速增长，净收入同比增长达44.1%，同时学生报名人数同比增长了约44.9%，对此我们感到非常高兴。”新东方董事会主席俞敏洪认为，K12业务保持增势是新东方强劲收入表现的主要推动力，其第四季度收入同比增长约52%。

财报显示，新东方K12业务全年收入增长约46%，贡献总收入约59%。全年净收入同比增长约36%，学生报名人数同比增长约30.3%。其中，优能中学取得同比约44%的收入增长，泡泡少儿教育收入同比增长约51%。

新东方首席财务官杨志辉表示，2019财年新东方计划在现有城市进一步增加20-25%的教室面积，主用于K12业务。同时通过推出双师模式培训学校与纯线上K12教育服务，将业务进一步拓宽到更多偏远地区。