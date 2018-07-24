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新京报：“米粉”踩雷P2P 小米于情于理于法都难脱责

新京报：“米粉”踩雷P2P 小米于情于理于法都难脱责
2018年07月23日 20:07 新京报
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▲7月9日，小米集团正式在港交所主板挂牌，雷军出席敲锣仪式。图片来源：视觉中国▲7月9日，小米集团正式在港交所主板挂牌，雷军出席敲锣仪式。图片来源：视觉中国

　　小米靠自己的名头作背书，面向“米粉”为相关P2P平台做“肉推”，显然有悖互联网公司的发展方向。

　　原标题：“米粉”踩雷P2P 小米于情于理于法都难脱责

　　文 | 孟然

　　“自从学会了分散投资，鸡蛋不要装在一个篮子里，聪明的我把资金分散放到了下列平台：投融家、钱妈妈、银票网、善林金融……现在所有维权群里都能看到我的身影。”近日，一则段子诉出了很多人的无奈。短短一个多月以来，有上百家P2P网贷平台纷纷“暴雷”，血本无归的投资者众多。

　　浙江的李先生也是其中一员，他先后买了数十家平台的产品，现在跑路的、逾期的、提现困难的就有40多万，剩下的还有20多万没到期，加起来一共60多万元。

　　不过与其他人或有不同的是，他是一名资深“米粉”，一直通过小米购买网贷平台的产品。据他介绍，从去年7月起，小米开始在其运动App里对相关理财平台进行大力推广，“一开始是返产品，比如小米手机、电视、手环、运动手表、京东卡等。后来，小米VIP任务里也开始出现相关任务”。

▲图片来源：截屏。▲图片来源：截屏。

　　如今，小米VIP和小米运动中推广的P2P中，目前已经确认暴雷的就有秋田财富、2025、米袋子、小诸葛、靓钱宝、人爱、小灰熊、管家、捷麦等平台。

　　“怪自己对小米太信任了，也太贪心了”——李先生这样归结自己的教训。的确，相关投资者风险意识弱固然是被卷款的重要因素；但小米一方高举自己的信誉为相关P2P平台作背书，将大量“米粉”置身于高风险的诱惑当中，显然也应该承担相应的责任。

　　况且，从媒体报道来看，这些P2P平台在小米的推广不单单是做页面广告，双方进行的是深度合作。P2P的推广信息直接嵌入小米VIP每日任务中，根据任务的完成情况给予不同等级的优惠；并与小米系列产品做捆绑，投资者不仅能拿到利息，还可获赠小米产品。

　　这种合作无疑正中一些“米粉”的下怀，提高了相关P2P平台的转化率。而如今，面对血本无归的结局，像李先生一样的众多投资者却得到了小米客服“自己去报案”的冰冷回复，实在令人遗憾。

▲图片来源：新京报网。▲图片来源：新京报网。

　　需要提醒的是，小米与“米粉”之间的关系，不完全是通常意义上的厂家与消费者。小米8年上市之路，离不开众多“米粉”的高黏性，甚至可以说，是这些“米粉”把雷军抬到了港交所。在敲钟仪式上，雷军也表示：“我们所有的努力都是为了米粉的认可和满意，有了他们的认可，才有我们的成就。”

　　雷军一直在强调“小米是互联网公司”，此次网贷平台接连暴雷终于让小米具备了某种互联网特征。然而靠自己的名头作背书、拿大量“米粉”做赌注，为相关P2P平台做“肉推”，显然有悖互联网公司的发展方向。目前小米虽然已将这些理财平台下架，但对于善后工作，小米公司并未有表态。

　　小米上市不久，想要行稳致远，方向不能错。在众多“米粉”深陷网贷平台的过程中，小米不是旁观者；如今，“米粉”被套，小米于情于理于法都该站出来，为事情妥善解决拿出可行方案。

小米米粉P2P
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